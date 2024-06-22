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Отречение Ермака и проблемы с "Кракеном", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 июня

Отречение Ермака и проблемы с "Кракеном", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 июня - 22.06.2024 Украина.ру

Отречение Ермака и проблемы с "Кракеном", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 июня

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отрёкся от своего кума, народного депутата Николая Тищенко. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-06-22T13:00

2024-06-22T13:00

2024-06-22T14:07

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вооруженные силы украины

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Ермак прокомментировал видео, на котором Тищенко спорит с представителями подразделения ГУР МОУ "Кракен"."Посмотрел видеозапись конфликта народного депутата Тищенко и военного. Тут не о чем говорить. Поведение народного депутата абсолютно стыдное. Этому нет оправданий. Правоохранительным органам точно есть на что, реагировать", - подчеркнул Ермак.Он признал, что знаком с Тищенко."Да, Тищенко я знаю давно. Действительно — крестил его сына. Но это было много лет том назад. Я давно уже не воспринимают его поступки и не понимаю их. Поэтому не поддерживают с ним никаких отношений. Если кто-то забыл, что каждый должен нести за свои неадекватные действия ответственность, вне зависимости от должности или фамилий, советую об этом вспомнить". Такое поведение Тищенко абсолютно несовместимо со статусом народного депутата", - подчеркнул Ермак.При этом в конфликте Тищенко и "Кракена" видят и финансовую составляющую."Для полного понимания ситуации в Днепре. Часть батальона "Кракен" и героической "Третьей штурмовой" крышуют ОПГ "Девятки", бригаду, которая занимается колл-центрами. А работают "Третья штурмовая" и "Кракен" под крышей Лысака Сергея Петровича. Это председатель областной военной администрации, бригадный генерал СБУ. Народный депутат Тищенко, желая пробить колл-центр на получение себе $1 млн и регулярные месячные отчисления "за крышу", приехал в Днепр пару недель назад. Николай был послан, так как "Девятки" ничего особо не боится, ее деятельность сопровождают везде бойцы Департамента спецрасследований (ДСР) Днепра. Николай Тищенко расстроился и отправился к губернатору. Тот его не принял, по сути также сказав идти нх. Дело в том, что губернатор в тесной связи с "Девятками", он сопровождает их на спортивных состязаниях, тусит с ними и дружит с лидерами ОПГ. На этом моменте народный депутат расстроился и поехал в Киев жаловаться главе одной из силовых структур Украины. Получив от последнего благословение, он опять приехал в Днепр и напал на пять колл-центров. На выходе из одного колл-центра его поймали бойцы "Кракена", заинтересованные в том, чтобы "Девятки" Николаю Тищенко мзду не платили. Видео в нужном формате разогнали по афиллированным каналам. Такова жизнь в помойке. Не удивляйтесь. А кто-то в это время гниет в окопе", - прояснил ситуацию украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.При этом украинские СМИ сообщают, что вряд ли глава ОП полностью отрёкся от своего кума."Наш источник сообщает, что по беспределу Коли Тищенко (кум Ермака) скандал продолжается. Ермак выступил публично с негативом в адрес Тищенко, но военные с "нуля" требуют лишить Тищенко "мандата" нардепа. И вот тут самое интересное. Хоть Ермак и выступил против Тищенко, но "добро" на снятия с него мандата депутатскому корпусу не дал, а значит он его крышует, а пост в соцсетях направлен на то, чтобы снять с себя публичный негатив и потушить недовольство. Задача замолчать негативный кейс. Коле сказали залечь на дно и ничего не писать, пока тема не уляжется. Отсюда вывод. Если Тищенко не лишат мандата, значит Ермак снова всех злостно "обманул" и таки Колю отмазал как своего кума", - сообщил 22 июня популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала отметили, что уверены, что "Колю отмажут", т. к. "он же элита и свой".ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 27 ударов.На донецком направлении ВСУ совершили 4 обстрела, на горловском — 23 обстрела, выпустив в общей сложности 80 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении одного гражданского лица. Огнём ВСУ повреждено 4 жилых домостроения.