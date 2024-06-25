Главное за ночь 25 июня
08:15 25.06.2024 (обновлено: 08:48 25.06.2024)
Средства ПВО ночью уничтожили 29 БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над Воронежской областью, - Минобороны РФ.
ВС РФ получили новую партию 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мальва", - Ростех.
Госдолг России по итогам 2023 года был самым низким среди всех стран "Большой двадцатки" - лишь 14% ВВП, при этом в долларовом выражении он сокращался быстрее всех, следует из расчетов РИА Новости.
Россия рассчитывает подписать соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном "в самом ближайшем будущем", работа над текстом близка к завершению, все формулировки найдены, - замглавы МИД России Руденко.
Евросоюз после введения санкций против российских алмазов столкнулся в январе-апреле этого года с падением доходов от их экспорта на четверть - до 2,5 миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости.
Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы и покинул Великобританию на самолете. Это произошло после сделки с американской прокуратурой, - сообщает WikiLeaks.