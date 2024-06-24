https://ukraina.ru/20240624/1055826826.html

"Крым – это Украина". Но не весь

"Крым – это Украина". Но не весь - 24.06.2024 Украина.ру

"Крым – это Украина". Но не весь

Наблюдать за судорогами украинской пропаганды мерзко, но интересно. Особенно с учётом хронологии действий ЦИПСО. Персонально я обычно пользуюсь телеграм-каналом УНИАН, который вполне верноподданный, но в то же время не совсем официальный и где-то даже оппозиционный (поскольку принадлежит находящемуся в украинской тюрьме Коломойскому)

2024-06-24T18:59

2024-06-24T18:59

2024-06-24T18:59

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Весьма показательными были трагические события в Севастополе 23 июня.По официальной информации, российские средства ПВО начали отражение украинской ракетной атаки в 12 часов 21 минуту. Уже в 12:39 УНИАН сообщило, что "в оккупированном Севастополе в районе одноименной бухты что-то гремит", со ссылкой на неназванные местные телеграм-каналы.Пару раз на протяжении дня канал сообщил об атаке, разместил общеизвестное видео с пляжа и предположил, что на пляж упала одна из сбитых украинских ракет. На этом всё.Глобальный вывод был сделан только сутки спустя – в 11:15 был размещён псевдоаналитический пост, в котором ответственность за смерти детей на пляже возлагается на:- российскую ПВО, которая "коварно напала на наши самолеты, мирно бомбившие его города" (Карел Чапек)*;- "оккупационные власти";- Россию вообще как таковую;- "запутинских дегенератов-родителей. Потому что надо обладать полным отсутствием интеллекта, чтобы везти из Магадана свою дочку на пляж в оккупированный Крым, ещё и в эпицентр военных баз и целей, где постоянно что-то прилетает" (мы не исключаем, что там действительно были люди из Магадана, но подавляющее большинство наверняка были жителями Севастополя, который, якобы, является украинским городом).Естественно ВСУ, которые запустили ракету, и США, которые эту ракету поставили, ни в чём не виноваты.Удивительно, что нет часто встречающихся в таких случаях ехидных замечаний, что так будет всегда, потому что Крым – это Украина: украинские ЦИПСО почему-то не стесняются писать, что единственное, что может дать Украина Крыму, Донбассу или "Белгородской народной республике" – бомбы и ракеты.Впрочем, недосмотр УНИАН с лихвой восполняется людоедскими комментариями в социальных сетях: "Россияне любят самоубиваться, кто на поле боя в Украине, кто на пляже в украинском Крыму"; "На пляже нет местных. Могут быть только руснявые трупы вынесенные морским прибоем" и т.п.Полуофициальная информация появилась на телеграм-канале советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в 12:29 (УНИАН её оперативно опубликовал):"В Крыму нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни". Крым – безусловно оккупированная Россией чужая территория, где идут боевые действия, продолжается полномасштабная война. Та самая война, которую развязала Россия исключительно с геноцидной и захватнической целью.Крым – это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать своими гражданскими. Которые, со своей стороны, являются гражданскими оккупантами".Последнее определение – выдумка Офиса президента, поскольку ни в каких международных документах понятия "гражданские оккупанты" не содержится.Как правило, украинская сторона обвиняет Россию в том, что она производит искусственное изменение состава населения Крыма, завозя людей с материка и выселяя крымчан. Например, в мае 2018 года экстремист Мустафа Джемилев заявил, что из России в Крым въехал миллион человек, и это "преступление" (цифра завышена в четыре раза, но даже если бы и нет – непонятно, в чём состоит "преступление").Однако Подоляк здесь на такого рода "исследования" не ссылается, а просто говорит, что всё наличное население Крыма – "оккупанты". Включая, понятно, тех, кто по версии Киева продолжает оставаться гражданами Украины (процедура отказа от украинского гражданства сложна и мало кто из эмигрантов пытается её пройти до конца).Выводы из этого наблюдения достаточно интересные.Так же, как и в случае с событиями 2 мая 2014 года в Одессе, украинские пропагандисты оказываются в неудобном положении – с одной стороны, нельзя отрицать вину украинской стороны в гибели людей, с другой – очень не хочется признавать эту вину. Отсюда – попытки переложить вину на других.Что касается высказывания Подоляка, то он просто изложил популярную в украинском обществу точку зрения, согласно которой жители Крыма и Донбасса сами виноваты в "оккупации". Однако, действующее законодательство об "оккупированных территориях" предполагает, что на них живут полноправные граждане Украины, к которым после "деоккупации" претензий не будет, если не будут вскрыты факты "сотрудничества с оккупационной властью" (сотрудничали все, но тут важна сама философия).Законопроекты, предполагавшие коллективную ответственность жителей "оккупированных территорий", отвергались. Однако это было при Порошенко. При нынешней власти попытки пересмотреть статус Крыма и Донбасса не предпринимались, а действия украинских властей на территориях, оставленных российскими войсками, не давали оснований полагать, что что-то поменялось. Однако, вполне может быть, что заявление Подоляка означает, что рассматривается вариант, при котором Крым будет украинским, но касаться это будет только территории, а не населения.* - По украинской версии, над пляжем могла взорваться российская зенитная ракета. На самом деле это не так: на видео хорошо видны взрывы суббоеприпасов, которые бывают только в кассетных боеголовках, которых у зенитных ракет, понятное дело, нет.Детальнее о позиции Украины по отношению к Крыму и Донбассу можно прочитать в статье Ростислава Ищенко "Украина отказалась от Донбасса и Крыма".

https://ukraina.ru/20240624/1055810327.html

https://ukraina.ru/20240624/1055819893.html

https://ukraina.ru/20240424/1054681908.html

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мнения, крым, украина, россия, михаил подоляк, игорь коломойский, ципсо, офис президента, вооруженные силы украины