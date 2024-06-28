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"Прутский поход": сталинская СВО

"Прутский поход": сталинская СВО - 28.06.2024 Украина.ру

"Прутский поход": сталинская СВО

Когда Румыния в 1918 году "отжимала" у России Бессарабию она просто брала то, что плохо лежит. На тот момент плохо лежало всё, но Румыния взяла то, что смогла удержать. Но за всё приходится платить. В 1940 году Иосиф Сталин предъявил счёт. Платить было нечем…

2024-06-28T08:21

2024-06-28T08:21

2024-06-28T08:21

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28 июня 1940 года советские войска пересекли Днестр и вошли на территорию Бессарабии и Буковины, принадлежавших тогда Румынии. В отличие от Прутского похода Петра I поход 1940 года был успешен.По результатам Первой мировой войны Королевству Румыния удалось более чем в два раза увеличить свою территорию — с 131,3 до 295 тысяч квадратных километров, а население почти втрое — с 6,7 до 18 миллионов человек. Одними из "трофеев" Бухареста стали Бессарабия — ранее часть Российской империи, и Буковина, входившая в состав империи Австро-Венгерской. Аннексия этих земель была признана большинством мировых держав.10 августа 1920 года Севрский мирный договор окончательно зафиксировал вхождение всей территории Буковины в состав Румынии. А 28 октября 1920 года в Париже был заключен Бессарабский протокол, который признавал присоединение Бессарабии к Румынии законным.Советская сторона никогда не признавала аннексию Бессарабии и вхождение Буковины в состав Румынии. Золотой запас Румынии, переданный на хранение Российской империи в декабре 1916-го, был арестован с обещанием вернуть его после возвращения Бессарабии. Тем не менее, никакие реальные меры к возвращению территории не предпринимались.Ситуация резко изменилась 23 августа 1939 года, когда был подписан Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом ("Пакт Молотова-Риббентропа"). В п. 3 Секретного дополнительного протокола к нему, стороны определили свои позиции относительно Бессарабии:"Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется о её полной политической незаинтересованности в этих областях".В сентябре 1939-го СССР начал реализацию пакта, присоединив территории Западной Украины и Западной Белоруссии. В середине марта 1940 года после войны с Финляндией к Советскому Союзу отошли 11% территории этой страны, ранее входившей в Российскую империю.29 марта 1940 года на сессии Верховного Совета СССР нарком иностранных дел Вячеслав Молотов заявил: "У нас нет пакта о ненападении с Румынией. Это объясняется наличием нерешённого спорного вопроса о Бессарабии, захват которой Румынией Советский Союз никогда не признавал, хотя и никогда не ставил вопрос о возвращении Бессарабии военным путем".14 июня 1940 года советское правительство предъявило ультиматум Литве, а 16 июня — Латвии и Эстонии. В этих документах выдвигались требования сформировать правительства, которые смогли бы обеспечить выполнение ранее заключённых договоров, а также допустить на территорию этих стран дополнительные контингенты советских войск. Условия были приняты.Настал черёд Румынии.Король Румынии Кароль II считал, что его страна должна присоединиться к "политической линии Германии". 19 апреля 1940 года Коронный совет Румынии, в состав которого входили все бывшие премьер-министры, все члены правительства и высший генералитет, высказался против добровольного возврата Бессарабии СССР.22 мая 1940 года было заключено соглашение между Германией и Румынией о поставках румынской нефти в обмен на боевую технику и вооружение.Однако 1 июня того же года на вопрос румынского посла в Берлине, что предпримет Германия в случае "агрессии советской России" против Румынии, Иоахим фон Риббентроп заявил, что эта проблема Германию не интересует.За несколько дней до этого, 25 мая 1940-го, посол Германии в Москве граф Вернер фон дер Шуленбург обратился к Вячеславу Молотову за разъяснением слухов о концентрации советских войск на границе с Румынией."Молотов ответил, что все эти слухи лишены оснований, — доложил в этот же день Шуленбург в Берлин. — Несомненно, пожалуй, что советские войска в южной части России, в Крыму и на Кавказе усиливаются".При этом ещё 11 мая 1940-го Оперативный отдел штаба Киевского особого военного округа (КОВО) приказал военно-топографическому отделу начать набор мобилизационных комплектов карт пограничной зоны Румынии.9 июня Военным советам Киевского Особого и Одесского военных округов была поставлена задача привести войска в состояние боевой готовности (по штатам мирного времени без подъёма приписного состава). Для руководства операцией на базе управления КОВО было создано управление Южного фронта (командующий — генерал армии Жуков, член Военного совета — корпусной комиссар Борисов, начальник штаба — генерал-лейтенант Ватутин).13 июня в Кремле состоялось совещание высшего военно-политического руководства, на котором обсуждались вопросы военной операции против Румынии.