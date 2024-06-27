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Военкор анонсировал отступление ВСУ за Днепр

Военкор анонсировал отступление ВСУ за Днепр - 27.06.2024 Украина.ру

Военкор анонсировал отступление ВСУ за Днепр

Вооруженным силам Украины (ВСУ) в скором времени ничего не останется, кроме как уходить за Днепр. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Линин в интервью изданию Украина.ру

2024-06-27T04:55

2024-06-27T04:55

2024-06-27T04:55

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днепр

очеретино

россия

вооруженные силы украины

днепр (река)

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"Потому что их бригады теряют часть своих войск. Уже есть проблемы, когда их подразделения оказываются идти в бой. Например, 115-я пехотная бригада под Очеретино оставила позиции при относительно небольшом давлении наших штурмовых подразделений. Благодаря этому мы освободили ряд населенных пунктов, закрепились и создали угрозу для всей вражеской группировке от Дзержинска до Часов Яра", - сказал Линин.Подробнее о ситуации на фронте - в материале Кирилла Курбатова Военкор Евгений Линин: У России появилась "лопата", которая закопает ВСУ в шахтах Донбасса и отомстит СШАна сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, днепр, очеретино, россия, вооруженные силы украины, днепр (река)