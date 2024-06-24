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Два сценария. Военный политолог объяснил, зачем ВСУ концентрируют технику на границе с Белоруссией

Два сценария. Военный политолог объяснил, зачем ВСУ концентрируют технику на границе с Белоруссией - 24.06.2024 Украина.ру

Два сценария. Военный политолог объяснил, зачем ВСУ концентрируют технику на границе с Белоруссией

Участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в интервью изданию Украина.ру рассказал, какие сценарии готовятся украинским командованием на белорусско-украинской границе

2024-06-24T04:00

2024-06-24T04:00

2024-06-24T04:53

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алексей самойлов

вооруженные силы украины

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"Под Житомиром могут быть два сценария. Первое – это отвлечение внимания в первую очередь российских вооруженных сил от каких-то действий на территории Украины, и второе – это действительно подготовка провокации на белорусской границе с целью расширения географии и количества участников конфликта", - сказал политолог.На днях погранкомитет Белоруссии сообщил, что ВСУ концентрируют в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда различные подразделения с тяжелым вооружением, включая американские "Брэдли", реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки "Гепард".Подробнее о позиции Самойлова по конфликту на Украине — в материале Дениса Рудометова Алексей Самойлов: ВСУ собирают ударный кулак в Полесье, чтобы США завязли на Украине и забыли про Азию на сайте Украина.ру.

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новости, белоруссия, украина, алексей самойлов, вооруженные силы украины