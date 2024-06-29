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ВСУ развернули у границы с Белоруссией системы РЭБ

ВСУ развернули у границы с Белоруссией системы РЭБ - 29.06.2024 Украина.ру

ВСУ развернули у границы с Белоруссией системы РЭБ

Подразделения Вооруженных сил Белоруссии объявили о готовности к любым провокациям с учетом того, что украинская армия развернула систему радиоэлектронной разведки вблизи границы Республики. Об этом 29 июня сообщил командующий силами специальных операций по идеологической работе полковник Вадим Лукашевич

2024-06-29T12:02

2024-06-29T12:02

2024-06-29T12:12

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По его словам, ситуация на белорусско-украинской границе становится напряженнее. Командование знает, что Киев стягивает к границе войска, вооружение и военную технику, уточнили в Минобороны Республики. В качестве примера приводится размещение ВСУ в Житомирской области западных боевых машин пехоты, реактивных систем залпового огня и тяжелой дальнобойной артиллерии. Все это происходит на фоне провала украинский войск на фронте спецоперации, а показательные действия на белорусско-украинской границе могут быть очередной пиар-акцией. Под видом "обороны", диверсионно-разведывательные группы, рейдовые отряды ВСУ через проходы в минно-взрывных заграждениях смогут проникать на территорию Белоруссии для проведения терактов. Однако в Минобороны предупредили, что готовы к любым провокациям. "Мы готовы дать отпор любому противнику. Население Республики Беларусь может быть уверено в том, что подразделения сил специальных операций сделают все возможное и даже невозможное, чтобы защитить Республику", – заключил полковник.Накануне Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о скоплении террористов у Житомирской области и о попытках ВСУ провести разведку при помощи дронов. После Белоруссия направила РСЗО "Полонез" для охраны госграницы из-за сложной обстановки. Зачем украинские войска концентрируют технику на границе с Белоруссией читайте в интервью участника международного движения "Другая Украина", бывшего проректора Международного славянского университета в Харькове, военного политолога Алексея Самойлова на Украина.ру.

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новости, белоруссия, лукашевич, вооруженные силы украины, минобороны, житомирская область, киев, сво, спецоперация, всу