https://ukraina.ru/20240627/1055888798.html

Белоруссия станет членом ЕС вслед за Украиной – Зеленский

Белоруссия станет членом ЕС вслед за Украиной – Зеленский - 27.06.2024 Украина.ру

Белоруссия станет членом ЕС вслед за Украиной – Зеленский

Белоруссия является частью большой европейской нации, а значит Республика следом за Украиной должна войти в Евросоюз. Об этом заявил Владимир Зеленский на открытии заседания Европейского совета

2024-06-27T17:00

2024-06-27T17:00

2024-06-27T17:05

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"Убежден, что каждая европейская нация, разделяющая общие европейские ценности, должна быть частью европейской семьи. Это справедливо для Украины. Это верно для Молдавии, Балкан, Грузии. Я уверен, что момент Грузии наступит, и я уверен, что будут приняты решения относительно Беларуси, потому что это тоже европейская нация, которая в будущем должна быть в объединенной Европе", – сказал он. Накануне страны Евросоюза согласовали пакет санкций против Белоруссии якобы в целях борьбы с обходом антироссийских санкций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала такое решение. В 2020 году Европарламент отказался признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Сам Лукашенко в 2023 году заявлял, что является ярым сторонником сохранения Европейского союза, выступает против его развала.Подробнее о том, как Лукашенко доставил Западу больше неприятностей, чем Хуссейн или Каддафи читайте в интервью политического обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко.

https://ukraina.ru/20240603/1055459323.html

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новости, владимир зеленский, александр лукашенко, белоруссия, украина, ес, еврокомиссия, европарламент, сво