Дроны и схроны в Белоруссии и угроза РДК*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 июня - 28.06.2024 Украина.ру
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Дроны и схроны в Белоруссии и угроза РДК*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 июня
Дроны и схроны в Белоруссии и угроза РДК*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 июня - 28.06.2024 Украина.ру
Дроны и схроны в Белоруссии и угроза РДК*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 июня
Белорусские пограничники пресекли проникновение украинских БпЛА в воздушное пространство Белоруссии, в приграничье прибыли боевики РДК*. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2024-06-28T13:00
2024-06-28T13:01
хроники
эксклюзив
вооруженные силы украины
госпогранслужба
украина
белоруссия
россия
вячеслав гладков
алексей самойлов
украина.ру
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О происходящем на границе Белоруссии и Украины сообщил Госпогранкомитет РБ."Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого "Русского добровольческого корпуса"*. Зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к государственной границе Республики Беларусь. Вдоль границы регулярно отмечаются разведывательные полеты украинских беспилотных летательных аппаратов. Попытки залёта беспилотников на нашу территорию пресекаются с использованием штатного вооружения и технических средств радиоэлектронной борьбы", - указывалось в сообщении Госпогранкомитета.В частности, 26 июня в Ельском районе Гомельской области пограничный наряд от пограничной заставы Мозырского погранотряда в результате применения боевого оружия и средств подавления пресёк нарушение воздушного пространства квадрокоптером, двигавшимся с украинской территории вглубь Белоруссии. Беспилотный летательный аппарат был принуждён к посадке в 150 метрах от государственной границы."На флеш-карте БПЛА обнаружены видеофайлы, анализ которых свидетельствует, что летательный аппарат производил разведку находящихся на приграничной территории промышленных объектов, а так же пограничной инфраструктуры", - сообщали белорусские пограничники.Кроме того, накануне, на этом же направлении в ходе проведения оперативных мероприятий выявлен схрон с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств."Обнаружены контейнеры с 2 килограммами пластичного взрывчатого вещества, исполнительными устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним. Органами пограничной службы во взаимодействии с министерством обороны осуществляется комплекс мероприятий по дополнительному прикрытию государственной границы, усилению контроля за воздушным пространством и соблюдения режима на приграничной территории", - отмечалось в сообщении Госпогранкомитета РБ.За восемь дней до этого, 20 июня, Госпогранкомитет Белоруссии предупредил о скоплении подразделений Вооружённых сил Украины на границе с республикой."В последнее время в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки министерства обороны Украины. На сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжёлым вооружением: МТЛБ, БМП, включая американские "Брэдли", реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки "Гепард" немецкого производства, а также другие средства поражения", — указывалось в сообщении Госпогранкомитета РБ.Там же указали, что белорусские пограничники несут службу в усиленном режиме. На следующий день в Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 25 ударов по этому региону России.На донецком направлении ВСУ осуществили 15 обстрелов, на горловском направлении — 9 обстрелов, на великоновосёловском направлении — 1 обстрелы, выпустив в общей сложности 65 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении одного гражданского лица. Огнём ВСУ повреждены два жилых домостроения и один объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 15 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 36 снарядов из ствольной артиллерии по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 36 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Горностаевка — 4; Таврийск — 4; Саги — 3; Новая Каховка — 3; Козачьи Лагеря — 5; Великая Кардашинка — 3; Князе-Григоровка — 6; Великая Лепетиха — 8", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Алёшки, Козачьи Лагеря, Корсунка.