https://ukraina.ru/20240607/1055537027.html

Борис Рожин раскрыл, как бои под Волчанском помогают ВС РФ решать задачу по освобождению ДНР

Борис Рожин раскрыл, как бои под Волчанском помогают ВС РФ решать задачу по освобождению ДНР - 07.06.2024 Украина.ру

Борис Рожин раскрыл, как бои под Волчанском помогают ВС РФ решать задачу по освобождению ДНР

ВСУ считают, что как только они добьются хоть какого-то успеха под Волчанском, они смогут встать в оборону и перебросить часть резервов туда, где они нужнее. Нельзя им позволить это сделать. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-06-07T03:40

2024-06-07T03:40

2024-06-07T03:40

новости

волчанск

россия

харьковская область

донбасс

вс рф

всу

сво

сумская область

харьков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1a/1055295697_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_ab0697195fc07a4a4e31081279edb0bb.jpg

Российскому командованию выгодно, чтобы бои под Волчанском растянулись на месяц или на два. Пока эти бригады в Харьковской области, их нет в Донбассе. Следовательно, ВС РФ проще решать генеральную задачу по освобождению ДНР, рассказал эксперт.ВСУ это понимают, поэтому пытаются ускорить этот процесс путем массированных атак. Они считают, что как только они добьются хоть какого-то успеха под Волчанском, они смогут встать в оборону и перебросить часть резервов туда, где они нужнее, добавил журналист.В самой Харьковской области темп продвижения российских войск не высок. Но становится очевидно, как улучшились дела на других направлениях. В этом смысле мы все делаем правильно, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.руО том, способна ли вражеская пропаганда каким-то образом влиять на российских граждан можно узнать в интервью специалиста по информационным войнам Евгения Тинянского: О виртуальной войне Украины с Россией

https://ukraina.ru/20240605/1055504739.html

волчанск

россия

харьковская область

донбасс

сумская область

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, волчанск, россия, харьковская область, донбасс, вс рф, всу, сво, сумская область, харьков, бои, наступление