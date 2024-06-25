https://ukraina.ru/20240625/1055813757.html
"Нужно активнее наступать": военный эксперт о том, почему СВО идет медленно
"Нужно активнее наступать": военный эксперт о том, почему СВО идет медленно - 25.06.2024 Украина.ру
"Нужно активнее наступать": военный эксперт о том, почему СВО идет медленно
Умеренные действия России на Украине воспринимаются на Западе как слабость Москвы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник
2024-06-25T03:45
2024-06-25T03:45
2024-06-25T03:45
новости
россия
украина
станислав крапивник
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/13/1054601369_0:0:2436:1371_1920x0_80_0_0_02d901bf8cf4288f8cb826ac75aa1cb4.jpg
Россия пытается не напугать Запад слишком быстрым движением наших войск, заявил эксперт. Но это часто имеет противоположный результат, добавил он. По мнению собеседника издания, российской армии следует активнее наступать. Противник не может задавить Россию на фронте, победить на поле боя, поэтому пытаются наказать, убивая мирных граждан. Мы имеем дело с террористическим режимом, который нужно уничтожить, резюмировал Крапивник.О готовности Запада к ядерной войне с Россией - в материале издания Украина.ру Станислав Крапивник: Есть два варианта, как остановить Запад на Украине, пока его планы по КНДР рушатся.
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/13/1054601369_0:0:2436:1827_1920x0_80_0_0_2bb484dfd943442bd1723e955afe3666.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, станислав крапивник, сво
Новости, Россия, Украина, Станислав Крапивник, СВО
"Нужно активнее наступать": военный эксперт о том, почему СВО идет медленно
Умеренные действия России на Украине воспринимаются на Западе как слабость Москвы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник
Россия пытается не напугать Запад слишком быстрым движением наших войск, заявил эксперт. Но это часто имеет противоположный результат, добавил он.
"Запад понимает лишь страх или деньги. У них такова культура, это культура войны. А умеренные шаги с нашей стороны они расценивают как слабость России", - рассказал Крапивник.
По мнению собеседника издания, российской армии следует активнее наступать.
Противник не может задавить Россию на фронте, победить на поле боя, поэтому пытаются наказать, убивая мирных граждан. Мы имеем дело с террористическим режимом, который нужно уничтожить, резюмировал Крапивник.