Польская таможня приостановила пропуск украинских грузовиков
11:48 01.07.2024 (обновлено: 12:01 01.07.2024)
Польша приостанавливает пропуск украинских грузовиков. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины в своём телеграм-канале
"С 0:00 01.07.2024 года польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из/в Республику Польша украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешения на международные грузовые перевозки — разрешения или книги ЕКМТ*", — говорится в сообщении ведомства.
Пункты пропуска на других участках границы работают в обычном режиме.
При этом в украинском ведомстве не уточнили, с чем это связано.
В июне 2022 года Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе". Благодаря этому украинские водители могут совершать перевозки по странам Европейского союза без получения визы, а также отменяет необходимость получать разрешения на транзит.
* Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ). Книга ЕКМТ - это разрешение, которое позволяет на определенный период времени перевозчику беспрепятственно осуществлять свою деятельность среди стран, которые являются участницами ЕКМТ.
Подробнее в материале Польша усиливает границу с Белоруссией жандармерией на сайте Украина.ру.