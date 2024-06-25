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"Переломный момент в конфликте": полковник Дэвис об ударе ВСУ по Севастополю

"Переломный момент в конфликте": полковник Дэвис об ударе ВСУ по Севастополю - 25.06.2024 Украина.ру

"Переломный момент в конфликте": полковник Дэвис об ударе ВСУ по Севастополю

Удар украинской армии по Севастополю может изменить ход конфликта. Об этом написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х

2024-06-25T16:33

2024-06-25T16:33

2024-06-25T16:33

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михаил развожаев

вооруженные силы украины

всу

ракетный удар

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По его мнению, "Запад не получил соразмерной выгоды от разрешения ВСУ наносить удары по территории России". Он добавил, такой шаг не улучшит ситуацию для Киева на фронте.Вооруженные силы Украины (ВСУ) днём 23 июня атаковали Севастополь. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что над акваторией Чёрного моря уничтожили пять воздушных целей. Однако осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне.В результате атаки украинской армии погибли три человека, в том числе двое детей, ещё почти 100 человек пострадали.В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ атаковали город американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.Губернатор Севастополя ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации.Посла США в России Линн Трейси вызвали в МИД РФ. Дипломату был выражен демарш в связи с воскресной атакой на Севастополь.Подробнее об атаке на Севастополь — в материале Атака по Севастополю. Погибшие дети и красноречивое молчание США на сайте Украина.ру.

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новости, севастополь, сша, киев, владимир путин, михаил развожаев, вооруженные силы украины, всу, ракетный удар, atacms