https://ukraina.ru/20240626/1055855079.html

Зеленский угрожает киевским чиновникам из-за их страха перед передовой

Зеленский угрожает киевским чиновникам из-за их страха перед передовой - 26.06.2024 Украина.ру

Зеленский угрожает киевским чиновникам из-за их страха перед передовой

С украинскими чиновниками, которые игнорируют свои обязанности и не работают непосредственно в зоне боевых действий на передовой, в Киеве состоится "отдельный разговор". Об этом 26 июня заявил Владимир Зеленский, посетивший временно подконтрольную ВСУ территорию Донецкой Народной Республики

2024-06-26T12:24

2024-06-26T12:24

2024-06-26T12:30

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Как заявляется, там он провел совещание по безопасности, обсудил социальные вопросы, связанные с водоснабжением населения, восстановлением жилья, эвакуацией гражданских лиц. На фоне желто-голубой стелы Покровск (Красноармейск), Зеленский возмутился тем, что некоторые столичные чиновники не посещали прифронтовые районы по полгода. По ним будут сделаны "соответствующие выводы", пообещал нелегитимный. Там же Зеленский вместе с главкомом ВСУ Александром Сырским и новым командующим Объединенных сил генералом Андреем Гнатовым заслушал доклады о положении украинской армии на указанном участке фронта. О том, как наступление Вооруженных сил России в Харьковской области помогает решать задачу по освобождению ДНР читайте в интервью эксперта на Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240626/1055848835.html

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новости, владимир зеленский, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, всу, сво