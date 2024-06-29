ВСУ развернули у границы с Белоруссией системы РЭБ - 29.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240629/1055949698.html
ВСУ развернули у границы с Белоруссией системы РЭБ
ВСУ развернули у границы с Белоруссией системы РЭБ - 29.06.2024 Украина.ру
ВСУ развернули у границы с Белоруссией системы РЭБ
Подразделения Вооруженных сил Белоруссии объявили о готовности к любым провокациям с учетом того, что украинская армия развернула систему радиоэлектронной разведки вблизи границы Республики. Об этом 29 июня сообщил командующий силами специальных операций по идеологической работе полковник Вадим Лукашевич
2024-06-29T12:02
2024-06-29T12:12
новости
белоруссия
лукашевич
вооруженные силы украины
минобороны
житомирская область
киев
сво
спецоперация
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101885/02/1018850232_0:52:3147:1822_1920x0_80_0_0_9e099e689b1ae3fe7a16b5660c4cb0fd.jpg
По его словам, ситуация на белорусско-украинской границе становится напряженнее. Командование знает, что Киев стягивает к границе войска, вооружение и военную технику, уточнили в Минобороны Республики. В качестве примера приводится размещение ВСУ в Житомирской области западных боевых машин пехоты, реактивных систем залпового огня и тяжелой дальнобойной артиллерии. Все это происходит на фоне провала украинский войск на фронте спецоперации, а показательные действия на белорусско-украинской границе могут быть очередной пиар-акцией. Под видом "обороны", диверсионно-разведывательные группы, рейдовые отряды ВСУ через проходы в минно-взрывных заграждениях смогут проникать на территорию Белоруссии для проведения терактов. Однако в Минобороны предупредили, что готовы к любым провокациям. "Мы готовы дать отпор любому противнику. Население Республики Беларусь может быть уверено в том, что подразделения сил специальных операций сделают все возможное и даже невозможное, чтобы защитить Республику", – заключил полковник.Накануне Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о скоплении террористов у Житомирской области и о попытках ВСУ провести разведку при помощи дронов. После Белоруссия направила РСЗО "Полонез" для охраны госграницы из-за сложной обстановки. Зачем украинские войска концентрируют технику на границе с Белоруссией читайте в интервью участника международного движения "Другая Украина", бывшего проректора Международного славянского университета в Харькове, военного политолога Алексея Самойлова на Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240614/1055652044.html
белоруссия
житомирская область
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101885/02/1018850232_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_588c5b024b9606b3612faceecdca3419.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, лукашевич, вооруженные силы украины, минобороны, житомирская область, киев, сво, спецоперация, всу
Новости, Белоруссия, Лукашевич, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Житомирская область, Киев, СВО, Спецоперация, ВСУ

ВСУ развернули у границы с Белоруссией системы РЭБ

12:02 29.06.2024 (обновлено: 12:12 29.06.2024)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкБелорусско-украинская граница
Белорусско-украинская граница
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
Подразделения Вооруженных сил Белоруссии объявили о готовности к любым провокациям с учетом того, что украинская армия развернула систему радиоэлектронной разведки вблизи границы Республики. Об этом 29 июня сообщил командующий силами специальных операций по идеологической работе полковник Вадим Лукашевич
По его словам, ситуация на белорусско-украинской границе становится напряженнее.
"Коалицией западных стран развязан горячий конфликт вблизи нашей территории. С их стороны предпринимаются попытки втянуть нашу страну в войну. В этих сложных условиях наша страна делает все, чтобы сохранить мир на белорусской земле", – сказал Лукашевич.
Командование знает, что Киев стягивает к границе войска, вооружение и военную технику, уточнили в Минобороны Республики. В качестве примера приводится размещение ВСУ в Житомирской области западных боевых машин пехоты, реактивных систем залпового огня и тяжелой дальнобойной артиллерии.
Все это происходит на фоне провала украинский войск на фронте спецоперации, а показательные действия на белорусско-украинской границе могут быть очередной пиар-акцией.
"Военнослужащие ВСУ постоянно занимаются пиаром того, что якобы сооружают оборонительные позиции, строят оборонительные сооружения, минно-взрывные заграждения на нашей границе. Пытаются показать всем, что они якобы готовятся защищаться", – подчеркнул спикер белорусского оборонного ведомства.
Под видом "обороны", диверсионно-разведывательные группы, рейдовые отряды ВСУ через проходы в минно-взрывных заграждениях смогут проникать на территорию Белоруссии для проведения терактов. Однако в Минобороны предупредили, что готовы к любым провокациям.

"Мы готовы дать отпор любому противнику. Население Республики Беларусь может быть уверено в том, что подразделения сил специальных операций сделают все возможное и даже невозможное, чтобы защитить Республику", – заключил полковник.

Накануне Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о скоплении террористов у Житомирской области и о попытках ВСУ провести разведку при помощи дронов. После Белоруссия направила РСЗО "Полонез" для охраны госграницы из-за сложной обстановки.
Зачем украинские войска концентрируют технику на границе с Белоруссией читайте в интервью участника международного движения "Другая Украина", бывшего проректора Международного славянского университета в Харькове, военного политолога Алексея Самойлова на Украина.ру.
Стаценко - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
14 июня, 14:56
Белоруссия пошлёт на Украину полки и дивизии? Стаценко о наступлении России в Сумской областиВоенный историк и публицист Алексей Стаценко в эфире Украина.ру рассказал о том, открыла ли Россия второй фронт, что мешает активизации ВС РФ, оценил масштабы потерь в рядах ВСУ и провёл исторические параллели между Великой Отечественной войной и СВО:
 
НовостиБелоруссияЛукашевичВооруженные силы УкраиныМинобороныЖитомирская областьКиевСВОСпецоперацияВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:47Спецоперация на минувшей неделе. "Шахматный гамбит" на линии фронта
12:02ВСУ развернули у границы с Белоруссией системы РЭБ
11:34Зеленский показал кадры возвращения на Украину осужденного в РФ за диверсию в Крыму
11:00В США нашли 10 альтернативных кандидатов, чтобы исключить из президентской гонки Байдена
10:31ВС РФ продвинулись на Дзержинском направлении, расчищая путь к Новгородскому
10:09В результате обстрела ВСУ в Крыму ранены 3 мирных жителя
09:50Владимир Евсеев: Россия отразит контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон
09:46После провальных дебатов с Трампом американские журналисты призвали Байдена выйти из президентской гонки
09:42Трагедия под Курском, атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 29 июня
09:38Донецкий фронт. Российская армия постепенно заходит в тыл Нью-Йорка
09:13Железный Дональд и супер-Мишель. Грег Вайнер о тех, кто откроет новую страницу для США, России и Украины
09:12Атака дрона ВСУ лишила жизни пятерых жителей Курской области, в их числе двое детей
08:02Закарпатье: сталинский подарок Украине
06:00"Продолжаем чертить красные линии": эксперт назвал главную проблему РФ в отношениях с США
05:54"Все закончится плохо": религиовед спрогнозировал будущее церкви при Зеленском
05:45"Приехал Зеленский – город сдадут": военный эксперт о новой технике ВС РФ и роке "Покровська"
05:30Может появиться новая крепость. Эксперт объяснил, взятие под контроль какого шоссе развалит логистику ВСУ
05:00Заигрывали с режимом: эксперт раскритиковал УПЦ за соглашательство
04:44"Это что-то звериное": эксперт объяснил, почему идеология бандеровцев хуже расизма
04:30Дзержинск – такой же форпост ВСУ, как Авдеевка, но отступать им придется далеко – военный эксперт
Лента новостейМолния