Главное за ночь 25 июня - 25.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240625/1055830701.html
Главное за ночь 25 июня
Главное за ночь 25 июня - 25.06.2024 Украина.ру
Главное за ночь 25 июня
Средства ПВО ночью уничтожили 29 БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над Воронежской областью, - Минобороны РФ. Украина.ру, 25.06.2024
2024-06-25T08:15
2024-06-25T08:48
новости
великобритания
джулиан ассанж
пво
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101506/12/1015061246_0:0:3582:2016_1920x0_80_0_0_d15eff131619b76a0c0f20eb6284c2b1.jpg
Средства ПВО ночью уничтожили 29 БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над Воронежской областью, - Минобороны РФ.ВС РФ получили новую партию 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мальва", - Ростех.Госдолг России по итогам 2023 года был самым низким среди всех стран "Большой двадцатки" - лишь 14% ВВП, при этом в долларовом выражении он сокращался быстрее всех, следует из расчетов РИА Новости.Россия рассчитывает подписать соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном "в самом ближайшем будущем", работа над текстом близка к завершению, все формулировки найдены, - замглавы МИД России Руденко.Евросоюз после введения санкций против российских алмазов столкнулся в январе-апреле этого года с падением доходов от их экспорта на четверть - до 2,5 миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости.Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы и покинул Великобританию на самолете. Это произошло после сделки с американской прокуратурой, - сообщает WikiLeaks.
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101506/12/1015061246_619:0:3348:2047_1920x0_80_0_0_ab5c83dc5d701bbab6a1514756aa73bd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, великобритания, джулиан ассанж, пво, беспилотники
Новости, Великобритания, Джулиан Ассанж, ПВО, беспилотники

Главное за ночь 25 июня

08:15 25.06.2024 (обновлено: 08:48 25.06.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
Средства ПВО ночью уничтожили 29 БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над Воронежской областью, - Минобороны РФ.
ВС РФ получили новую партию 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мальва", - Ростех.
Госдолг России по итогам 2023 года был самым низким среди всех стран "Большой двадцатки" - лишь 14% ВВП, при этом в долларовом выражении он сокращался быстрее всех, следует из расчетов РИА Новости.
Россия рассчитывает подписать соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном "в самом ближайшем будущем", работа над текстом близка к завершению, все формулировки найдены, - замглавы МИД России Руденко.
Евросоюз после введения санкций против российских алмазов столкнулся в январе-апреле этого года с падением доходов от их экспорта на четверть - до 2,5 миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости.
Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы и покинул Великобританию на самолете. Это произошло после сделки с американской прокуратурой, - сообщает WikiLeaks.
 
НовостиВеликобританияДжулиан АссанжПВОбеспилотники
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:39Обстрелы, мобилизация, похищения. Главное на Украине на 13.00 25 июня
13:23Разбил телефон, чтобы не отдавать: у депутата Рады Тищенко провели обыск
13:21Макрон занервничал. Почему президент Франции теперь хочет диалога с Путиным
13:03"Умные" бомбы - мощное российское оружие прямого действия
12:42"Открыли путь в Преисподнюю своим создателям": Медведев высказался о влиянии санкции ЕС
12:18Террористические атаки в Севастополе и Дагестане: Казаков о синхронизации нажатия кнопок
11:33"В очень принудительном порядке": Украина эвакуирует жителей Торецка в Донбассе
10:37Без России украинский конфликт не уладить, но Запад этого не слышит - Ушаков
10:25"Верю в силу диалога": Макрон высказался о контактах с Путиным
09:55Путин высказался о возможности завершения украинского конфликта
09:40В Офисе Зеленского действует коррупционная схема обогащения - СМИ
09:00Хотелки Киева по Крыму, атаки ВСУ, реакция на теракт в Севастополе. Главное на Украине на утро 25 июня
08:15Главное за ночь 25 июня
08:01Кто вы, мистер Хьюз?
07:14Трагедия в Дагестане: первые выводы
06:39На Украине уже идёт гражданская война. Крокодилы в Тисе
06:04Хроника энергетической войны. Маленькие хитрости с экспортом СПГ и большой успех Росатома
06:00Эксперт объяснил, почему закрытие правоохранительных вузов в РФ - большая ошибка
05:45Террор всегда побеждается террором: эксперт назвал рецепт победы над терроризмом
05:30Эксперт объяснил, чем саммит по Украине напомнил ему "белоленточную" российскую оппозицию
Лента новостейМолния