https://ukraina.ru/20240629/1055953239.html

Украина ответила на заявления о тревожной ситуации и активности ВСУ у белорусской границы

Украина ответила на заявления о тревожной ситуации и активности ВСУ у белорусской границы - 29.06.2024 Украина.ру

Украина ответила на заявления о тревожной ситуации и активности ВСУ у белорусской границы

Все действия Сил обороны Украины на границе с Белоруссией направлены исключительно на защиту государства, а не на посягательство на чужие территории. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко 29 июня

2024-06-29T15:43

2024-06-29T15:43

2024-06-29T15:51

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"В последнее время Белоруссия активизировала свои информационные вбросы по усилению со стороны Украины, в частности в пределах Житомирщины, и что обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности. Им мерещится стягивание самых разнообразных подразделений, всего имеющегося вооружения и техники. (...) Вероятно, и сами запутались в своих показаниях. Это снова очень напоминает тезисы о том, "откуда готовилось наступление", – заявил он в интервью "Украинской правде". Иронизируя над тем, что командование Белоруссии "уже и карты нарисовало", Демченко указал, что Украина якобы не представляет угрозы, а напротив – вынуждена обороняться, так как ей будто бы грозит опасность, в том числе и с белорусского направления. Спикер также добавил, что Белоруссия будет представлять для Украины угрозу до тех пор пока будет сотрудничать с Россией, а Силы обороны будут делать "все от них зависящее и необходимое, чтобы усиливать защиту украинского государства". При этом в строительстве фортификаций на границе никаких провокаций нет, заключил Демченко. Белорусская сторона уже несколько дней подряд публично заявляет об активности ВСУ на белорусско-украинской границе. Указывалось, что в населенный пункт Овруч на ровенском-житомирском направлении, прибыли украинские подразделения специального назначения Первой президентской бригады. С разведывательной целью вблизи Белоруссии летают украинские дроны.Белоруссия направила РСЗО "Полонез" для охраны госграницы из-за сложной обстановки. "Южной соседке" в виде Украины не рекомендовали "пробовать белорусов на зуб".Зачем украинские войска концентрируют технику на границе с Белоруссией читайте в интервью участника международного движения "Другая Украина", бывшего проректора Международного славянского университета в Харькове, военного политолога Алексея Самойлова на Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240628/1055932194.html

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новости, белоруссия, украина, руслан демченко, вооруженные силы украины, сво, диверсия