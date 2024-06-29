https://ukraina.ru/20240629/1055953239.html
Украина ответила на заявления о тревожной ситуации и активности ВСУ у белорусской границы
Украина ответила на заявления о тревожной ситуации и активности ВСУ у белорусской границы - 29.06.2024 Украина.ру
Украина ответила на заявления о тревожной ситуации и активности ВСУ у белорусской границы
Все действия Сил обороны Украины на границе с Белоруссией направлены исключительно на защиту государства, а не на посягательство на чужие территории. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко 29 июня
2024-06-29T15:43
2024-06-29T15:43
2024-06-29T15:51
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"В последнее время Белоруссия активизировала свои информационные вбросы по усилению со стороны Украины, в частности в пределах Житомирщины, и что обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности. Им мерещится стягивание самых разнообразных подразделений, всего имеющегося вооружения и техники. (...) Вероятно, и сами запутались в своих показаниях. Это снова очень напоминает тезисы о том, "откуда готовилось наступление", – заявил он в интервью "Украинской правде". Иронизируя над тем, что командование Белоруссии "уже и карты нарисовало", Демченко указал, что Украина якобы не представляет угрозы, а напротив – вынуждена обороняться, так как ей будто бы грозит опасность, в том числе и с белорусского направления. Спикер также добавил, что Белоруссия будет представлять для Украины угрозу до тех пор пока будет сотрудничать с Россией, а Силы обороны будут делать "все от них зависящее и необходимое, чтобы усиливать защиту украинского государства". При этом в строительстве фортификаций на границе никаких провокаций нет, заключил Демченко. Белорусская сторона уже несколько дней подряд публично заявляет об активности ВСУ на белорусско-украинской границе. Указывалось, что в населенный пункт Овруч на ровенском-житомирском направлении, прибыли украинские подразделения специального назначения Первой президентской бригады. С разведывательной целью вблизи Белоруссии летают украинские дроны.Белоруссия направила РСЗО "Полонез" для охраны госграницы из-за сложной обстановки. "Южной соседке" в виде Украины не рекомендовали "пробовать белорусов на зуб".Зачем украинские войска концентрируют технику на границе с Белоруссией читайте в интервью участника международного движения "Другая Украина", бывшего проректора Международного славянского университета в Харькове, военного политолога Алексея Самойлова на Украина.ру.
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новости, белоруссия, украина, руслан демченко, вооруженные силы украины, сво, диверсия
Новости, Белоруссия, Украина, Руслан Демченко, Вооруженные силы Украины, СВО, диверсия
Украина ответила на заявления о тревожной ситуации и активности ВСУ у белорусской границы
15:43 29.06.2024 (обновлено: 15:51 29.06.2024)
Все действия Сил обороны Украины на границе с Белоруссией направлены исключительно на защиту государства, а не на посягательство на чужие территории. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко 29 июня
"В последнее время Белоруссия активизировала свои информационные вбросы по усилению со стороны Украины, в частности в пределах Житомирщины, и что обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности. Им мерещится стягивание самых разнообразных подразделений, всего имеющегося вооружения и техники. (...) Вероятно, и сами запутались в своих показаниях. Это снова очень напоминает тезисы о том, "откуда готовилось наступление", – заявил он в интервью "Украинской правде".
Иронизируя над тем, что командование Белоруссии "уже и карты нарисовало", Демченко указал, что Украина якобы не представляет угрозы, а напротив – вынуждена обороняться, так как ей будто бы грозит опасность, в том числе и с белорусского направления.
Спикер также добавил, что Белоруссия будет представлять для Украины угрозу до тех пор пока будет сотрудничать с Россией, а Силы обороны будут делать "все от них зависящее и необходимое, чтобы усиливать защиту украинского государства".
При этом в строительстве фортификаций на границе никаких провокаций нет, заключил Демченко.
Белорусская сторона уже несколько дней подряд публично заявляет
об активности ВСУ на белорусско-украинской границе. Указывалось, что в населенный пункт Овруч на ровенском-житомирском направлении, прибыли украинские подразделения специального назначения Первой президентской бригады. С разведывательной целью вблизи Белоруссии летают украинские дроны.
Белоруссия направила
РСЗО "Полонез" для охраны госграницы из-за сложной обстановки. "Южной соседке" в виде Украины не рекомендовали "пробовать белорусов на зуб".