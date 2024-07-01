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Главное за ночь 1 июля
Главное за ночь 1 июля - 01.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 1 июля
Средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожено 9 БПЛА над территорией Курской области и 9 БПЛА – над территорией... Украина.ру, 01.07.2024
2024-07-01T08:10
2024-07-01T08:10
2024-07-01T08:10
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вооруженные силы украины
минобороны
владимир сальдо
петр порошенко
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Средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожено 9 БПЛА над территорией Курской области и 9 БПЛА – над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны.Выставка трофейной техники на Поклонной горе в Москве завершила свою работу, за два месяца ее посетили более 1,3 млн человек. Теперь экспозиция будет развернута в парке "Патриот" в Кубинке, а после окончания форума "Армия-2024" переедет в Петербург.Все попытки ВСУ прорваться на левый берег Херсонской области в районе Днепрян были отбиты, сообщил Сальдо.Акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей Порошенко, передали в доход России, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы судебных приставов Аристов. Он добавил, что также приставы исполнили решение и передали в доход государства акции ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий" и АО "Завод фрикционных и термостойких материалов", которые в течение нескольких лет финансировали ВСУ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, брянская область, курская область, белгородская область, вооруженные силы украины, минобороны, владимир сальдо, петр порошенко
Новости, Брянская область, Курская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Владимир Сальдо, Петр Порошенко
Средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожено 9 БПЛА над территорией Курской области и 9 БПЛА – над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны.
Выставка трофейной техники на Поклонной горе в Москве завершила свою работу, за два месяца ее посетили более 1,3 млн человек. Теперь экспозиция будет развернута в парке "Патриот" в Кубинке, а после окончания форума "Армия-2024" переедет в Петербург.
Все попытки ВСУ прорваться на левый берег Херсонской области в районе Днепрян были отбиты, сообщил Сальдо.
Акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей Порошенко, передали в доход России, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы судебных приставов Аристов. Он добавил, что также приставы исполнили решение и передали в доход государства акции ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий" и АО "Завод фрикционных и термостойких материалов", которые в течение нескольких лет финансировали ВСУ.