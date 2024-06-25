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Главное за ночь 25 июня

Главное за ночь 25 июня - 25.06.2024 Украина.ру

Главное за ночь 25 июня

Средства ПВО ночью уничтожили 29 БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над Воронежской областью, - Минобороны РФ. Украина.ру, 25.06.2024

2024-06-25T08:15

2024-06-25T08:15

2024-06-25T08:48

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Средства ПВО ночью уничтожили 29 БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над Воронежской областью, - Минобороны РФ.ВС РФ получили новую партию 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мальва", - Ростех.Госдолг России по итогам 2023 года был самым низким среди всех стран "Большой двадцатки" - лишь 14% ВВП, при этом в долларовом выражении он сокращался быстрее всех, следует из расчетов РИА Новости.Россия рассчитывает подписать соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном "в самом ближайшем будущем", работа над текстом близка к завершению, все формулировки найдены, - замглавы МИД России Руденко.Евросоюз после введения санкций против российских алмазов столкнулся в январе-апреле этого года с падением доходов от их экспорта на четверть - до 2,5 миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости.Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы и покинул Великобританию на самолете. Это произошло после сделки с американской прокуратурой, - сообщает WikiLeaks.

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новости, великобритания, джулиан ассанж, пво, беспилотники