Утром 28 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе вражеским атакам подверглись сёла Бессоновка, Болдыревка, Петровка, Щетиновка и Ясные Зори. Над территорией района системой ПВО сбит один беспилотник. Осуществлен один обстрел с помощью 7 боеприпасов и выпущено два БпЛА. В результате атак повреждена одна квартира в многоквартирном доме, 6 частных домов, 6 автомобилей, 2 надворные постройки и два энергетических объекта. В Борисовском районе по посёлку Борисовка, сёлам Березовка, Богун-Городок и Грузское выпущено 5 БпЛА, из которых 2 сбито системой ПВО. В селе Березовка повреждено одно частное домовладение. В селе Богун-Городок после атаки дроном-камикадзе спецтранспорта сельхозпредприятия ранен водитель. Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями головы, туловища и рук был доставлен в районную больницу. Транспортное средство полностью сгорело", - указывалось в сводке.Кроме того, в Валуйском городском округе был выпущен один снаряд в ходе одного обстрела. Также совершены атаки с помощью 2 БпЛА, один из которых сбит системой ПВО. В результате атаки дрона-камикадзе в селе Новопетровка повреждены одно частное домовладение и надворная постройка.Также в Грайворонском городском округе по городу Грайворон, посёлку Казачок, сёлам Безымено, Козинка, Дроновка, Пороз и Сподарюшино было выпущено 6 БпЛА и 42 боеприпаса в ходе 5 обстрелов. Всего в Грайворонском округе повреждения зафиксированы в одной квартире многоквартирного дома, 4 частных домовладениях, 2 коммерческих объектах, 2 хозпостройках, 2 автомобилях, а также на линиях газо- и электроснабжения. В результате атаки дрона-камикадзе в городе Грайворон пострадал один мирный житель. Мужчина с осколочными ранениями плеча и предплечья был доставлен в Грайворонскую ЦРБ, позже он отказался от госпитализации."В Краснояружском районе по селам Графовка, Демидовка, Теребрено и Вязовое выпущено 5 беспилотников и два боеприпаса в ходе одного обстрела. В селе Демидовка беспилотник сбросил взрывное устройство возле частного дома — повреждены ворота гаража и входная группа. В соседнем доме выбито окно. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Шамино, сёлам Муром и Новая Таволжанка выпущено 6 дронов-камикадзе и 30 боеприпасов в ходе 4 обстрелов. Повреждены 5 частных домовладений, один автомобиль, одна хозпостройка, линии электропередачи и инфраструктурный объект связи. Над Яковлевским городским округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий", - отмечалось в сводке.Позже Гладков сообщил о ночном обстреле Грайворона, в результате которого были повреждены 10 жилых домостроений и 3 автомобиля. Никто из местных жителей не пострадал.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.* - запрещённая в РФ террористическая организацияО том, зачем Украина стягивает войска к границе с Белоруссией — в интервью военного политолога Алексея Самойлова изданию Украина.ру
https://ukraina.ru/20240628/1055895180.html
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Егор Леев
Егор Леев
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хроники, эксклюзив, вооруженные силы украины, госпогранслужба, украина, белоруссия, россия, вячеслав гладков, алексей самойлов, украина.ру
Хроники, Эксклюзив, Вооруженные силы Украины, Госпогранслужба, Украина, Белоруссия, Россия, Вячеслав Гладков, Алексей Самойлов, Украина.ру

Дроны и схроны в Белоруссии и угроза РДК*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 июня

13:00 28.06.2024 (обновлено: 13:01 28.06.2024)
 
© Фото : скриншот видео Госпогранкомитета РБсодержание схрона в Белоруссии
содержание схрона в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : скриншот видео Госпогранкомитета РБ
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Белорусские пограничники пресекли проникновение украинских БпЛА в воздушное пространство Белоруссии, в приграничье прибыли боевики РДК*. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
О происходящем на границе Белоруссии и Украины сообщил Госпогранкомитет РБ.
"Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого "Русского добровольческого корпуса"*. Зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к государственной границе Республики Беларусь. Вдоль границы регулярно отмечаются разведывательные полеты украинских беспилотных летательных аппаратов. Попытки залёта беспилотников на нашу территорию пресекаются с использованием штатного вооружения и технических средств радиоэлектронной борьбы", - указывалось в сообщении Госпогранкомитета.
