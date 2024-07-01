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Главное за ночь 1 июля

Главное за ночь 1 июля - 01.07.2024 Украина.ру

Главное за ночь 1 июля

Средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожено 9 БПЛА над территорией Курской области и 9 БПЛА – над территорией... Украина.ру, 01.07.2024

2024-07-01T08:10

2024-07-01T08:10

2024-07-01T08:10

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петр порошенко

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Средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожено 9 БПЛА над территорией Курской области и 9 БПЛА – над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны.Выставка трофейной техники на Поклонной горе в Москве завершила свою работу, за два месяца ее посетили более 1,3 млн человек. Теперь экспозиция будет развернута в парке "Патриот" в Кубинке, а после окончания форума "Армия-2024" переедет в Петербург.Все попытки ВСУ прорваться на левый берег Херсонской области в районе Днепрян были отбиты, сообщил Сальдо.Акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей Порошенко, передали в доход России, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы судебных приставов Аристов. Он добавил, что также приставы исполнили решение и передали в доход государства акции ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий" и АО "Завод фрикционных и термостойких материалов", которые в течение нескольких лет финансировали ВСУ.

брянская область

курская область

белгородская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, брянская область, курская область, белгородская область, вооруженные силы украины, минобороны, владимир сальдо, петр порошенко