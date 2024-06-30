Киев разместил на границе с Белоруссией дальнобойные БПЛА – Минобороны Республики
15:15 30.06.2024 (обновлено: 15:21 30.06.2024)
ВСУ вскоре будут использовать новые дроны и робокомплексы украинского производства
Подразделения Вооруженных сил Украины, размещенные у границ Белоруссии, располагают дальнобойными дронами. Об этом 30 июня заявил начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрей Северинчик
"Подразделения ВСУ, находящиеся на приграничной территории, обеспечены не только разведывательными БПЛА, но и аппаратами с возможностью нанесения поражения в глубину Республики Беларусь", – сказал он в эфире телеканала ОНТ.
Помимо этого, украинское командование разместило в Житомирской области средства противовоздушной обороны, несмотря на острую нехватку таких систем в других регионах страны.
Напомним, Минобороны Белоруссии уже несколько дней подряд публично заявляет об активности ВСУ у границы Республики. В частности, в населенный пункт Овруч на ровенском-житомирском направлении, прибыли украинские подразделения специального назначения Первой президентской бригады. Также ВСУ развернули у границы с Белоруссией системы РЭБ.
Белоруссия направила РСЗО "Полонез" для охраны госграницы из-за сложной обстановки. "Южной соседке" в виде Украины не рекомендовали "пробовать белорусов на зуб", так как Республика готова ответить на любые провокации.
Украинская сторона утверждает, что Минску "мерещится стягивание самых разнообразных подразделений", а все действия ВСУ на границе с Белоруссией направлены исключительно на защиту государства.
24 июня, 04:00Два сценария. Военный политолог объяснил, зачем ВСУ концентрируют технику на границе с БелоруссиейУчастник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в интервью изданию Украина.ру рассказал, какие сценарии готовятся украинским командованием на белорусско-украинской границе