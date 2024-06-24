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Бой у Войницы: когда не надо было торопиться

Бой у Войницы: когда не надо было торопиться - 24.06.2024 Украина.ру

Бой у Войницы: когда не надо было торопиться

В истории провального для Красной Армии лета 1941 года было много горьких поражений и страшных разгромов. Однако поражение 19-й танковой дивизии 22 мехкорпуса 5-й армии 24 июня было, пожалуй, наиболее показательным. Оно наглядно продемонстрировало неготовность советского командования к войне нового типа

2024-06-24T16:30

2024-06-24T16:30

2024-06-24T16:30

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День 23 июня 1941 года для командования Юго-западного фронта (ЮЗФ) начался со знакового совещания. Оно состоялось в штабе фронта в Тернополе, который тогда назывался Та́рнополем, на котором председательствовал прилетевший из Москвы начальник Генерального штаба и будущий маршал Георгий Константинович Жуков.В два часа ночи из Москвы была получена директива Наркома обороны №3. Перед командующим фронтом генералом Михаилом Петровичем Кирпоносом и его штабом была поставлена задача: организовать наступление и разгром вражеской группы армий "Юг" силами 5-й и 6-й армий, включая пять механизированных корпусов (мк) и всей авиации фронта. Затем следовало прорваться на территорию оккупированной Третьим рейхом Польши, продвинувшись к исходу 24 июня до города Люблина.В появлении этой директивы, которая была невыполнима, и Кирпонос это понимал, виноват был он сам и его штаб. Не зная в течение 22 июня истинного положения вещей и тех сил, которые наступали у вермахта на киевском направлении, они слали в Москву оптимистические сообщения, что враг местами остановлен, а местами терпит поражение. На самом деле связи с приграничными дивизиями не было, так как телефонная и телеграфная связь не работала, нарушенная вражеской авиацией и диверсантами, а радиосвязью советское командование к тому времени ещё толком пользоваться не научилось. Признаться в этом Москве Кирпонос и его подчинённые побоялись. Теперь же Сталин требовал врага разгромить.Но враг прорвался силами значительно большими, чем на тот момент было в распоряжении у ЮЗФ в приграничных районах. На то, чтобы подтянуть все силы нужно было время – минимум неделя, столько требовалось "топать" до границы пехотным корпусам. Начальник штаба фронта генерал Максим Алексеевич Пуркаев высказал на совещании мысль, что неплохо бы эту неделю поводить врага "за салом", постепенно отступая и сдерживая его арьергардными боями, а за это время стянуть на определённый рубеж механизированные и пехотные корпуса, и уже там разгромить врага. Но Жуков жёстко осадил генерала: "приказ есть приказ, его надо выполнять".Такая установка и привела к той трагедии, которая разыгралась в следующие несколько дней на северо-западе Украины и привела к потере Юго-западным фронтом большей части своей бронетехники. Бой под Войницей – селом в 40-ка километрах западнее Луцка – стал одним из её самых знаковых эпизодов.Рано утром приказ о переходе в наступление получил командующий 5-й армией генерал-майор Михаил Иванович Потапов. В 9 утра он созвал небольшое совещание, на котором было решено удар по Владимиро-Волынской группировке врага нанести силами 135-й стрелковой дивизии, 1-й артиллерийской противотанковой бригады и двух дивизий 22-го танкового корпуса (тк). Последние находились за 120 километров от линии фронта. Танки на вооружении у корпуса были уже сильно устаревшие и значительно израсходовавшие свой моторесурс. Кроме того одну из дивизий. 215-ю моторизованную, пришлось срочно бросить под Ковель, так как по разведданным (не подтвердившимися впоследствии), туда двигались немецкие танки.Сначала планировалось, что удар будет нанесён в 22:00 23 июня. Но затем выяснилось, что немецкая авиация захватила господство в небе и не даёт советским дивизиям свободно перемещаться по дорогам в дневное время, а потому было решено перенести наступление на 4:00 следующего дня.135-я стрелковая дивизия (сд), командовал которой генерал-майор Фёдор Никандрович Смехотворов, ночью заняла исходный рубеж для атаки в 3-х километрах восточнее Войницы у деревни Александровка. Восточнее и южнее этого населенного пункта расположились рубежи 1-й артиллерийской противотанковой бригады (аптбр), командовал которой будущий маршал, а в то время генерал-майор Кирилл Семёнович Москаленко, а также 460-й артиллерийский полк (ап) 27-го стрелкового корпуса (ск) и артиллерия самой 135-й сд. Вся артиллерия была объединена в артиллерийскую группу, возглавил которую начальник артиллерии 5-й армии генерал-майор Владимир Николаевич Сотенский.19-я танковая дивизия из-за массовых поломок техники на марше, прибыть вовремя на исходный рубеж не успела, а потому наступление перенесли с 4:00 на более поздний срок.