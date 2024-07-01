Главное за ночь 1 июля - 01.07.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 1 июля
Главное за ночь 1 июля - 01.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 1 июля
Средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожено 9 БПЛА над территорией Курской области и 9 БПЛА – над территорией... Украина.ру, 01.07.2024
2024-07-01T08:10
2024-07-01T08:10
новости
брянская область
курская область
белгородская область
вооруженные силы украины
минобороны
владимир сальдо
петр порошенко
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Средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожено 9 БПЛА над территорией Курской области и 9 БПЛА – над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны.Выставка трофейной техники на Поклонной горе в Москве завершила свою работу, за два месяца ее посетили более 1,3 млн человек. Теперь экспозиция будет развернута в парке "Патриот" в Кубинке, а после окончания форума "Армия-2024" переедет в Петербург.Все попытки ВСУ прорваться на левый берег Херсонской области в районе Днепрян были отбиты, сообщил Сальдо.Акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей Порошенко, передали в доход России, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы судебных приставов Аристов. Он добавил, что также приставы исполнили решение и передали в доход государства акции ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий" и АО "Завод фрикционных и термостойких материалов", которые в течение нескольких лет финансировали ВСУ.
брянская область
курская область
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новости, брянская область, курская область, белгородская область, вооруженные силы украины, минобороны, владимир сальдо, петр порошенко
Новости, Брянская область, Курская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Владимир Сальдо, Петр Порошенко

Главное за ночь 1 июля

08:10 01.07.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИнтервью губернатора Херсонской области В. Сальдо агентству РИА Новости
Интервью губернатора Херсонской области В. Сальдо агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожено 9 БПЛА над территорией Курской области и 9 БПЛА – над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны.
Выставка трофейной техники на Поклонной горе в Москве завершила свою работу, за два месяца ее посетили более 1,3 млн человек. Теперь экспозиция будет развернута в парке "Патриот" в Кубинке, а после окончания форума "Армия-2024" переедет в Петербург.
Все попытки ВСУ прорваться на левый берег Херсонской области в районе Днепрян были отбиты, сообщил Сальдо.
Акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей Порошенко, передали в доход России, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы судебных приставов Аристов. Он добавил, что также приставы исполнили решение и передали в доход государства акции ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий" и АО "Завод фрикционных и термостойких материалов", которые в течение нескольких лет финансировали ВСУ.
 
НовостиБрянская областьКурская областьБелгородская областьВооруженные силы УкраиныМинобороныВладимир СальдоПетр Порошенко
 
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