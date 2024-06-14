Белоруссия пошлёт на Украину полки и дивизии? Стаценко о наступлении России в Сумской области - 14.06.2024 Украина.ру
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Белоруссия пошлёт на Украину полки и дивизии? Стаценко о наступлении России в Сумской области
Белоруссия пошлёт на Украину полки и дивизии? Стаценко о наступлении России в Сумской области - 14.06.2024 Украина.ру
Белоруссия пошлёт на Украину полки и дивизии? Стаценко о наступлении России в Сумской области
Военный историк и публицист Алексей Стаценко в эфире Украина.ру рассказал о том, открыла ли Россия второй фронт, что мешает активизации ВС РФ, оценил масштабы потерь в рядах ВСУ и провёл исторические параллели между Великой Отечественной войной и СВО:
2024-06-14T14:56
2024-06-14T14:56
видео
россия
вс рф
всу
сво
великая отечественная война
вов
население
ссср
владимир путин
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00:25 - Открыла ли Россия второй фронт?04:49 - О растягивании резервов противника и расширении линии фронта;08:48 - Об активизации России на фронте и проблемах, которые с этим связаны;15:30 - Какого максимума может добиться армия России на поле боя? 16:40 - Ситуация в экономике РФ; 19:20 - О системе награждений в ВС РФ; 20:30 - Что делать с Украиной? 21:05 - О кадровой политике и других факторах, которые помогли СССР победить в Великой Отечественной войне; 23:00 - Об операции "Багратион": в чём был залог её успеха и насколько вероятно повторение подобной операции сейчас? 24:00 - О нынешней тактике ВС РФ и настроениях в рядах ВСУ;25:12 - О ежемесячных потерях в ВСУ и социально-экономической ситуации на Украине;27:20 - Что будет после окончания СВО; 29:24 - Как работать с населением Украины? 35:15 - О потенциале польской армии
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видео, россия, вс рф, всу, сво, великая отечественная война, вов, население, ссср, владимир путин, польша, европа, эммануэль макрон, франция, иосиф сталин, харьков, рэб, дроны, белоруссия, германия, мобилизация, волчанск, украина, видео
Видео, Россия, ВС РФ, ВСУ, СВО, Великая Отечественная война, ВОВ, население, СССР, Владимир Путин, Польша, Европа, Эммануэль Макрон, Франция, Иосиф Сталин, Харьков, РЭБ, дроны, Белоруссия, Германия, мобилизация, Волчанск, Украина

Белоруссия пошлёт на Украину полки и дивизии? Стаценко о наступлении России в Сумской области

14:56 14.06.2024
 
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Военный историк и публицист Алексей Стаценко в эфире Украина.ру рассказал о том, открыла ли Россия второй фронт, что мешает активизации ВС РФ, оценил масштабы потерь в рядах ВСУ и провёл исторические параллели между Великой Отечественной войной и СВО:
00:25 - Открыла ли Россия второй фронт?
04:49 - О растягивании резервов противника и расширении линии фронта;
08:48 - Об активизации России на фронте и проблемах, которые с этим связаны;
15:30 - Какого максимума может добиться армия России на поле боя?
16:40 - Ситуация в экономике РФ;
19:20 - О системе награждений в ВС РФ;
20:30 - Что делать с Украиной?
21:05 - О кадровой политике и других факторах, которые помогли СССР победить в Великой Отечественной войне;
23:00 - Об операции "Багратион": в чём был залог её успеха и насколько вероятно повторение подобной операции сейчас?
24:00 - О нынешней тактике ВС РФ и настроениях в рядах ВСУ;
25:12 - О ежемесячных потерях в ВСУ и социально-экономической ситуации на Украине;
27:20 - Что будет после окончания СВО;
29:24 - Как работать с населением Украины?
35:15 - О потенциале польской армии
 
ВидеоРоссияВС РФВСУСВОВеликая Отечественная войнаВОВнаселениеСССРВладимир ПутинПольшаЕвропаЭммануэль МакронФранцияИосиф СталинХарьковРЭБдроныБелоруссияГерманиямобилизацияВолчанскУкраина
 
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