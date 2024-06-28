https://ukraina.ru/20240628/1055933500.html

Дроны и схроны в Белоруссии и угроза РДК*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 июня

Дроны и схроны в Белоруссии и угроза РДК*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 июня - 28.06.2024 Украина.ру

Дроны и схроны в Белоруссии и угроза РДК*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 июня

Белорусские пограничники пресекли проникновение украинских БпЛА в воздушное пространство Белоруссии, в приграничье прибыли боевики РДК*. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-06-28T13:00

2024-06-28T13:00

2024-06-28T13:01

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О происходящем на границе Белоруссии и Украины сообщил Госпогранкомитет РБ."Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого "Русского добровольческого корпуса"*. Зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к государственной границе Республики Беларусь. Вдоль границы регулярно отмечаются разведывательные полеты украинских беспилотных летательных аппаратов. Попытки залёта беспилотников на нашу территорию пресекаются с использованием штатного вооружения и технических средств радиоэлектронной борьбы", - указывалось в сообщении Госпогранкомитета.В частности, 26 июня в Ельском районе Гомельской области пограничный наряд от пограничной заставы Мозырского погранотряда в результате применения боевого оружия и средств подавления пресёк нарушение воздушного пространства квадрокоптером, двигавшимся с украинской территории вглубь Белоруссии. Беспилотный летательный аппарат был принуждён к посадке в 150 метрах от государственной границы."На флеш-карте БПЛА обнаружены видеофайлы, анализ которых свидетельствует, что летательный аппарат производил разведку находящихся на приграничной территории промышленных объектов, а так же пограничной инфраструктуры", - сообщали белорусские пограничники.Кроме того, накануне, на этом же направлении в ходе проведения оперативных мероприятий выявлен схрон с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств."Обнаружены контейнеры с 2 килограммами пластичного взрывчатого вещества, исполнительными устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним. Органами пограничной службы во взаимодействии с министерством обороны осуществляется комплекс мероприятий по дополнительному прикрытию государственной границы, усилению контроля за воздушным пространством и соблюдения режима на приграничной территории", - отмечалось в сообщении Госпогранкомитета РБ.За восемь дней до этого, 20 июня, Госпогранкомитет Белоруссии предупредил о скоплении подразделений Вооружённых сил Украины на границе с республикой."В последнее время в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки министерства обороны Украины. На сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжёлым вооружением: МТЛБ, БМП, включая американские "Брэдли", реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки "Гепард" немецкого производства, а также другие средства поражения", — указывалось в сообщении Госпогранкомитета РБ.Там же указали, что белорусские пограничники несут службу в усиленном режиме. На следующий день в Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 25 ударов по этому региону России.На донецком направлении ВСУ осуществили 15 обстрелов, на горловском направлении — 9 обстрелов, на великоновосёловском направлении — 1 обстрелы, выпустив в общей сложности 65 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении одного гражданского лица. Огнём ВСУ повреждены два жилых домостроения и один объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 15 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 36 снарядов из ствольной артиллерии по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 36 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Горностаевка — 4; Таврийск — 4; Саги — 3; Новая Каховка — 3; Козачьи Лагеря — 5; Великая Кардашинка — 3; Князе-Григоровка — 6; Великая Лепетиха — 8", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Алёшки, Козачьи Лагеря, Корсунка.Утром 28 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе вражеским атакам подверглись сёла Бессоновка, Болдыревка, Петровка, Щетиновка и Ясные Зори. Над территорией района системой ПВО сбит один беспилотник. Осуществлен один обстрел с помощью 7 боеприпасов и выпущено два БпЛА. В результате атак повреждена одна квартира в многоквартирном доме, 6 частных домов, 6 автомобилей, 2 надворные постройки и два энергетических объекта. В Борисовском районе по посёлку Борисовка, сёлам Березовка, Богун-Городок и Грузское выпущено 5 БпЛА, из которых 2 сбито системой ПВО. В селе Березовка повреждено одно частное домовладение. В селе Богун-Городок после атаки дроном-камикадзе спецтранспорта сельхозпредприятия ранен водитель. Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями головы, туловища и рук был доставлен в районную больницу. Транспортное средство полностью сгорело", - указывалось в сводке.Кроме того, в Валуйском городском округе был выпущен один снаряд в ходе одного обстрела. Также совершены атаки с помощью 2 БпЛА, один из которых сбит системой ПВО. В результате атаки дрона-камикадзе в селе Новопетровка повреждены одно частное домовладение и надворная постройка.Также в Грайворонском городском округе по городу Грайворон, посёлку Казачок, сёлам Безымено, Козинка, Дроновка, Пороз и Сподарюшино было выпущено 6 БпЛА и 42 боеприпаса в ходе 5 обстрелов. Всего в Грайворонском округе повреждения зафиксированы в одной квартире многоквартирного дома, 4 частных домовладениях, 2 коммерческих объектах, 2 хозпостройках, 2 автомобилях, а также на линиях газо- и электроснабжения. В результате атаки дрона-камикадзе в городе Грайворон пострадал один мирный житель. Мужчина с осколочными ранениями плеча и предплечья был доставлен в Грайворонскую ЦРБ, позже он отказался от госпитализации."В Краснояружском районе по селам Графовка, Демидовка, Теребрено и Вязовое выпущено 5 беспилотников и два боеприпаса в ходе одного обстрела. В селе Демидовка беспилотник сбросил взрывное устройство возле частного дома — повреждены ворота гаража и входная группа. В соседнем доме выбито окно. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Шамино, сёлам Муром и Новая Таволжанка выпущено 6 дронов-камикадзе и 30 боеприпасов в ходе 4 обстрелов. Повреждены 5 частных домовладений, один автомобиль, одна хозпостройка, линии электропередачи и инфраструктурный объект связи. Над Яковлевским городским округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий", - отмечалось в сводке.Позже Гладков сообщил о ночном обстреле Грайворона, в результате которого были повреждены 10 жилых домостроений и 3 автомобиля. Никто из местных жителей не пострадал.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.* - запрещённая в РФ террористическая организацияО том, зачем Украина стягивает войска к границе с Белоруссией — в интервью военного политолога Алексея Самойлова изданию Украина.ру

https://ukraina.ru/20240628/1055895180.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, вооруженные силы украины, госпогранслужба, украина, белоруссия, россия, вячеслав гладков, алексей самойлов, украина.ру