Борис Рожин раскрыл, как бои под Волчанском помогают ВС РФ решать задачу по освобождению ДНР
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
ВСУ считают, что как только они добьются хоть какого-то успеха под Волчанском, они смогут встать в оборону и перебросить часть резервов туда, где они нужнее. Нельзя им позволить это сделать. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Российскому командованию выгодно, чтобы бои под Волчанском растянулись на месяц или на два. Пока эти бригады в Харьковской области, их нет в Донбассе. Следовательно, ВС РФ проще решать генеральную задачу по освобождению ДНР, рассказал эксперт.
ВСУ это понимают, поэтому пытаются ускорить этот процесс путем массированных атак. Они считают, что как только они добьются хоть какого-то успеха под Волчанском, они смогут встать в оборону и перебросить часть резервов туда, где они нужнее, добавил журналист.
"Наша задача – не дать им этого сделать. Для этого мы можем или усилить группировку, которая участвует в боях за Волчанск, или активизироваться в районе Золочева или Сумской области, чтобы все, что ВСУ накопили под Харьковом, там и оставалось", – подчеркнул Рожин.
В самой Харьковской области темп продвижения российских войск не высок. Но становится очевидно, как улучшились дела на других направлениях. В этом смысле мы все делаем правильно, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.ру
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