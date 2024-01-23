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Украина отказалась от Донбасса и Крыма

Украина отказалась от Донбасса и Крыма - 23.01.2024 Украина.ру

Украина отказалась от Донбасса и Крыма

В Верховную Раду Украины внесли законопроект о множественном гражданстве. Главная его цель – создать условия для получения украинского гражданства наёмниками, воюющими за Киев

2024-01-23T12:21

2024-01-23T12:21

2024-01-23T12:21

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На сегодня конституция Украины двойное гражданство запрещает, а отказываться от собственного гражданства в пользу эфемерного украинского не спешат наёмники не только из европейских стран, но даже из самых глухих углов Чёрной Африки.Соответственно, предлагается разрешить наличие двойного гражданства представителям дружественных стран, воюющим за Украину.Вряд ли это серьёзно увеличит приток наёмников в ВСУ, скорее наоборот, продолжится их отток. И это никак не зависит от гражданства, но от действий ВС РФ – убивают наёмников в товарных количествах независимо от паспорта, а они нанимаются не умирать, а деньги зарабатывать, убивая других.Но дело даже не в наёмниках – и так было понятно, что ни десять, ни двадцать, ни даже пятьдесят тысяч "диких гусей" не могут изменить ход боевых действий в столь масштабном конфликте. Украине же и в лучшие месяцы не удавалось привлечь на фронт более пяти тысяч наёмников.Причём о таких цифрах речь не идёт уже с начала 2023 года. То есть, уже практически год наёмные контингенты Киева не добирают до пяти тысяч человек (среднее количество западных наёмников в составе ВСУ, по данным МО РФ, на данный момент – 2-3 тысячи) и их численность постоянно снижается.Украина не была бы Украиной, если бы даже такой утилитарный закон не попыталась использовать с целью антироссийской пропаганды, причём в ущерб себе.В закон, в частности, предлагается внести норму, предусматривающую невозможность получения украинского гражданства гражданами РФ. Между тем, поскольку боевые действия ведутся на постсоветском пространстве, как я уже неоднократно писал, они имеют признаки в том числе и гражданской войны (по разные стороны линии фронта зачастую оказываются ближайшие родственники, десятки, если не сотни тысяч семей расколоты).Точно так же, как масса недовольных украинским режимом, после путча 2014 года перебралась в Россию и получила российское гражданство, многие недовольные российской властью оппозиционеры, которые по каким-то причинам (в том числе и потому, что хотели активно, с оружием в руках, бороться против России) не могли или не хотели переезжать на Запад или в Израиль, пытались закрепиться на Украине.Большинство из них столкнулись с проблемой нежелания Киева предоставлять своё гражданство гражданам РФ, даже готовым от российского гражданства отказаться. Замечу, что это было до всяких законодательных ограничений. Своими действиями киевские власти не просто отказались от услуг людей, наиболее негативно настроенных в отношении действующей российской власти и поддерживающего её общества, от готовых украинизироваться россиян, они ещё и убедительно подтвердили нацистский, русофобский характер своего режима.До сих пор случаи непредоставления украинского гражданства россиянам, воюющим в составе ВСУ, можно было объяснить какими-то недоразумениями: самодеятельностью местных чиновников, нехваткой необходимых документов, иными причинами. Сейчас же Киев принимает законодательную норму, которую можно прямо монтировать в Нюрнбергские законы Рейха – русские поражаются в правах просто потому, что они русские.У немцев коллаборационист мог воевать за Германию в войсках СС, вспомогательной полиции (подчинение СД) или в "добровольных помощниках" (работали под контролем "Вермахта", но оружия не получали). Он мог даже получать награды Рейха. Некоторые получали не только "знаки отличия для Восточных народов", но и железные кресты. Но стать арийцем – полноценным гражданином Рейха, он не мог ни при каких условиях – закон запрещал подобное для представителей "неполноценных рас".Это в копилку доказательств преступного нацистского характера киевского режима для будущего процесса над его создателями, вдохновителями и руководителями.Но всё это чепуха по сравнению с "вишенкой на торте", подготовленной украинскими законодателями. Когда кто-то осуществляет действие, наносящее ему же самому серьёзный ущерб, говорят, что он "выстрелил себе в ногу". Украина не мелочится, она стреляет себе сразу в голову.В своём антироссийском раже украинские депутаты собираются принять норму, согласно которой гражданства лишаются лица, добровольно принявшие российское гражданство, создававшие угрозу национальной безопасности Украины или отказавшиеся от сдачи экзамена по украинскому языку и истории.Фактически законопроект, если он будет принят в предложенном виде, а скорее всего так и произойдёт (разве что какие-то нормы дополнительно ужесточат), извергает из украинского гражданства всех людей, проживающих в шести новых российских регионах и успевших к данному моменту принять российское гражданство. Заявления на гражданство они подавали лично, ещё и в очереди стояли. Никто их никаких прав не лишал, под дулом автомата паспорта не навязывал – желающие даже до сих пор могут уехать на Украину, только таких почему-то практически не находится.Соответственно, все они получили российское гражданство добровольно, должны быть, согласно новому закону украинского гражданства лишены и вновь стать гражданами Украины не могут ни при каких обстоятельствах (закон запрещает получение украинского гражданства гражданами России, каковыми они являются).