Зеленский угрожает киевским чиновникам из-за их страха перед передовой
12:24 26.06.2024 (обновлено: 12:30 26.06.2024)
Зеленский
С украинскими чиновниками, которые игнорируют свои обязанности и не работают непосредственно в зоне боевых действий на передовой, в Киеве состоится "отдельный разговор". Об этом 26 июня заявил Владимир Зеленский, посетивший временно подконтрольную ВСУ территорию Донецкой Народной Республики
Как заявляется, там он провел совещание по безопасности, обсудил социальные вопросы, связанные с водоснабжением населения, восстановлением жилья, эвакуацией гражданских лиц.
"Будет отдельный разговор в Киеве, в том числе с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах вблизи фронта – в сложных громадах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно", – сказано в телеграм-канале Зеленского.
На фоне желто-голубой стелы Покровск (Красноармейск), Зеленский возмутился тем, что некоторые столичные чиновники не посещали прифронтовые районы по полгода. По ним будут сделаны "соответствующие выводы", пообещал нелегитимный.
Там же Зеленский вместе с главкомом ВСУ Александром Сырским и новым командующим Объединенных сил генералом Андреем Гнатовым заслушал доклады о положении украинской армии на указанном участке фронта.
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