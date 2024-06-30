"Одного бойца может атаковать сразу десяток беспилотников": Анпилогов о проблеме FPV-дронов - 30.06.2024 Украина.ру
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"Одного бойца может атаковать сразу десяток беспилотников": Анпилогов о проблеме FPV-дронов
"Одного бойца может атаковать сразу десяток беспилотников": Анпилогов о проблеме FPV-дронов - 30.06.2024 Украина.ру
"Одного бойца может атаковать сразу десяток беспилотников": Анпилогов о проблеме FPV-дронов
На фронте возникает безлюдная полоса, которая с обеих сторон разведывательными или ударными дронами: целью БПЛА становятся даже не танки или БМП, а отдельный пехотинец, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-06-30T05:18
2024-06-30T05:18
новости
россия
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
дроны
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"Этого несчастного бойца может атаковать сразу десяток дронов. Именно из-за этого мы не можем преодолеть позиционную стадию боев. Именно из-за этого мы месяц обсуждаем бои за каждый населенный пункт, который переходит из рук в руки.ВСУ опережают нас по fpv-дронам не по качеству и не по количеству, а по организационной структуре. Там операторы БПЛА выведены в особый род войск. И внутри этого особого рода войск гораздо быстрее осуществляется обмен информацией и идеями для боевой работы", – объяснил эксперт.Тактику, которую применяют украинские дроноводы против российских подразделений он назвал "цирк-шапито"."Вражеские операторы БПЛА постоянно атакуют наше подразделение. Мы находим противоядие против их дронов (РЭБ, дронобойки и охотничьи ружья 12-го калибра). А потом это же подразделение украинских дроноводов переезжают на 50 километров, где расположены менее опытные наши подразделения. Они сразу же попадают под их удар. И эта ситуация повторяется раз за разом.Поэтому рано или поздно новому руководство Минобороны придется решать вопрос, каким образом надо реформировать наши собственные подразделения, чтобы превзойти украинцев в использовании того же самого оружия, которое есть у нас" , – резюмировал Анпилогов.О том, как наступает российская армия, а ВСУ не берегут свои резервы – в интервью Кирилла Курбатова Алексей Анпилогов: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, дроны
Новости, Россия, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, дроны

"Одного бойца может атаковать сразу десяток беспилотников": Анпилогов о проблеме FPV-дронов

05:18 30.06.2024
 
© Фото : Владимир Сальдо / TelegramFPV-дрон
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Фото : Владимир Сальдо / Telegram
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На фронте возникает безлюдная полоса, которая с обеих сторон разведывательными или ударными дронами: целью БПЛА становятся даже не танки или БМП, а отдельный пехотинец, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
"Этого несчастного бойца может атаковать сразу десяток дронов. Именно из-за этого мы не можем преодолеть позиционную стадию боев. Именно из-за этого мы месяц обсуждаем бои за каждый населенный пункт, который переходит из рук в руки.
ВСУ опережают нас по fpv-дронам не по качеству и не по количеству, а по организационной структуре. Там операторы БПЛА выведены в особый род войск. И внутри этого особого рода войск гораздо быстрее осуществляется обмен информацией и идеями для боевой работы", – объяснил эксперт.
Тактику, которую применяют украинские дроноводы против российских подразделений он назвал "цирк-шапито".
"Вражеские операторы БПЛА постоянно атакуют наше подразделение. Мы находим противоядие против их дронов (РЭБ, дронобойки и охотничьи ружья 12-го калибра). А потом это же подразделение украинских дроноводов переезжают на 50 километров, где расположены менее опытные наши подразделения. Они сразу же попадают под их удар. И эта ситуация повторяется раз за разом.
Поэтому рано или поздно новому руководство Минобороны придется решать вопрос, каким образом надо реформировать наши собственные подразделения, чтобы превзойти украинцев в использовании того же самого оружия, которое есть у нас" , – резюмировал Анпилогов.
О том, как наступает российская армия, а ВСУ не берегут свои резервы – в интервью Кирилла Курбатова Алексей Анпилогов: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияАлексей АнпилоговВооруженные силы Украиныдроны
 
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