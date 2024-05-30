https://ukraina.ru/20240530/1055379676.html
"Движемся к победе": Дугин рассказал, когда России начинать переговоры по Украине
"Движемся к победе": Дугин рассказал, когда России начинать переговоры по Украине - 30.05.2024 Украина.ру
"Движемся к победе": Дугин рассказал, когда России начинать переговоры по Украине
Россия может начинать мирные переговоры после полного освобождения Новороссии. Об этом рассказал философ, социолог и политолог Александр Дугин
2024-05-30T12:08
2024-05-30T12:08
2024-05-30T12:08
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переговоры
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Дугин предложил рассмотреть два определения успеха: большой и малый. По его мнению, два этих определения в сознании руководства РФ присутствуют. "Но мы далеки ещё от самого минимального. Мы находимся в состоянии войны, двигаемся к победе", - пояснил философ. По его словам, Россия сможет сказать, что минимальная победа достигнута после освобождения Харькова, Николаева и Одессы со всеми областями. "То есть мы восстанавливаем Новороссия", добавил он. После этого регионы войдут в состав России. Освобождение трех областей и двух крупных русских городов создаст определение успеха в специальной военной операции. А остальные регионы Украины должны быть подвергнуты демилитаризации, заявил Дугин. Он привел слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что всё до этого будет лишь перемирием.По мнению Дугина, России необходимо "воевать до победного конца" и пока отложить тему мирных переговоров. Директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов 30 мая открыл форсайт-форум "Какая победа нам нужна?", организованный изданием и приуроченный к 10-летнему юбилею издания
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новости, россия, украина, александр дугин, новороссия, сво, спецоперация, победа, фронт, переговоры
Новости, Россия, Украина, Александр Дугин, Новороссия, СВО, Спецоперация, победа, фронт, переговоры
"Движемся к победе": Дугин рассказал, когда России начинать переговоры по Украине
Россия может начинать мирные переговоры после полного освобождения Новороссии. Об этом рассказал философ, социолог и политолог Александр Дугин
Дугин предложил рассмотреть два определения успеха: большой и малый. По его мнению, два этих определения в сознании руководства РФ присутствуют. "Но мы далеки ещё от самого минимального. Мы находимся в состоянии войны, двигаемся к победе", - пояснил философ.
По его словам, Россия сможет сказать, что минимальная победа достигнута после освобождения Харькова, Николаева и Одессы со всеми областями. "То есть мы восстанавливаем Новороссия", добавил он. После этого регионы войдут в состав России.
Освобождение трех областей и двух крупных русских городов создаст определение успеха в специальной военной операции. А остальные регионы Украины должны быть подвергнуты демилитаризации, заявил Дугин.
"Это программа минимум, с этого момента мы вступаем в мирные переговоры. [...] Разговоры о мире начинаются после освобождения Новороссии, а это еще очень далеко", - заявил Дугин.
Он привел слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что всё до этого будет лишь перемирием.
По мнению Дугина, России необходимо "воевать до победного конца" и пока отложить тему мирных переговоров.
Директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов 30 мая открыл форсайт-форум "Какая победа нам нужна?", организованный изданием и приуроченный к 10-летнему юбилею издания