"Демарш в связи новым кровавым преступлением": в МИД РФ вызвали посла США - 24.06.2024 Украина.ру
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"Демарш в связи новым кровавым преступлением": в МИД РФ вызвали посла США
"Демарш в связи новым кровавым преступлением": в МИД РФ вызвали посла США - 24.06.2024 Украина.ру
"Демарш в связи новым кровавым преступлением": в МИД РФ вызвали посла США
Посла США в России Линн Трейси вызвали в МИД РФ в связи с воскресной атакой на Севастополь. Соответствующее сообщение опубликовали на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства
2024-06-24T13:33
2024-06-24T13:33
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"В ходе беседы в МИД России 24 июня с вызванной главой дипмиссии США в России Л.Трейси ей был сделан демарш в связи новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима, нанесшего целенаправленный, сопровождавшийся многочисленными жертвами, включая детей, ракетный удар по мирному населению Севастополя", - говорится в сообщении.Главе американской дипмиссии в России подчеркнули, что США ведут против России гибридную войну. Вашингтон фактически стал стороной конфликта так как поставляет украинской армии самые современные вооружения, в том числе использовавшиеся против жителей Севастополя ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями.Послу было заявлено, что подобные действия Вашингтона, имеющие целью "поощрить пронацистские власти Украины к продолжению боевых действий до "последнего украинца"", выдав разрешение на удары вглубь российской территории, безнаказанными не останутся. Ответные меры обязательно последуют, подчеркнули в МИД РФ.Об ответных мерах заявил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Линн Трейси приняла присягу в качестве посла в Российской Федерации 9 января 2023 года.Вооруженные силы Украины (ВСУ) днём 12 июня атаковали Севастополь. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что над акваторией Чёрного моря уничтожили пять воздушных целей. Однако осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне.В результате атаки украинской армии погибли три человека, в том числе двое детей, ещё почти 100 человек пострадали.В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ атаковали город американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.Губернатор Севастополя ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации.Подробнее об атаке на Севастополь — в материале Егора Леева ЧП в Кривом Роге, ракетная атака на Севастополь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 июня на сайте Украина.ру.
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новости, россия, севастополь, михаил развожаев, сша, вооруженные силы украины, atacms, посол, мид рф
Новости, Россия, Севастополь, Михаил Развожаев, США, Вооруженные силы Украины, ATACMS, посол, МИД РФ

"Демарш в связи новым кровавым преступлением": в МИД РФ вызвали посла США

13:33 24.06.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Посла США в России Линн Трейси вызвали в МИД РФ в связи с воскресной атакой на Севастополь. Соответствующее сообщение опубликовали на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства
"В ходе беседы в МИД России 24 июня с вызванной главой дипмиссии США в России Л.Трейси ей был сделан демарш в связи новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима, нанесшего целенаправленный, сопровождавшийся многочисленными жертвами, включая детей, ракетный удар по мирному населению Севастополя", - говорится в сообщении.
Главе американской дипмиссии в России подчеркнули, что США ведут против России гибридную войну. Вашингтон фактически стал стороной конфликта так как поставляет украинской армии самые современные вооружения, в том числе использовавшиеся против жителей Севастополя ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями.
В МИД РФ отметили, что ввод полетных задание и целенаведение осуществляются американскими военными специалистами. Поэтому США несут равную с киевским режимом ответственность за это злодеяние.
Послу было заявлено, что подобные действия Вашингтона, имеющие целью "поощрить пронацистские власти Украины к продолжению боевых действий до "последнего украинца"", выдав разрешение на удары вглубь российской территории, безнаказанными не останутся. Ответные меры обязательно последуют, подчеркнули в МИД РФ.
Об ответных мерах заявил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Линн Трейси приняла присягу в качестве посла в Российской Федерации 9 января 2023 года.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) днём 12 июня атаковали Севастополь. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что над акваторией Чёрного моря уничтожили пять воздушных целей. Однако осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне.
В результате атаки украинской армии погибли три человека, в том числе двое детей, ещё почти 100 человек пострадали.
В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ атаковали город американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.
Губернатор Севастополя ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации.
Подробнее об атаке на Севастополь — в материале Егора Леева ЧП в Кривом Роге, ракетная атака на Севастополь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 июня на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСевастопольМихаил РазвожаевСШАВооруженные силы УкраиныATACMSпосолМИД РФ
 
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Заголовок открываемого материала
13:33"Демарш в связи новым кровавым преступлением": в МИД РФ вызвали посла США
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