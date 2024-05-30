"Движемся к победе": Дугин рассказал, когда России начинать переговоры по Украине - 30.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240530/1055379676.html
"Движемся к победе": Дугин рассказал, когда России начинать переговоры по Украине
"Движемся к победе": Дугин рассказал, когда России начинать переговоры по Украине - 30.05.2024 Украина.ру
"Движемся к победе": Дугин рассказал, когда России начинать переговоры по Украине
Россия может начинать мирные переговоры после полного освобождения Новороссии. Об этом рассказал философ, социолог и политолог Александр Дугин
2024-05-30T12:08
2024-05-30T12:08
новости
россия
украина
александр дугин
новороссия
сво
спецоперация
победа
фронт
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055378862_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9df6d83347324067d51ffe13ebba31e1.jpg.webp
Дугин предложил рассмотреть два определения успеха: большой и малый. По его мнению, два этих определения в сознании руководства РФ присутствуют. "Но мы далеки ещё от самого минимального. Мы находимся в состоянии войны, двигаемся к победе", - пояснил философ. По его словам, Россия сможет сказать, что минимальная победа достигнута после освобождения Харькова, Николаева и Одессы со всеми областями. "То есть мы восстанавливаем Новороссия", добавил он. После этого регионы войдут в состав России. Освобождение трех областей и двух крупных русских городов создаст определение успеха в специальной военной операции. А остальные регионы Украины должны быть подвергнуты демилитаризации, заявил Дугин. Он привел слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что всё до этого будет лишь перемирием.По мнению Дугина, России необходимо "воевать до победного конца" и пока отложить тему мирных переговоров. Директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов 30 мая открыл форсайт-форум "Какая победа нам нужна?", организованный изданием и приуроченный к 10-летнему юбилею издания
https://ukraina.ru/20240530/1055379207.html
россия
украина
новороссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055378862_141:0:1278:853_1920x0_80_0_0_b7e8b5c15f29ba6e2699b161c939cc60.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, александр дугин, новороссия, сво, спецоперация, победа, фронт, переговоры
Новости, Россия, Украина, Александр Дугин, Новороссия, СВО, Спецоперация, победа, фронт, переговоры

"Движемся к победе": Дугин рассказал, когда России начинать переговоры по Украине

12:08 30.05.2024
 
Читать в
Россия может начинать мирные переговоры после полного освобождения Новороссии. Об этом рассказал философ, социолог и политолог Александр Дугин
Дугин предложил рассмотреть два определения успеха: большой и малый. По его мнению, два этих определения в сознании руководства РФ присутствуют. "Но мы далеки ещё от самого минимального. Мы находимся в состоянии войны, двигаемся к победе", - пояснил философ.
По его словам, Россия сможет сказать, что минимальная победа достигнута после освобождения Харькова, Николаева и Одессы со всеми областями. "То есть мы восстанавливаем Новороссия", добавил он. После этого регионы войдут в состав России.
Освобождение трех областей и двух крупных русских городов создаст определение успеха в специальной военной операции. А остальные регионы Украины должны быть подвергнуты демилитаризации, заявил Дугин.
"Это программа минимум, с этого момента мы вступаем в мирные переговоры. [...] Разговоры о мире начинаются после освобождения Новороссии, а это еще очень далеко", - заявил Дугин.
Он привел слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что всё до этого будет лишь перемирием.
По мнению Дугина, России необходимо "воевать до победного конца" и пока отложить тему мирных переговоров.
Директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов 30 мая открыл форсайт-форум "Какая победа нам нужна?", организованный изданием и приуроченный к 10-летнему юбилею издания
Хисамов
11:39
"Какая победа нам нужна?": Искандер Хисамов анонсировал три сессии форума к юбилею издания Украина.руДиректор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов 30 мая открыл форсайт-форум "Какая победа нам нужна?", организованный изданием и приуроченный к 10-летнему юбилею издания
 
НовостиРоссияУкраинаАлександр ДугинНовороссияСВОСпецоперацияпобедафронтпереговоры
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:44"Это ничто": Толстой охарактеризовал отношения России и Украины
13:43"Работа над умами и сердцами": военкор Масленников о необходимости демилитаризации украинского общества
13:37Александр Бородай: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду
13:31Штурм Рафаха. Как израильские бомбы бьют по США
13:18Толстой усомнился в необходимости существования независимой Украины
13:08Вышинский рассказал, как России объяснить неизбежность произошедшего
13:00Коалиция западных инструкторов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 мая
12:39Москву уже никто не может заставить! Почему корейская модель не подходит для завершения СВО – Тильман
12:28Захарова рассказала о важности денацификации Украины
12:08"Движемся к победе": Дугин рассказал, когда России начинать переговоры по Украине
11:48"Саммит мира" в Швейцарии: позиции России, США и Китая. А главное - что потом
11:39"Какая победа нам нужна?": Искандер Хисамов анонсировал три сессии форума к юбилею издания Украина.ру
11:29Внушить вселенский страх: Вашингтон планирует разместить ролики о "российской угрозе" - СВР
11:11Макрон создает колоссальный риск для безопасности французов - Ле Пен
10:37В оперштабе Кубани назвали цели украинских беспилотников, которые сбила ПВО
10:27ФСБ предотвратила готовившиеся Киевом теракты на железной дороге в Крыму
10:00ВСУ оставили почти 2000 абонентов без электричества в Запорожской области
09:49"Цены растут каждую неделю": Чехия не поставит Украине половину снарядов в срок - FT
09:25Атака на Крымский мост и роль Запада в ударах по России. Главное на Украине на утро 30 мая
09:01Лавров объяснил, как можно "ускорить" политическое урегулирование на Украине
Лента новостейМолния