https://ukraina.ru/20240629/1055949698.html
ВСУ развернули у границы с Белоруссией системы РЭБ
ВСУ развернули у границы с Белоруссией системы РЭБ - 29.06.2024 Украина.ру
ВСУ развернули у границы с Белоруссией системы РЭБ
Подразделения Вооруженных сил Белоруссии объявили о готовности к любым провокациям с учетом того, что украинская армия развернула систему радиоэлектронной разведки вблизи границы Республики. Об этом 29 июня сообщил командующий силами специальных операций по идеологической работе полковник Вадим Лукашевич
2024-06-29T12:02
2024-06-29T12:02
2024-06-29T12:12
новости
белоруссия
лукашевич
вооруженные силы украины
минобороны
житомирская область
киев
сво
спецоперация
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101885/02/1018850232_0:52:3147:1822_1920x0_80_0_0_9e099e689b1ae3fe7a16b5660c4cb0fd.jpg
По его словам, ситуация на белорусско-украинской границе становится напряженнее. Командование знает, что Киев стягивает к границе войска, вооружение и военную технику, уточнили в Минобороны Республики. В качестве примера приводится размещение ВСУ в Житомирской области западных боевых машин пехоты, реактивных систем залпового огня и тяжелой дальнобойной артиллерии. Все это происходит на фоне провала украинский войск на фронте спецоперации, а показательные действия на белорусско-украинской границе могут быть очередной пиар-акцией. Под видом "обороны", диверсионно-разведывательные группы, рейдовые отряды ВСУ через проходы в минно-взрывных заграждениях смогут проникать на территорию Белоруссии для проведения терактов. Однако в Минобороны предупредили, что готовы к любым провокациям. "Мы готовы дать отпор любому противнику. Население Республики Беларусь может быть уверено в том, что подразделения сил специальных операций сделают все возможное и даже невозможное, чтобы защитить Республику", – заключил полковник.Накануне Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о скоплении террористов у Житомирской области и о попытках ВСУ провести разведку при помощи дронов. После Белоруссия направила РСЗО "Полонез" для охраны госграницы из-за сложной обстановки. Зачем украинские войска концентрируют технику на границе с Белоруссией читайте в интервью участника международного движения "Другая Украина", бывшего проректора Международного славянского университета в Харькове, военного политолога Алексея Самойлова на Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240614/1055652044.html
белоруссия
житомирская область
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101885/02/1018850232_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_588c5b024b9606b3612faceecdca3419.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, лукашевич, вооруженные силы украины, минобороны, житомирская область, киев, сво, спецоперация, всу
Новости, Белоруссия, Лукашевич, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Житомирская область, Киев, СВО, Спецоперация, ВСУ
ВСУ развернули у границы с Белоруссией системы РЭБ
12:02 29.06.2024 (обновлено: 12:12 29.06.2024)
Подразделения Вооруженных сил Белоруссии объявили о готовности к любым провокациям с учетом того, что украинская армия развернула систему радиоэлектронной разведки вблизи границы Республики. Об этом 29 июня сообщил командующий силами специальных операций по идеологической работе полковник Вадим Лукашевич
По его словам, ситуация на белорусско-украинской границе становится напряженнее.
"Коалицией западных стран развязан горячий конфликт вблизи нашей территории. С их стороны предпринимаются попытки втянуть нашу страну в войну. В этих сложных условиях наша страна делает все, чтобы сохранить мир на белорусской земле", – сказал Лукашевич.
Командование знает, что Киев стягивает к границе войска, вооружение и военную технику, уточнили
в Минобороны Республики. В качестве примера приводится размещение ВСУ в Житомирской области западных боевых машин пехоты, реактивных систем залпового огня и тяжелой дальнобойной артиллерии.
Все это происходит на фоне провала украинский войск на фронте спецоперации, а показательные действия на белорусско-украинской границе могут быть очередной пиар-акцией.
"Военнослужащие ВСУ постоянно занимаются пиаром того, что якобы сооружают оборонительные позиции, строят оборонительные сооружения, минно-взрывные заграждения на нашей границе. Пытаются показать всем, что они якобы готовятся защищаться", – подчеркнул спикер белорусского оборонного ведомства.
Под видом "обороны", диверсионно-разведывательные группы, рейдовые отряды ВСУ через проходы в минно-взрывных заграждениях смогут проникать на территорию Белоруссии для проведения терактов. Однако в Минобороны предупредили, что готовы к любым провокациям.
"Мы готовы дать отпор любому противнику. Население Республики Беларусь может быть уверено в том, что подразделения сил специальных операций сделают все возможное и даже невозможное, чтобы защитить Республику", – заключил полковник.
Накануне Госпогранкомитет Белоруссии сообщил
о скоплении террористов у Житомирской области и о попытках ВСУ провести разведку при помощи дронов. После Белоруссия направила
РСЗО "Полонез" для охраны госграницы из-за сложной обстановки.