Борис Рожин раскрыл, как бои под Волчанском помогают ВС РФ решать задачу по освобождению ДНР - 07.06.2024 Украина.ру
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Борис Рожин раскрыл, как бои под Волчанском помогают ВС РФ решать задачу по освобождению ДНР
Борис Рожин раскрыл, как бои под Волчанском помогают ВС РФ решать задачу по освобождению ДНР - 07.06.2024 Украина.ру
Борис Рожин раскрыл, как бои под Волчанском помогают ВС РФ решать задачу по освобождению ДНР
ВСУ считают, что как только они добьются хоть какого-то успеха под Волчанском, они смогут встать в оборону и перебросить часть резервов туда, где они нужнее. Нельзя им позволить это сделать. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-06-07T03:40
2024-06-07T03:40
новости
волчанск
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Российскому командованию выгодно, чтобы бои под Волчанском растянулись на месяц или на два. Пока эти бригады в Харьковской области, их нет в Донбассе. Следовательно, ВС РФ проще решать генеральную задачу по освобождению ДНР, рассказал эксперт.ВСУ это понимают, поэтому пытаются ускорить этот процесс путем массированных атак. Они считают, что как только они добьются хоть какого-то успеха под Волчанском, они смогут встать в оборону и перебросить часть резервов туда, где они нужнее, добавил журналист.В самой Харьковской области темп продвижения российских войск не высок. Но становится очевидно, как улучшились дела на других направлениях. В этом смысле мы все делаем правильно, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.руО том, способна ли вражеская пропаганда каким-то образом влиять на российских граждан можно узнать в интервью специалиста по информационным войнам Евгения Тинянского: О виртуальной войне Украины с Россией
https://ukraina.ru/20240605/1055504739.html
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новости, волчанск, россия, харьковская область, донбасс, вс рф, всу, сво, сумская область, харьков, бои, наступление
Новости, Волчанск, Россия, Харьковская область, Донбасс, ВС РФ, ВСУ, СВО, Сумская область, Харьков, бои, наступление

Борис Рожин раскрыл, как бои под Волчанском помогают ВС РФ решать задачу по освобождению ДНР

03:40 07.06.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВСУ считают, что как только они добьются хоть какого-то успеха под Волчанском, они смогут встать в оборону и перебросить часть резервов туда, где они нужнее. Нельзя им позволить это сделать. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Российскому командованию выгодно, чтобы бои под Волчанском растянулись на месяц или на два. Пока эти бригады в Харьковской области, их нет в Донбассе. Следовательно, ВС РФ проще решать генеральную задачу по освобождению ДНР, рассказал эксперт.
ВСУ это понимают, поэтому пытаются ускорить этот процесс путем массированных атак. Они считают, что как только они добьются хоть какого-то успеха под Волчанском, они смогут встать в оборону и перебросить часть резервов туда, где они нужнее, добавил журналист.
"Наша задача – не дать им этого сделать. Для этого мы можем или усилить группировку, которая участвует в боях за Волчанск, или активизироваться в районе Золочева или Сумской области, чтобы все, что ВСУ накопили под Харьковом, там и оставалось", – подчеркнул Рожин.
В самой Харьковской области темп продвижения российских войск не высок. Но становится очевидно, как улучшились дела на других направлениях. В этом смысле мы все делаем правильно, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.ру
О том, способна ли вражеская пропаганда каким-то образом влиять на российских граждан можно узнать в интервью специалиста по информационным войнам Евгения Тинянского: О виртуальной войне Украины с Россией
Владимир Корнилов интервью
5 июня, 22:30
Владимир Корнилов: Самая тяжелая борьба начнется после победы России над нацистским режимом Украины Даже если предположить, что самые оптимистичные сценарии окончания СВО будут отработаны, все равно бандеровщина, как идеология, останется. И мы должны быть готовыми к тому, что затем начнется гораздо более сложный период для нас всех.
 
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