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Провёл полгода по своему усмотрению: на Украине судят курсанта ВСУ за оставление части

Провёл полгода по своему усмотрению: на Украине судят курсанта ВСУ за оставление части - 01.07.2024 Украина.ру

Провёл полгода по своему усмотрению: на Украине судят курсанта ВСУ за оставление части

Курсанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) приговорили к 5 годам лишения свободы за самовольное оставление воинской части. Об этом сообщили журналисты ZAXID.NET, ссылаясь на постановление суда

2024-07-01T16:07

2024-07-01T16:07

2024-07-01T16:07

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Утром 3 октября 2023 года курсант ВСУ Богдан К. самовольно оставил воинскую часть и уехал домой. Там он находился полгода, пока его 26 апреля 2024 года не задержали правоохранители. На суде Богдан К. свою вину признал и раскаялся. Он выразил желание и в дальнейшем продолжать военную службу.Известно, что мужчина уроженец пгт Заречное Ровненской области, холост, ранее судим не был.Судья признала курсанта виновным по статье за самовольное оставление воинской части военнослужащим, а также за неявку его вовремя на службу без уважительных причин на более чем трое суток в условиях военного положения. Судья приговорила курсанта к пяти годам лишения свободы.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.В начале июня Государственное бюро расследований Украины (ГБР) разрешило брать на службу дезертиров. Это связано с большим количеством потерь и нехваткой мобилизационных ресурсов.Подробнее в материале Проблемы мобилизации на Украине: стоит ли рассчитывать на то, что Киев не справится на сайте Украина.ру.

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новости, украина, ровенская область, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, воинские части