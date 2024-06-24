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Два сценария. Военный политолог объяснил, зачем ВСУ концентрируют технику на границе с Белоруссией
Два сценария. Военный политолог объяснил, зачем ВСУ концентрируют технику на границе с Белоруссией - 24.06.2024 Украина.ру
Два сценария. Военный политолог объяснил, зачем ВСУ концентрируют технику на границе с Белоруссией
Участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в интервью изданию Украина.ру рассказал, какие сценарии готовятся украинским командованием на белорусско-украинской границе
2024-06-24T04:00
2024-06-24T04:00
2024-06-24T04:53
новости
белоруссия
украина
алексей самойлов
вооруженные силы украины
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"Под Житомиром могут быть два сценария. Первое – это отвлечение внимания в первую очередь российских вооруженных сил от каких-то действий на территории Украины, и второе – это действительно подготовка провокации на белорусской границе с целью расширения географии и количества участников конфликта", - сказал политолог.На днях погранкомитет Белоруссии сообщил, что ВСУ концентрируют в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда различные подразделения с тяжелым вооружением, включая американские "Брэдли", реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки "Гепард".Подробнее о позиции Самойлова по конфликту на Украине — в материале Дениса Рудометова Алексей Самойлов: ВСУ собирают ударный кулак в Полесье, чтобы США завязли на Украине и забыли про Азию на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, украина, алексей самойлов, вооруженные силы украины
Новости, Белоруссия, Украина, Алексей Самойлов, Вооруженные силы Украины
Два сценария. Военный политолог объяснил, зачем ВСУ концентрируют технику на границе с Белоруссией
04:00 24.06.2024 (обновлено: 04:53 24.06.2024)
Участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в интервью изданию Украина.ру рассказал, какие сценарии готовятся украинским командованием на белорусско-украинской границе
"Под Житомиром могут быть два сценария. Первое – это отвлечение внимания в первую очередь российских вооруженных сил от каких-то действий на территории Украины, и второе – это действительно подготовка провокации на белорусской границе с целью расширения географии и количества участников конфликта", - сказал политолог.
На днях погранкомитет Белоруссии сообщил, что ВСУ концентрируют в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда различные подразделения с тяжелым вооружением, включая американские "Брэдли", реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки "Гепард".
Подробнее о позиции Самойлова по конфликту на Украине — в материале Дениса Рудометова Алексей Самойлов: ВСУ собирают ударный кулак в Полесье, чтобы США завязли на Украине и забыли про Азию на сайте Украина.ру.