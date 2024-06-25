https://ukraina.ru/20240625/1055835927.html

Обстрелы, мобилизация, похищения. Главное на Украине на 13:00 25 июня

Обстрелы, мобилизация, похищения. Главное на Украине на 13:00 25 июня - 25.06.2024 Украина.ру

Обстрелы, мобилизация, похищения. Главное на Украине на 13:00 25 июня

На Украине в ходе спецоперации продолжаются боевые действия, ВС РФ усиливают давление на противника, ВСУ несут потери. Из городов на линии фронта проводится эвакуация. В России напоминают, что мирные предложения остаются в силе

2024-06-25T13:39

2024-06-25T13:39

2024-06-25T14:06

эксклюзив

сво

украина

потери всу

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мо рф

севастополь

владимир путин

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Боевые действия и эвакуацияВ результате активных действий подразделения "Южной" группировки войск ВС РФ улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад в районах Константиновки и Курахово, сообщил 25 июня пресс-центр группировки "Юг".Сообщается, что ранеными и убитыми противник (ВСУ. – ред.) потерял более 610 военнослужащих.Кроме того, противотанковыми управляемыми ракетными комплексами, огнём артиллерии и барражирующими боеприпасами поражены танк, БТР М113, четыре автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155-мм гаубица М777, 155-мм гаубица "FH-70", 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и боевая машина 122-мм РСЗО "Град".О занятии более выгодных рубежей сообщает и пресс-центр группировки войск "Запад". Сообщается, что за сутки противник потерял до 480 боевиков и более 30 единиц вооружения и военной техники,МО России информирует, что экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М успешно поразил опорные пункты и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск "Север".В Торецке на подконтрольной ВСУ части ДНР объявили принудительную эвакуацию. Об этом в эфире единого телемарафона сообщил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин. По его словам, "эвакуация будет проходить в очень принудительном порядке". Кроме того, добавил он, продолжается эвакуация из других городов на линии фронта. ОбстрелыВСУ продолжают обстрелы российской территории. "В течение прошедшей ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 БПЛА над территорией Белгородской области и уничтожен один БПЛА над территорией Воронежской области", - сообщает 25 июня Минобороны РФ в своем телеграм-канале.Утром врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об угрозе атаки БПЛА в пяти районах региона. Силы и средства ПВО были приведены в готовность для отражения возможной атаки.В Севастополе семеро пострадавших от обстрела ВСУ, в том числе четыре ребенка, выписаны из больницы, сообщил 25 июня губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. В настоящее время в больницах Севастополя остаются 50 пациентов, в том числе 12 детей, в тяжёлом стабильном состоянии один взрослый пациент."На лечение в московские ведущие медучреждения: Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Московские врачи оценивают состояние 9 пациентов как стабильно тяжелое, а 2 детей как крайне тяжелое", - говорится в сообщении.МобилизацияПродолжается процесс мобилизации и обновления данных военнообязанных. Как сообщил в эфире "Армия ТВ" спикер МО Украины Дмитрий Лазуткин, около 2,3 млн военнообязанных украинцев обновили свои данные через приложение Резерв+, из них 1,1 млн могут быть мобилизованы.Как сообщало издание Украина.ру, 18 мая на Украине вступил в силу новый закон, по которому военнообязанным дали 60 дней на обновление личных данных. Если мужчины не предоставят актуальные сведения в предусмотренный срок, им грозят большие штрафы и принудительная доставка в военкоматы.В то же время украинские паблики информируют о нежелании многих украинцев обновлять данные, поскольку это грозит отправкой на фронт. Задают вопросы относительно самого приложения: на основании какого постановления или закона разработано: на какие средства, кто его делал, как защищены личные данные и т. д.ПохищенияЖизнь на подконтрольной киевскому режиму территории Украины все больше напоминает детектив с закрученным сюжетом. Генпрокурор Украины предъявил подозрение депутату Рады Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре (бывшем Днепропетровске). Об этом сообщает 25 июня в своем телеграм-канале Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Сообщается, что подозрение нардепу предъявлено по материалам ГБР и при содействии руководства Нацполиции."20 июня 2024 в Днепре группа лиц по указанию народного депутата противоправно лишила свободы потерпевшего – бывшего военнослужащего ВСУ. Его удерживали в течение определенного времени и причинили телесные повреждения. Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств. У депутата проведены обыски, во время которых ему сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего…", - говорится в сообщении ГБР.О ситуации вокруг кума главы ОП Ермака нардепа Николая Тишенко уже информировало издание Украина.ру.Мирные предложенияПрезидент России Владимир Путин рассчитывает, что на стартовавших 25 июня в Москве Примаковских чтениях пройдет обмен мнениями по мирным инициативам России. Об этом говорится в приветствии, которое зачитал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Российский лидер отметил, что многие западные политики не пожелали даже вникнуть в суть выдвинутой Россией мирной инициативы.Путин выразил надежду на то, что "участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию".Подробнее о мирной инициативе Путина - в материале "Киселев: Мирный план – продукт скоропортящийся"

https://ukraina.ru/20240625/1055827193.html

https://ukraina.ru/20240625/1055813757.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, россия, обстрелы, боевые действия, мо рф, севастополь, владимир путин