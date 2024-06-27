Военкор анонсировал отступление ВСУ за Днепр
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Вооруженным силам Украины (ВСУ) в скором времени ничего не останется, кроме как уходить за Днепр. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Линин в интервью изданию Украина.ру
"Потому что их бригады теряют часть своих войск. Уже есть проблемы, когда их подразделения оказываются идти в бой. Например, 115-я пехотная бригада под Очеретино оставила позиции при относительно небольшом давлении наших штурмовых подразделений. Благодаря этому мы освободили ряд населенных пунктов, закрепились и создали угрозу для всей вражеской группировке от Дзержинска до Часов Яра", - сказал Линин.
Подробнее о ситуации на фронте - в материале Кирилла Курбатова Военкор Евгений Линин: У России появилась "лопата", которая закопает ВСУ в шахтах Донбасса и отомстит СШАна сайте Украина.ру.