В частности, 26 июня в Ельском районе Гомельской области пограничный наряд от пограничной заставы Мозырского погранотряда в результате применения боевого оружия и средств подавления пресёк нарушение воздушного пространства квадрокоптером, двигавшимся с украинской территории вглубь Белоруссии. Беспилотный летательный аппарат был принуждён к посадке в 150 метрах от государственной границы.
09:37
Обыск у "серого кардинала", налёт БПЛА. Главное на Украине на утро 28 июняУ бывшего замглавы Офиса президента Украины, куратора "Большой стройки" Кирилла Тимошенко прошёл обыск. Украина атаковала территорию Россию при помощи беспилотников
"На флеш-карте БПЛА обнаружены видеофайлы, анализ которых свидетельствует, что летательный аппарат производил разведку находящихся на приграничной территории промышленных объектов, а так же пограничной инфраструктуры", - сообщали белорусские пограничники.
Кроме того, накануне, на этом же направлении в ходе проведения оперативных мероприятий выявлен схрон с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств.
"Обнаружены контейнеры с 2 килограммами пластичного взрывчатого вещества, исполнительными устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним. Органами пограничной службы во взаимодействии с министерством обороны осуществляется комплекс мероприятий по дополнительному прикрытию государственной границы, усилению контроля за воздушным пространством и соблюдения режима на приграничной территории", - отмечалось в сообщении Госпогранкомитета РБ.
За восемь дней до этого, 20 июня, Госпогранкомитет Белоруссии предупредил о скоплении подразделений Вооружённых сил Украины на границе с республикой.
"В последнее время в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки министерства обороны Украины. На сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжёлым вооружением: МТЛБ, БМП, включая американские "Брэдли", реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки "Гепард" немецкого производства, а также другие средства поражения", — указывалось в сообщении Госпогранкомитета РБ.
Там же указали, что белорусские пограничники несут службу в усиленном режиме. На следующий день в Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Вчера, 18:20
Зеленский хочет мира, но неискренне. Итоги 27 июня на УкраинеВладимир Зеленский заявил, что не хочет затягивать конфликт на Украине из-за больших потерь
Обстрелы
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 25 ударов по этому региону России.
На донецком направлении ВСУ осуществили 15 обстрелов, на горловском направлении — 9 обстрелов, на великоновосёловском направлении — 1 обстрелы, выпустив в общей сложности 65 единиц различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении одного гражданского лица. Огнём ВСУ повреждены два жилых домостроения и один объект гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 15 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 3 снаряда калибром 155 мм.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 36 снарядов из ствольной артиллерии по этому региону России.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 36 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Горностаевка — 4; Таврийск — 4; Саги — 3; Новая Каховка — 3; Козачьи Лагеря — 5; Великая Кардашинка — 3; Князе-Григоровка — 6; Великая Лепетиха — 8", - указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Алёшки, Козачьи Лагеря, Корсунка.
Дочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье
Вчера, 13:00
Беглецы готовят теракты, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 июняСбежавшие из России экс-депутаты готовят в стране теракты, сообщили британские СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Утром 28 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов ВСУ по этому региону России.
"В Белгородском районе вражеским атакам подверглись сёла Бессоновка, Болдыревка, Петровка, Щетиновка и Ясные Зори. Над территорией района системой ПВО сбит один беспилотник. Осуществлен один обстрел с помощью 7 боеприпасов и выпущено два БпЛА. В результате атак повреждена одна квартира в многоквартирном доме, 6 частных домов, 6 автомобилей, 2 надворные постройки и два энергетических объекта. В Борисовском районе по посёлку Борисовка, сёлам Березовка, Богун-Городок и Грузское выпущено 5 БпЛА, из которых 2 сбито системой ПВО. В селе Березовка повреждено одно частное домовладение. В селе Богун-Городок после атаки дроном-камикадзе спецтранспорта сельхозпредприятия ранен водитель. Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями головы, туловища и рук был доставлен в районную больницу. Транспортное средство полностью сгорело", - указывалось в сводке.
