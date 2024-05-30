https://ukraina.ru/20240530/1055379676.html

"Движемся к победе": Дугин рассказал, когда России начинать переговоры по Украине

"Движемся к победе": Дугин рассказал, когда России начинать переговоры по Украине - 30.05.2024 Украина.ру

"Движемся к победе": Дугин рассказал, когда России начинать переговоры по Украине

Россия может начинать мирные переговоры после полного освобождения Новороссии. Об этом рассказал философ, социолог и политолог Александр Дугин

2024-05-30T12:08

2024-05-30T12:08

2024-05-30T12:08

новости

россия

украина

александр дугин

новороссия

сво

спецоперация

победа

фронт

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055378862_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9df6d83347324067d51ffe13ebba31e1.jpg.webp

Дугин предложил рассмотреть два определения успеха: большой и малый. По его мнению, два этих определения в сознании руководства РФ присутствуют. "Но мы далеки ещё от самого минимального. Мы находимся в состоянии войны, двигаемся к победе", - пояснил философ. По его словам, Россия сможет сказать, что минимальная победа достигнута после освобождения Харькова, Николаева и Одессы со всеми областями. "То есть мы восстанавливаем Новороссия", добавил он. После этого регионы войдут в состав России. Освобождение трех областей и двух крупных русских городов создаст определение успеха в специальной военной операции. А остальные регионы Украины должны быть подвергнуты демилитаризации, заявил Дугин. Он привел слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что всё до этого будет лишь перемирием.По мнению Дугина, России необходимо "воевать до победного конца" и пока отложить тему мирных переговоров. Директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов 30 мая открыл форсайт-форум "Какая победа нам нужна?", организованный изданием и приуроченный к 10-летнему юбилею издания

https://ukraina.ru/20240530/1055379207.html

россия

украина

новороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, александр дугин, новороссия, сво, спецоперация, победа, фронт, переговоры