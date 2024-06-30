https://ukraina.ru/20240630/1055963344.html

Киев разместил на границе с Белоруссией дальнобойные БПЛА – Минобороны Республики

Киев разместил на границе с Белоруссией дальнобойные БПЛА – Минобороны Республики - 30.06.2024 Украина.ру

Киев разместил на границе с Белоруссией дальнобойные БПЛА – Минобороны Республики

Подразделения Вооруженных сил Украины, размещенные у границ Белоруссии, располагают дальнобойными дронами. Об этом 30 июня заявил начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрей Северинчик

2024-06-30T15:15

2024-06-30T15:15

2024-06-30T15:21

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Помимо этого, украинское командование разместило в Житомирской области средства противовоздушной обороны, несмотря на острую нехватку таких систем в других регионах страны. Напомним, Минобороны Белоруссии уже несколько дней подряд публично заявляет об активности ВСУ у границы Республики. В частности, в населенный пункт Овруч на ровенском-житомирском направлении, прибыли украинские подразделения специального назначения Первой президентской бригады. Также ВСУ развернули у границы с Белоруссией системы РЭБ. Белоруссия направила РСЗО "Полонез" для охраны госграницы из-за сложной обстановки. "Южной соседке" в виде Украины не рекомендовали "пробовать белорусов на зуб", так как Республика готова ответить на любые провокации. Украинская сторона утверждает, что Минску "мерещится стягивание самых разнообразных подразделений", а все действия ВСУ на границе с Белоруссией направлены исключительно на защиту государства.Пошлет ли Белоруссия на Украину свои полки и дивизии смотрите в интервью военного историка и публициста Алексея Стаценко на Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240624/1055797757.html

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