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Ударить по Львову: военный эксперт о том, что делать РФ в случае ядерной войны

Ударить по Львову: военный эксперт о том, что делать РФ в случае ядерной войны - 25.06.2024 Украина.ру

Ударить по Львову: военный эксперт о том, что делать РФ в случае ядерной войны

Если все скатится к ядерной войне, то России придется нанести такой удар, который сможет притормозить Запад. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт, офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник

2024-06-25T03:00

2024-06-25T03:00

2024-06-25T03:00

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львов

станислав крапивник

украина

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Если Запад будет использовать тактическое ядерное оружие (ТЯО), тогда и нам придется применять этот вид вооружений. И тогда начинаются проблемы: очень сложно остановиться на использовании ТЯО и не дойти до полноценной ядерной войны, отметил он.По словам Крапивника, наступит момент, когда России необходимо будет сделать показательное действие. Например, нанести удар по Львову.На Западе полностью потеряли страх перед ядерным оружием, отметил собеседник издания. И народ давным-давно ничего не понимает, что значит применение такого рода вооружений в реальности. Именно для этого был снижен порог западного образования. И вот какие результаты мы видим, резюмировал Крапивник.О готовности Запада к ядерной войне с Россией - в материале издания Украина.ру Станислав Крапивник: Есть два варианта, как остановить Запад на Украине, пока его планы по КНДР рушатся.

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новости, россия, запад, львов, станислав крапивник, украина