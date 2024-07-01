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Польская таможня приостановила пропуск украинских грузовиков

Польская таможня приостановила пропуск украинских грузовиков - 01.07.2024 Украина.ру

Польская таможня приостановила пропуск украинских грузовиков

Польша приостанавливает пропуск украинских грузовиков. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины в своём телеграм-канале

2024-07-01T11:48

2024-07-01T11:48

2024-07-01T12:01

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"С 0:00 01.07.2024 года польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из/в Республику Польша украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешения на международные грузовые перевозки — разрешения или книги ЕКМТ*", — говорится в сообщении ведомства.Пункты пропуска на других участках границы работают в обычном режиме.При этом в украинском ведомстве не уточнили, с чем это связано.В июне 2022 года Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе". Благодаря этому украинские водители могут совершать перевозки по странам Европейского союза без получения визы, а также отменяет необходимость получать разрешения на транзит.* Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ). Книга ЕКМТ - это разрешение, которое позволяет на определенный период времени перевозчику беспрепятственно осуществлять свою деятельность среди стран, которые являются участницами ЕКМТ.Подробнее в материале Польша усиливает границу с Белоруссией жандармерией на сайте Украина.ру.

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новости, украина, польша, ес, граница, государственная граница, пересечение границы