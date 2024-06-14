https://ukraina.ru/20240614/1055652044.html

Белоруссия пошлёт на Украину полки и дивизии? Стаценко о наступлении России в Сумской области

Белоруссия пошлёт на Украину полки и дивизии? Стаценко о наступлении России в Сумской области - 14.06.2024 Украина.ру

Белоруссия пошлёт на Украину полки и дивизии? Стаценко о наступлении России в Сумской области

Военный историк и публицист Алексей Стаценко в эфире Украина.ру рассказал о том, открыла ли Россия второй фронт, что мешает активизации ВС РФ, оценил масштабы потерь в рядах ВСУ и провёл исторические параллели между Великой Отечественной войной и СВО:

2024-06-14T14:56

2024-06-14T14:56

2024-06-14T14:56

видео

россия

вс рф

всу

сво

великая отечественная война

вов

население

ссср

владимир путин

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00:25 - Открыла ли Россия второй фронт?04:49 - О растягивании резервов противника и расширении линии фронта;08:48 - Об активизации России на фронте и проблемах, которые с этим связаны;15:30 - Какого максимума может добиться армия России на поле боя? 16:40 - Ситуация в экономике РФ; 19:20 - О системе награждений в ВС РФ; 20:30 - Что делать с Украиной? 21:05 - О кадровой политике и других факторах, которые помогли СССР победить в Великой Отечественной войне; 23:00 - Об операции "Багратион": в чём был залог её успеха и насколько вероятно повторение подобной операции сейчас? 24:00 - О нынешней тактике ВС РФ и настроениях в рядах ВСУ;25:12 - О ежемесячных потерях в ВСУ и социально-экономической ситуации на Украине;27:20 - Что будет после окончания СВО; 29:24 - Как работать с населением Украины? 35:15 - О потенциале польской армии

россия

ссср

польша

европа

франция

харьков

белоруссия

германия

волчанск

украина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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