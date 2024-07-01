https://ukraina.ru/20240701/1055983951.html

Смертельное лето для ВСУ и для украинской экономики. Итоги 1 июля на Украине

Смертельное лето для ВСУ и для украинской экономики. Итоги 1 июля на Украине - 01.07.2024 Украина.ру

Смертельное лето для ВСУ и для украинской экономики. Итоги 1 июля на Украине

В Вооружённых силах Украины отреагировали на публикации в американских СМИ, предрекающие украинским военным "смертельное лето". Тем временем западные масс-медиа пророчат Украине и дефолт

2024-07-01T18:30

2024-07-01T18:30

2024-07-01T18:30

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О смертельном лете для Украины и для России написало американское издание The Wall Street Journal."Линия фронта становится местом кровавого шахматного матча, в котором каждая сторона передвигает фигуры в поисках преимущества, не уступая при этом позиции в других местах", – отмечалось в публикации.По информации издания, Украины, после неудачного контрнаступления прошлым летом, задача пока состоит в том, чтобы с помощью свежего западного оружия удержать позиции. В то же время, по информации украинских силовиков, Россия скорее всего продолжит применять свой стандартный подход, жертвуя большим количеством войск ради небольших успехов."У них (россиян — Ред.) нет достаточного количества войск. Переброс войск туда приведет к ослаблению других участков фронта", - заявил один из украинских чиновников.При этом издание указало на то, как Россия наносит удары по электростанциям и другим объектам критической инфраструктуры, важным для военной промышленности, а также по украинским позициям с помощью планирующих бомб.Сами же американцы уверены: у Украины мало шансов добиться в ближайшее время чего-то большего, чем удержание линии фронта. Одновременно она нацеливает на Крым ракеты дальнего радиуса действия, предоставленные США."В то время как Россия все ещё добивается определенных успехов на поле боя, складывается ощущение, что украинцы достаточно стратегически грамотно наносят удары и передвигаются, и держат себя в руках", – заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США.При этом американцы отмечают, что для украинской стороны проблемой остаётся возможное наступление ВС РФ."Попытка России провести крупномасштабное наступление летом остается сложным вопросом для украинских стратегов и их западных советников. По словам представителя разведки, Киев располагает достаточно хорошей разведывательной информацией о боевой обстановке и может обнаружить российские силы, которые накапливаются для потенциального нападения", – отметило издание.Что же до украинского наступления, то и здесь не всё так просто.Как заявил The Wall Street Journal представитель Службы безопасности Украины, украинское командование смогло сформировать достаточно сил для восполнения потерь и формирования ряда резервов. Однакодля начала любого большого наступления их потребуется в несколько раз больше.Публикацию американского издания уже прокомментировали украинские военные. Так, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона признал, что по сравнению с маем июнь действительно был "горячим" месяцем для ВСУ. Среди проблемных и наиболее острых направлений он назвал Кураховское, Краматорское и Покровское.Всего, по словам, Волошина, по линии фронта состоялось более тысяч боевых столкновений."За предыдущий месяц было почти 1 тыс. 952 и еще предыдущий - было 732 боевых столкновений", - отметил Волошин.Он заявил, что ВС РФ активизировали свои усилия на разных направлениях. Среди прочих, произошла активизация на Торецком (Дзержинском — Ред.) направлении."Свои прогнозы такого плана я давать не буду. Это будут давать аналитики и эксперты и конечно - Главное управление разведки с данными, фактами и цифрами", - отметил Волошин.Тем временем британское издание The Economist пророчит Украине дефолт. По мнению авторов издания, у государства есть месяц, чтобы договориться с кредиторами о реструктуризации долга и избежать дефолта.В течение двух лет кредиторы Украины согласились приостановить выплаты по долгам. Однако мораторий на выплаты частным иностранным держателям облигаций заканчивается 1 августа.Если Украина объявит дефолт, это может подорвать доверие инвесторов к обязательствам Запада и будет означать катастрофу для восстановления страны после окончания боевых действий.Украина предложила кредиторам соглашение, которое сокращает 60% от текущей стоимости долгов, но кредиторы считают, что 22% было бы разумнее. МВФ заинтересован в том, чтобы Украина договорилась о списании долгов, но сделка кажется маловероятной в отведённоевремя, сообщило издание.При этом, по оценке британцев, Украина отчаянно нуждается в финансовой помощи. Суммы, которые предоставляют союзники украинского режима, впечатляют, но они поступают в виде оружия и целевых фондов, а не наличных денег. ЕС планирует предложить чуть больше, но всёравно лишь $38 млрд в течение трёх лет.По данным МВФ, при условии радикальной реструктуризации, которую предложила Украина, а держатели облигаций - отклонили, страна сможет едва сводить концы с концами. В свою очередь, держатели облигаций ставят под сомнение, как фонд может быть таким уверенным, особенно учитывая то, что его анализ устарел на несколько месяцев.Если соглашения по реструктуризации не будет, у Украины есть два варианта: договориться о продлении моратория на выплаты по долгам или объявить дефолт.При этом частные инвесторы обращают внимание не столько на экономические, сколько на военные перспективы Украины. У инвесторов и кредиторов есть опасение, что в случае прихода к власти в США Дональда Трампа Украине станет сложнее.Кроме того, писало издание The Economist, держатели облигаций также скептически относятся к планам долгосрочного восстановления Украины в случае победы. Хотя союзники и МВФ утверждают, что реструктуризация сейчас позволит Украине вернуться на финансовые рынки, как только закончатся боевые действия и союзники простят долги, инвесторы не убеждены, что такой день когда-нибудь наступит, сообщило издание.The Economist писало, что реструктуризация будет первой из многих попыток союзников Украины переложить финансовое бремя войны и расходы на восстановление с правительства на частный сектор.Некоторые украинские СМИ и вовсе советуют украинцам избавляться от гривны. В частности, такой совет дал телеграм-канал "Картель"."Согласимся с коллегами, что история с дефолтом Украины может сильно уронить национальную валюту. Возможно, не летом, а именно к концу года произойдет масштабный обвал курса и гривна обновит исторические показатели. Сейчас прогноз негативный, вот насколько именно, сказать нельзя, так как много неизвестных составляющих. К примеру ещё нет понимания, как решат вопрос с оплатой 20 млрд$ кредита. Нет понимания, как сильно ВС РФ будут отключать Украину от рубильника в затеянной Банковой инфраструктурной войне. Как сильно на экономику скажется беспредельная Земобилизация, которая создала рекордный дефицит кадров, банкротства бизнеса и массовый побег из страны народа. Как быстро будут выводить капитал из Украины крупные игроки. И самое главное, победит ли Трамп и провалится ли украинское наступление 2024.Если везде негативный сценарий, то гривна упадёт на самое днище к 100 грн. (около 214 руб. - Ред.) за 1$. В лучшем сценарии гривна снизится до 42 грн. за 1$, реалистичный сценарий, гривна упадёт до 50 грн. за 1$. Будьте готовы к самому плохому…", - прокомментировал публикацию коллег популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Многие украинские СМИ настроены пессимистично в отношении экономических перспектив Украины.О происходящем на фронтах — в статье Александра Чаленко "Под Торецком ВСУ убивают беженцев, а в Херсоне не осталось кадровых частей – они гибнут под Харьковом"

https://ukraina.ru/20240701/1055974577.html

https://ukraina.ru/20240701/1055970168.html

https://ukraina.ru/20240630/1055964920.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, сша, дональд трамп, the economist, вооруженные силы украины, мвф, всу