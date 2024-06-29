У границ Белоруссии зафиксирована необоснованная активность ВСУ - 29.06.2024 Украина.ру
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У границ Белоруссии зафиксирована необоснованная активность ВСУ
У границ Белоруссии зафиксирована необоснованная активность ВСУ - 29.06.2024 Украина.ру
У границ Белоруссии зафиксирована необоснованная активность ВСУ
В последние недели наблюдается ничем необоснованная и непонятная Минску активность вблизи белорусско-украинской границы со стороны ВСУ, заявил начальник генерального штаба вооруженных сил Республики, первый замминистра обороны Павел Муравейко
2024-06-29T14:47
2024-06-29T14:52
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По его словам, украинский спецназ вблизи государственной границы всегда настораживал, так как именно его присутствие формирует реальные вызовы, способные "насытить территорию диверсионно-разведывательными группами" противника. "Мы вынуждены перемещать туда наши подразделения, вступать во взаимодействие с органами пограничной службы, наращивать отдельные направления и готовиться к прикрытию, а также двигать иногда артиллерию и быть способными отреагировать", – добавил Муравейко. Помимо прочего, командир не рекомендовал "южной соседке пробовать не белорусов на зуб".Накануне Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о скоплении террористов у Житомирской области и о попытках ВСУ провести разведку при помощи дронов. После Белоруссия направила РСЗО "Полонез" для охраны госграницы из-за сложной обстановки.Зачем украинские войска концентрируют технику на границе с Белоруссией читайте в интервью участника международного движения "Другая Украина", бывшего проректора Международного славянского университета в Харькове, военного политолога Алексея Самойлова на Украина.ру.
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новости, белоруссия, украина, вооруженные силы украины, сво, провокация
Новости, Белоруссия, Украина, Вооруженные силы Украины, СВО, провокация

У границ Белоруссии зафиксирована необоснованная активность ВСУ

14:47 29.06.2024 (обновлено: 14:52 29.06.2024)
 
© gpk.gov.by
© gpk.gov.by
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В последние недели наблюдается ничем необоснованная и непонятная Минску активность вблизи белорусско-украинской границы со стороны ВСУ, заявил начальник генерального штаба вооруженных сил Республики, первый замминистра обороны Павел Муравейко
"Мы наблюдаем пока ничем не обоснованную и пока непонятную нам активность вблизи наших границ со стороны Украины. В населенный пункт Овруч, который на житомирском направлении, ровенском-житомирском направлении, прибыли украинские подразделения специального назначения 1-й президентской бригады", – сказал он в эфире ОНТ.
По его словам, украинский спецназ вблизи государственной границы всегда настораживал, так как именно его присутствие формирует реальные вызовы, способные "насытить территорию диверсионно-разведывательными группами" противника.

"Мы вынуждены перемещать туда наши подразделения, вступать во взаимодействие с органами пограничной службы, наращивать отдельные направления и готовиться к прикрытию, а также двигать иногда артиллерию и быть способными отреагировать", – добавил Муравейко.

Помимо прочего, командир не рекомендовал "южной соседке пробовать не белорусов на зуб".
Накануне Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о скоплении террористов у Житомирской области и о попытках ВСУ провести разведку при помощи дронов. После Белоруссия направила РСЗО "Полонез" для охраны госграницы из-за сложной обстановки.
Зачем украинские войска концентрируют технику на границе с Белоруссией читайте в интервью участника международного движения "Другая Украина", бывшего проректора Международного славянского университета в Харькове, военного политолога Алексея Самойлова на Украина.ру.
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