Подготовка к боевым действиям стала очевидной для Бухареста.21 июня 1940 года глава МИД Румынии Григоре Гафенку в беседе с назначенным неделю назад полпредом СССР в Бухаресте Анатолием Лаврентьевым спросил о путях улучшения советско-румынских отношений. Полпред ответил, что в первую очередь следует урегулировать нерешенные политические вопросы, в частности вопрос о Бессарабии.23 июня 1940 года Молотов сообщил Шуленбургу о намерении СССР принять меры для возвращения Бессарабии и Северной Буковины и выразил надежду, что Германия не только не будет мешать этой акции, но и поддержит её.Уже 24 июня Шуленбург получил от Риббентропа инструкцию, которая сводилась к трём пунктам: 1) Бессарабию отдать; 2) о Буковине подумать (Буковина не была упомянута в секретных советско-германских договоренностях и "советское правительство требовало эти территории сверх обещанного", явно выходя за рамки договоренностей августа 1939 года); 3) решить вопрос мирным путём.26 июня 1940 года Молотов вручил румынскому посланнику в Москве Дэвидеску ноту Советского правительства, в которой говорилось: "Советский Союз никогда не мирился с фактом насильственного отторжения Бессарабии. (…) Советское правительство предложило Румынии: 1. Возвратить Бессарабию Советскому Союзу. 2. Передать Советскому Союзу северную часть Буковины в границах согласно приложенной карте".Через несколько часов румынский посол в Берлине обратился к статс-секретарю Эрнесту фон Вайцзеккеру с вопросом, смогла бы Германия быть, во-первых, посредником в советско-румынском конфликте и, во-вторых, согласна ли Германия в случае советско-румынской войны удерживать Болгарию и Венгрию от вмешательства в неё. Адольф Гитлер ответил отказом на просьбу оказать военную помощь в связи с ультиматумом СССР.Утром 27 июня 1940 года в Румынии была объявлена всеобщая мобилизация, но уже вечером Коронный совет 27 голосами против 11 решил согласиться на уступку требуемых СССР территорий.Сразу после заседания король Кароль II через германского посла обратился к Адольфу Гитлеру с просьбой гарантировать новую границу Румынии и прислать в Румынию военную миссию.К тому времени, хоть и с опозданием на три дня, войска Южного фронта завершили развёртывание у границ Румынии.Всего в состав войск фронта входили 32 стрелковые, 2 мотострелковые, 6 кавалерийских дивизий, 11 танковых и 3 воздушно-десантные бригады, 14 корпусных артполков, 16 артполков РГК и 4 артдивизиона большой мощности. Общая численность группировки составляла до 460 тысяч человек, до 12 тысяч орудий и миномётов, около 3 тысяч танков. Их поддерживали 2 160 самолётов.В обращении советского командования к местному населению говорилось: "пришёл великий час вашего освобождения из-под ига румынских бояр, помещиков, капиталистов и сигуранцы".К исходу дня 28 июня 1940 года войска Южного фронта заняли Черновцы, Бендеры, Бельцы, Кишинёв и Аккерман (ныне Белгород-Днестровский). Советские войска продвигались практически вслед за арьергардами румынских войск, которые эвакуировались весьма неорганизованно.Форсирование нижнего течения Днестра войсками 9-й армии заняло слишком много времени, поскольку понтонеры оказались слабообученными. Было решено высадить десант в районе Болграда.Именно этот десант, состоявшийся 29 июня, стал знаковым в становлении советских ВДВ: на протяжении двух часов свыше ста самолётов выбросили более 1370 десантников 204-й бригады. И всё это — с минимальными потерями: погибли 3 человека и еще 12 получили травмы.29 июня в занятый советскими войсками Кишинёв прибыли секретарь ЦК КП(б)У Никита Хрущёв и нарком обороны СССР, маршал Семён Тимошенко — сам уроженец Аккерманского уезда Бессарабской губернии.Формальной датой окончания "Прутского похода" считается 3 июля 1940-го, когда граница была полностью закрыта. В тот же день Политбюро ЦК КП(б)У утвердило председателей и членов уездных исполкомов Советов и уездных партийных комитетов Бессарабии и Северной Буковины.Всего в результате столкновений с румынскими военнослужащими в ходе "Прутского похода" советская сторона потеряла 29 человек убитыми и 69 ранеными (в результате неосторожного обращения с оружием погибли 4 солдата), также за время похода произошло 4 самоубийства.По итогам похода к УССР были присоединены Измаильский, Аккерманский и Хотинский уезды, на территории которых возникла Аккерманская область, а также Северная Буковина, ставшая Черновицкой областью. Золотой запас Румынии возвращён не был на том основании, что она достаточно долгое время эксплуатировала территорию российской Бессарабии.

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