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 19 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных и один БпЛА-камикадзе, по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка — 18 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 22 июня по состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Куйбышевский район) - в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" по ул. Никополь-Мариупольской получил ранение мужчина 1950 года рождения; Горловка (Никитовский район) - атака БпЛА-камикадзе в 08:00 - по автодороге на посёлок Гольмовский в результате атаки на микроавтобус ранены мужчины 1972, 1963 и 1952 годов рождения", - сообщило Представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 13 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 13 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каиры — 3; Новая Каховка — 3; Корсунка — 3; Голая Пристань — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Алёшки, Солонцы и Днепряны.Утром 22 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России со стороны Вооружённых сил Украины."В Белгородском районе подверглись атакам села Пушкарное, Черемошное, Красный Хутор и Щетиновка. В ходе 4 обстрелов было выпущено 20 боеприпасов и сброшен 1 боеприпас с беспилотника. Силами ПВО сбито 2 БПЛА. В результате атак пострадавших и повреждений нет", - отмечалось в сводке.В Борисовском районе по селам Грузское и Цаповка, а также хутору Казачье-Рудченское было выпущено 5 боеприпасов, а также 3 дрона-камикадзе. В селе Грузское повреждена кровля многоквартирного дома.В Волоконовском районе по хутору Старый было выпущено 3 миномётных снаряда. Разрушений и пострадавших нет."В Грайворонском городском округе подверглись атакам села Безымено, Почаево, Головчино, Козинка и Сподарюшино, а также поселки Горьковский и Совхозный. Были произведены атаки с помощью 4 БпЛА и 32 боеприпасов в ходе 6 обстрелов. В результате атак повреждены 2 частных жилых домовладения. В селе Безымено в результате атаки дрона произошло возгорание крыши частного дома, пожар потушен. В селе Головчино повреждён автобус, который был атакован дроном. В селе Почаево в результате обстрела повреждено здание производственного предприятия: выбиты окна, посечены кровля, фасад и оборудование. Также повреждена линия электроснабжения. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ", - указывалось в сводке.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье и сёлам Поповка и Репяховка в ходе 4 обстрелов было выпущено 9 боеприпасов, а также произведен сброс 2 боеприпасов с БпЛА. Обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе атакованы город Шебекино, села Муром и Новая Таволжанка. Выпущено 7 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 5 боеприпасов с 3 БпЛА. Пострадали два мирных жителя. Один мужчина пострадал в результате атаки дрона по селу Муром. Мужчина с ранением грудной клетки и осколочным ранением шеи доставлен в областную клиническую больницу. Второй мужчина получил ранение в результате обстрела окраины города Шебекино. Бригада скорой оказала мужчине с контузией необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение он будет получать амбулаторно. За прошедшие сутки в округе повреждения выявлены в 8 частных домовладениях, 3 автомобилях, 2 сельхозпредприятиях и одном коммерческом объекте", - гласила сводка.Позднее Гладков сообщил о новых атаках со стороны ВСУ. В результате одной из них контузию получил мирный житель, мужчину доставили в больницу в Белгороде.Также утром 22 июня Минобороны РФ сообщило о пресечённых атаках Украины на ряд регионов России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два БпЛА над территорией Брянской области, два БпЛА над территорией Смоленской области и один БпЛА над акваторией Азовского моря", - отмечалось в сообщении ведомства.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Что думают и говорят эксперты о "казусе Тищенко" - в статье Виктории Титовой "ОПГ Зеленского: мухи и "котлеты" устроили разборки в Днепре"

https://ukraina.ru/20240622/1055782698.html

https://ukraina.ru/20240621/1055776998.html

https://ukraina.ru/20240621/1055769061.html

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хроники, эксклюзив, украина, россия, днепр, николай тищенко, андрей ермак, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, кракен, сцкк