В Херсонской и Запорожской областях областные центры, в которых как правило проживает от трети до половины населения региона, и некоторые территории продолжают оставаться под контролем Киева. Теоретически, вместе с уехавшими на Запад с началом боевых действий, количество уроженцев этих регионов, имеющих украинское гражданство, всё ещё может превышать число таковых с российским гражданством. Киев периодически пытался использовать этот факт для дискредитации решений референдумов о возвращении в состав России, прошедших в этих регионах, заявляя, что "граждане проголосовали паспортами".Для Крыма, Севастополя и Донбасса этот аргумент не действует, а для Запорожья и Херсона перестанет действовать, как только оккупированные Украиной части российских регионов будут освобождены, и граждане получат российские паспорта.Но раньше Киев мог упирать на то, что референдум, как и паспортизация, проводились в военное время и настаивать на повторных голосованиях под контролем ООН. Для России такой подход был неприемлем, поскольку это поставило бы под сомнение окончательность вхождения новых территорий в состав РФ, а значит, и суверенитет самой России. На этом украинские и западные дипломаты играли, подчёркивая бескомпромиссность российской позиции и ехидно спрашивая: "А чего вы боитесь, если уверены в окончательном характере принятых народом решений?"Принимаемый Верховной Радой закон окончательно снимет все вопросы и лишит Киев и его западных союзников возможности любых инсинуаций в этом вопросе.Раньше Украина утверждала, что на новых территориях живут её граждане и поэтому она претендует на суверенитет над ними. Технически это соответствовало действительности, поскольку Украина не лишала их своего гражданства. Де-факто они оказались людьми с двойным гражданством.Россия практически сразу урегулировала возникшую коллизию, разрешив двойное гражданство получавшим российские паспорта жителям новых территорий, поскольку у них отсутствовала техническая возможность выхода из украинского гражданства. Позднее эта норма была распространена на всех, получающих российское гражданство граждан Украины, поскольку отказаться от украинского гражданства и быть его лишённым фактически – "две большие разницы": зачастую между отказом и фактически лишением могли пройти годы, а то и десятилетия. Украина даже гражданства лишала за взятку.Теперь же, после принятия нового украинского закона, получается, что на новых территориях, вошедших в состав России, живут люди, де-факто украинского гражданства лишённые и не имеющие возможности его восстановить (закон прямо запрещает вновь принимать их в гражданство Украины). Следовательно, отныне на российских территориях живут исключительно российские граждане, составляющие единственное коренное население этих территорий. Ни у какой Украины больше нет никаких, даже теоретических, оснований на эти территории претендовать.Международное право прямо запрещает вытеснение автохтонного населения с его территорий, квалифицируя это как этническую чистку. При этом признаётся право населения любой территории самому избирать свою судьбу. В данном случае прекращает действовать даже принцип территориальной целостности, на который любят ссылаться сторонники Киева. Дело в том, что он действует только до тех пор, пока государство выполняет свои обязанности по отношению к населению территории. Украина же признала это население чужим.Чтобы было понятнее. Запутанная система взаимодействия права на территориальную целостность и права нации на самоопределения действует так:Первичным является право населения на территорию.Право государства на контроль над данной территорией действует исторически. Даже если население хотело бы жить в другом государстве, оно должно получить от своего действующего государства добровольное согласие на такое изменение. Решение же принимается на основании соглашения двух заинтересованных стран, по результатам референдума на меняющей статус территории.При этом население, желающее поменять суверена, и государство, которому принадлежит территория, желающая сменить статус, не имеют право использовать для отстаивания своей позиции насилие за пределами стандартного административного и уголовного права. Если население начинает использовать террор, то государство получает право на защиту от террористов. Если государство силой подавляет легальное движение за независимость или смену суверена, население получает право на восстание.Отказ государства от выполнения своих обязанностей в отношении населения конкретной территории также лишает его права на приоритет территориальной целостности, ибо население вынуждено бороться за своё выживание без помощи государства, чем оправдываются любые, принятые им (населением) меры и решения.Украина от населения новых российских территорий отказалась навечно. Значит, навечно отказалась и от самих территорий.Я понимаю, что вся эта казуистика кажется нудной и ненужной, когда идут боевые действия. Но они когда-нибудь закончатся и нам придётся отстаивать свои права за столом переговоров. И там против нас будет работать не украинская дипломатия (Украины-то, возможно, и вовсе не будет), а дипломатия коллективного Запада. И у них будут свои аргументы и своё понимание того, как должен выглядеть компромисс. И апеллировать они будут не только и не столько к нам, сколько к мировому сообществу, у которого – своё понимание справедливости территориальных изменений.Как правило, ни одно государство не любит поддерживать таковые, поскольку полагает, что потом то же самое может случиться с ним. Плевать же на мнение всего мира опасно – США уже доплевалисьПоэтому мощная аргументация, защищающая государственную позицию – лучший друг переговорщика. И готовить её надо загодя. В том числе используя ошибки и просчёты противника.Силой территории занимаются. Закрепляются они умом.

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https://ukraina.ru/20231227/1052436919.html

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мнения, украина, донбасс, крым, херсонская область, запорожская область, запад, дипломатия, территория, государство, закон, верховная рада