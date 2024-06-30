Киев разместил на границе с Белоруссией дальнобойные БПЛА – Минобороны Республики - 30.06.2024 Украина.ру
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Киев разместил на границе с Белоруссией дальнобойные БПЛА – Минобороны Республики
Киев разместил на границе с Белоруссией дальнобойные БПЛА – Минобороны Республики - 30.06.2024 Украина.ру
Киев разместил на границе с Белоруссией дальнобойные БПЛА – Минобороны Республики
Подразделения Вооруженных сил Украины, размещенные у границ Белоруссии, располагают дальнобойными дронами. Об этом 30 июня заявил начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрей Северинчик
2024-06-30T15:15
2024-06-30T15:21
новости
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провокация
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Помимо этого, украинское командование разместило в Житомирской области средства противовоздушной обороны, несмотря на острую нехватку таких систем в других регионах страны. Напомним, Минобороны Белоруссии уже несколько дней подряд публично заявляет об активности ВСУ у границы Республики. В частности, в населенный пункт Овруч на ровенском-житомирском направлении, прибыли украинские подразделения специального назначения Первой президентской бригады. Также ВСУ развернули у границы с Белоруссией системы РЭБ. Белоруссия направила РСЗО "Полонез" для охраны госграницы из-за сложной обстановки. "Южной соседке" в виде Украины не рекомендовали "пробовать белорусов на зуб", так как Республика готова ответить на любые провокации. Украинская сторона утверждает, что Минску "мерещится стягивание самых разнообразных подразделений", а все действия ВСУ на границе с Белоруссией направлены исключительно на защиту государства.Пошлет ли Белоруссия на Украину свои полки и дивизии смотрите в интервью военного историка и публициста Алексея Стаценко на Украина.ру.
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новости, белоруссия, украина, киев, вооруженные силы украины, минобороны, провокация
Новости, Белоруссия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Минобороны, провокация

Киев разместил на границе с Белоруссией дальнобойные БПЛА – Минобороны Республики

15:15 30.06.2024 (обновлено: 15:21 30.06.2024)
 
ВСУ вскоре будут использовать новые дроны и робокомплексы украинского производства
ВСУ вскоре будут использовать новые дроны и робокомплексы украинского производства
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Подразделения Вооруженных сил Украины, размещенные у границ Белоруссии, располагают дальнобойными дронами. Об этом 30 июня заявил начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрей Северинчик
"Подразделения ВСУ, находящиеся на приграничной территории, обеспечены не только разведывательными БПЛА, но и аппаратами с возможностью нанесения поражения в глубину Республики Беларусь", – сказал он в эфире телеканала ОНТ.
Помимо этого, украинское командование разместило в Житомирской области средства противовоздушной обороны, несмотря на острую нехватку таких систем в других регионах страны.
Напомним, Минобороны Белоруссии уже несколько дней подряд публично заявляет об активности ВСУ у границы Республики. В частности, в населенный пункт Овруч на ровенском-житомирском направлении, прибыли украинские подразделения специального назначения Первой президентской бригады. Также ВСУ развернули у границы с Белоруссией системы РЭБ.
Белоруссия направила РСЗО "Полонез" для охраны госграницы из-за сложной обстановки. "Южной соседке" в виде Украины не рекомендовали "пробовать белорусов на зуб", так как Республика готова ответить на любые провокации.
Украинская сторона утверждает, что Минску "мерещится стягивание самых разнообразных подразделений", а все действия ВСУ на границе с Белоруссией направлены исключительно на защиту государства.
Пошлет ли Белоруссия на Украину свои полки и дивизии смотрите в интервью военного историка и публициста Алексея Стаценко на Украина.ру.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
24 июня, 04:00
Два сценария. Военный политолог объяснил, зачем ВСУ концентрируют технику на границе с БелоруссиейУчастник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в интервью изданию Украина.ру рассказал, какие сценарии готовятся украинским командованием на белорусско-украинской границе
 
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15:15Киев разместил на границе с Белоруссией дальнобойные БПЛА – Минобороны Республики
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