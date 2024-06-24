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"Демарш в связи новым кровавым преступлением": в МИД РФ вызвали посла США

"Демарш в связи новым кровавым преступлением": в МИД РФ вызвали посла США - 24.06.2024 Украина.ру

"Демарш в связи новым кровавым преступлением": в МИД РФ вызвали посла США

Посла США в России Линн Трейси вызвали в МИД РФ в связи с воскресной атакой на Севастополь. Соответствующее сообщение опубликовали на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства

2024-06-24T13:33

2024-06-24T13:33

2024-06-24T13:33

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"В ходе беседы в МИД России 24 июня с вызванной главой дипмиссии США в России Л.Трейси ей был сделан демарш в связи новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима, нанесшего целенаправленный, сопровождавшийся многочисленными жертвами, включая детей, ракетный удар по мирному населению Севастополя", - говорится в сообщении.Главе американской дипмиссии в России подчеркнули, что США ведут против России гибридную войну. Вашингтон фактически стал стороной конфликта так как поставляет украинской армии самые современные вооружения, в том числе использовавшиеся против жителей Севастополя ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями.Послу было заявлено, что подобные действия Вашингтона, имеющие целью "поощрить пронацистские власти Украины к продолжению боевых действий до "последнего украинца"", выдав разрешение на удары вглубь российской территории, безнаказанными не останутся. Ответные меры обязательно последуют, подчеркнули в МИД РФ.Об ответных мерах заявил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Линн Трейси приняла присягу в качестве посла в Российской Федерации 9 января 2023 года.Вооруженные силы Украины (ВСУ) днём 12 июня атаковали Севастополь. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что над акваторией Чёрного моря уничтожили пять воздушных целей. Однако осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне.В результате атаки украинской армии погибли три человека, в том числе двое детей, ещё почти 100 человек пострадали.В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ атаковали город американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.Губернатор Севастополя ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации.Подробнее об атаке на Севастополь — в материале Егора Леева ЧП в Кривом Роге, ракетная атака на Севастополь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 июня на сайте Украина.ру.

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новости, россия, севастополь, михаил развожаев, сша, вооруженные силы украины, atacms, посол, мид рф