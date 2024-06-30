https://ukraina.ru/20240630/1055943257.html

"Одного бойца может атаковать сразу десяток беспилотников": Анпилогов о проблеме FPV-дронов

"Одного бойца может атаковать сразу десяток беспилотников": Анпилогов о проблеме FPV-дронов - 30.06.2024 Украина.ру

"Одного бойца может атаковать сразу десяток беспилотников": Анпилогов о проблеме FPV-дронов

На фронте возникает безлюдная полоса, которая с обеих сторон разведывательными или ударными дронами: целью БПЛА становятся даже не танки или БМП, а отдельный пехотинец, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-06-30T05:18

2024-06-30T05:18

2024-06-30T05:18

новости

россия

алексей анпилогов

вооруженные силы украины

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/09/1053197851_0:431:577:755_1920x0_80_0_0_2ee78a5996a1fef9425dbbbf98135b3a.jpg.webp

"Этого несчастного бойца может атаковать сразу десяток дронов. Именно из-за этого мы не можем преодолеть позиционную стадию боев. Именно из-за этого мы месяц обсуждаем бои за каждый населенный пункт, который переходит из рук в руки.ВСУ опережают нас по fpv-дронам не по качеству и не по количеству, а по организационной структуре. Там операторы БПЛА выведены в особый род войск. И внутри этого особого рода войск гораздо быстрее осуществляется обмен информацией и идеями для боевой работы", – объяснил эксперт.Тактику, которую применяют украинские дроноводы против российских подразделений он назвал "цирк-шапито"."Вражеские операторы БПЛА постоянно атакуют наше подразделение. Мы находим противоядие против их дронов (РЭБ, дронобойки и охотничьи ружья 12-го калибра). А потом это же подразделение украинских дроноводов переезжают на 50 километров, где расположены менее опытные наши подразделения. Они сразу же попадают под их удар. И эта ситуация повторяется раз за разом.Поэтому рано или поздно новому руководство Минобороны придется решать вопрос, каким образом надо реформировать наши собственные подразделения, чтобы превзойти украинцев в использовании того же самого оружия, которое есть у нас" , – резюмировал Анпилогов.О том, как наступает российская армия, а ВСУ не берегут свои резервы – в интервью Кирилла Курбатова Алексей Анпилогов: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов на сайте Украина.ру.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, дроны