Кроме того, в Валуйском городском округе был выпущен один снаряд в ходе одного обстрела. Также совершены атаки с помощью 2 БпЛА, один из которых сбит системой ПВО. В результате атаки дрона-камикадзе в селе Новопетровка повреждены одно частное домовладение и надворная постройка.
Также в Грайворонском городском округе по городу Грайворон, посёлку Казачок, сёлам Безымено, Козинка, Дроновка, Пороз и Сподарюшино было выпущено 6 БпЛА и 42 боеприпаса в ходе 5 обстрелов. Всего в Грайворонском округе повреждения зафиксированы в одной квартире многоквартирного дома, 4 частных домовладениях, 2 коммерческих объектах, 2 хозпостройках, 2 автомобилях, а также на линиях газо- и электроснабжения. В результате атаки дрона-камикадзе в городе Грайворон пострадал один мирный житель. Мужчина с осколочными ранениями плеча и предплечья был доставлен в Грайворонскую ЦРБ, позже он отказался от госпитализации.
Богдан Тавр Кротевич - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Вчера, 09:55
"Азов"* побеждает командование, атака на Тверскую область. Главное на Украине на утро 27 июняУкраинские СМИ опубликовали выдержки из письма начштаба бригады "Азов"* в Госбюро расследований, после которого в отставку отправили командующего Объединённых сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля
"В Краснояружском районе по селам Графовка, Демидовка, Теребрено и Вязовое выпущено 5 беспилотников и два боеприпаса в ходе одного обстрела. В селе Демидовка беспилотник сбросил взрывное устройство возле частного дома — повреждены ворота гаража и входная группа. В соседнем доме выбито окно. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Шамино, сёлам Муром и Новая Таволжанка выпущено 6 дронов-камикадзе и 30 боеприпасов в ходе 4 обстрелов. Повреждены 5 частных домовладений, один автомобиль, одна хозпостройка, линии электропередачи и инфраструктурный объект связи. Над Яковлевским городским округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий", - отмечалось в сводке.
Позже Гладков сообщил о ночном обстреле Грайворона, в результате которого были повреждены 10 жилых домостроений и 3 автомобиля. Никто из местных жителей не пострадал.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
* - запрещённая в РФ террористическая организация
О том, зачем Украина стягивает войска к границе с Белоруссией — в интервью военного политолога Алексея Самойлова изданию Украина.ру
 
ХроникиЭксклюзивВооруженные силы УкраиныГоспогранслужбаУкраинаБелоруссияРоссияВячеслав ГладковАлексей СамойловУкраина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
13:00Дроны и схроны в Белоруссии и угроза РДК*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 июня
12:29Виктор Яценко: "Гонка дронов" в зоне СВО ведёт к космической войне России и США
12:27Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о скоплении террористов из РДК* у Житомирской области
12:08Русский поэт из Харькова Минаков получил премию имени Ахматовой
12:08Что сделают США, если Россия прямо сейчас не откроет Северный фронт и не "хокнет" "Хок" – Подлесный
11:50Украинцы стали чаще подделывать документы, чтобы сбежать из страны
11:47Рейтинг Байдена упал после дебатов с Трампом - опрос CNN
11:21Дебаты Трампа и Байдена доказали: тактика США в отношении Украины провальна - СМИ
11:16"Незаменимые специалисты", корень зла, русский рабочий класс: Бастрыкин о миграции
10:43Протестующие киевляне перекрыли Центральный железнодорожный вокзал столицы
10:19В Брюсселе предложили новый режим антироссийских санкций
10:17Белоусов обязал Генштаб разработать меры реагирования на активность американских беспилотников
09:58Американский институт изучения войны о ползучем наступлении ВС РФ: стратегия Путина работает
09:37Обыск у "серого кардинала", налёт БПЛА. Главное на Украине на утро 28 июня
09:22Трамп назвал Зеленского торгашом, а Байден Трампа – лохом
08:44Трамп признал, что Украина проигрывает в конфликте
08:21"Прутский поход": сталинская СВО
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