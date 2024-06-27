Белоруссия станет членом ЕС вслед за Украиной – Зеленский - 27.06.2024 Украина.ру
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Белоруссия станет членом ЕС вслед за Украиной – Зеленский
Белоруссия станет членом ЕС вслед за Украиной – Зеленский - 27.06.2024 Украина.ру
Белоруссия станет членом ЕС вслед за Украиной – Зеленский
Белоруссия является частью большой европейской нации, а значит Республика следом за Украиной должна войти в Евросоюз. Об этом заявил Владимир Зеленский на открытии заседания Европейского совета
2024-06-27T17:00
2024-06-27T17:05
новости
владимир зеленский
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"Убежден, что каждая европейская нация, разделяющая общие европейские ценности, должна быть частью европейской семьи. Это справедливо для Украины. Это верно для Молдавии, Балкан, Грузии. Я уверен, что момент Грузии наступит, и я уверен, что будут приняты решения относительно Беларуси, потому что это тоже европейская нация, которая в будущем должна быть в объединенной Европе", – сказал он. Накануне страны Евросоюза согласовали пакет санкций против Белоруссии якобы в целях борьбы с обходом антироссийских санкций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала такое решение. В 2020 году Европарламент отказался признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Сам Лукашенко в 2023 году заявлял, что является ярым сторонником сохранения Европейского союза, выступает против его развала.Подробнее о том, как Лукашенко доставил Западу больше неприятностей, чем Хуссейн или Каддафи читайте в интервью политического обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир зеленский, александр лукашенко, белоруссия, украина, ес, еврокомиссия, европарламент, сво
Новости, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Белоруссия, Украина, ЕС, Еврокомиссия, Европарламент, СВО

Белоруссия станет членом ЕС вслед за Украиной – Зеленский

17:00 27.06.2024 (обновлено: 17:05 27.06.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / СтрингерЛукашенко Зеленский
Лукашенко Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Стрингер
Читать в
Белоруссия является частью большой европейской нации, а значит Республика следом за Украиной должна войти в Евросоюз. Об этом заявил Владимир Зеленский на открытии заседания Европейского совета
"Убежден, что каждая европейская нация, разделяющая общие европейские ценности, должна быть частью европейской семьи. Это справедливо для Украины. Это верно для Молдавии, Балкан, Грузии. Я уверен, что момент Грузии наступит, и я уверен, что будут приняты решения относительно Беларуси, потому что это тоже европейская нация, которая в будущем должна быть в объединенной Европе", – сказал он.
Накануне страны Евросоюза согласовали пакет санкций против Белоруссии якобы в целях борьбы с обходом антироссийских санкций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала такое решение.
В 2020 году Европарламент отказался признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Сам Лукашенко в 2023 году заявлял, что является ярым сторонником сохранения Европейского союза, выступает против его развала.
Подробнее о том, как Лукашенко доставил Западу больше неприятностей, чем Хуссейн или Каддафи читайте в интервью политического обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко.
СТРЕМИДЛОВСКИЙ
3 июня, 20:04
Кто присоединится к России и Белоруссии после роспуска ЕС и чего ждать от Польши - Стремидловский
 
НовостиВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаЕСЕврокомиссияЕвропарламентСВО
 
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