В 8:00 из района Войницы позиции 135-й сд атаковали танки и мотопехота 14-й тд немцев. На начало войны она имела 45 лёгких танков Pz.II с 20-мм автоматическими орудиями, 15 Pz.III вооружённых 37-мм пушками, 56 Pz.III – с 50-мм орудиями, 20 Pz IV с 75-мм штурмовыми (короткими) пушками и 11 командирских танков без вооружений. Немцы отбросили советских стрелков на 5-6 километров в сторону Луцка, ближе к поселку Торчин. Попытка немцев прорваться дальше была отбита противотанкистами генерала Москаленко. У них в первые два дня войны подошли к концу 37-мм и 85-мм снаряды, а потому орудия соответствующих калибров в бою почти не участвовали – огонь в основном вели 45-мм и 76-мм пушки:"Сначала пошли вперед четыре танка и десятка полтора мотоциклистов. Это была разведка. Потеряв один танк и четыре мотоцикла, она ретировалась. В воздухе появилось до 50 самолетов, начавших ожесточённую бомбардировку и обстрел местечка. Открыли огонь также артиллерия и миномёты противника. Сочтя такую подготовку достаточной, враг бросил часть своих танков и мотопехоту в атаку с фронта и правого фланга. Главные же его силы, как выяснилось вскоре, направились к Усичам. И вновь натиск фашистов разбился о стойкость нашей обороны. Дивизионы, занимавшие рубежи на окраине Торчина, встретили противника шквалом огня. Не выдержав, он отошел на исходные позиции, оставив на поле боя 18 разбитых и сожжённых танков".В 13:00 в лес, который находился чуть южнее дороги, которая вела с востока на запад от Торчина к Войнице выдвинулась 19-я тд 22-го мк, командовал которой генерал-майор Кузьма Александрович Семенченко. На начало войны у неё на вооружении находились 122 танка Т-26, 34 – БТ разных моделей, 7 огнемётных танков на базе Т-26, которые обозначались, как ХТ-26 (химические танки), всего 163 танка и 58 бронемашин. Из всего этого "богатства" к исходному рубежу доехали только 45 Т-26 и 12 бронемашин. Вместе с дивизией был выдвинут и 152-й отдельный танковый батальон (отб). По штату на начало войны ему полагалось иметь 18 радийных танков Т-26, 27 т.н. телетанков ТТ-26 и 27 танков управления, также созданных на базе Т-26. Телетанки, это бронированные огнеметные беспилотники довоенного времени, которые управлялись из танков управления по радио. Сами танки управления вооружались штатными для Т-26 пулеметом и 45-мм пушкой. На 1941 год телеоборудование было демонтировано, танки действовали как линейные. Сколько из 72 танков 152-го отб доехали до поля боя, точных данных нет, но что-то доехало точно.Семенченко свёл всю бронетехнику в один танковый полк. После короткого артналета в 14:00 танки 19-й тд, 152-го отб и стрелки 135-й сд перешли в наступление в направлении на Войницу и после двух с половиной часов вынудили врага отступить на рубеж дороги, которая шла от этого населённого пункта в южном направлении к селу Локачи. Немцы подтянули свои средние танки Pz.III, Pz.IV, артиллерию и в районе 17-18 часов контратаковали.Тут необходимо остановиться на характеристиках бронетехники, которая принимала в этом бою участие с обеих сторон. У немецких средних танков лобовое бронирование достигало 37-60 мм, то есть было противоснарядным. У легких Pz.II оно было противопульным – 15-20 мм. У 19-й тд все танки и броневики имели только противопульную броню, которая легко прошивалось даже работавшей в режиме пулемёта автоматической 20-мм пушкой танков Pz.II. Также важно отметить, что проблем с автотранспортом у немцев не было, а потому к месту контрудара были подтянуты все необходимые средства артиллерийской поддержки, чего не скажешь про советскую сторону. Особенно опасными для советских танков были даже не 88-мм зенитки, которые пробивали броню любого даже самого тяжелого советского танка, или 50-мм противотанковые пушки, а 20-мм зенитные автоматы.Советское командование, даже зная о том, что танки у него устаревшие, вместо того, чтобы использовать тактику танковых засад, бросило свои машины в контратаку. Последовавший затем разгром был обескураживающим. Практически вся советская бронетехника осталась стоять сгоревшей или подбитой на поле в районе села Войницы, по которому и атаковала. Танкисты понесли чудовищные потери: погиб командующий 22-м тк генерал-майор Семён Михайлович Кондрусев и командир 38-го танкового полка (тп) 19-й тд подполковник Иван Фёдорович Самсонов. Командир 19-й тд генерал-майор Семенченко получил ранение. Командир 37-го тп 19-й тд, под команду которому отдали для организации атаки все танки дивизии, подполковник Болеслав Геронимович Бибик попал в плен.Немцы также понесли потери, бой для них не выдался легким, но они были значительно ниже:"Во второй половине дня 24-го июня 1-й батальон 36-го танкового полка отразил мощную танковую атаку противника у деревни Александровка. (…) Начиная с 17.00, удалось уничтожить 87 вражеских танков. Свои потери 6 танков".Не стоит удивляться количеству указанной бронетехники – немцы назвали танками не только непосредственно советские танки, но и броневики БА, плюс, у 135-й сд по штатам того времени также были свои танки и броневики. Плюс, приписки немцам также не были чужды.Советские танкисты сражались геройски. Командир одной из рот 152-го отб старший лейтенант Николай Петрович Добродушнов смог подбить вражеский танк, был ранен, пересел на другой Т-26, но затем в его танк угодил снаряд, и Добродушнову оторвало обе ноги. Уже смертельно раненый, он продолжал указывать другим танкистам, откуда противник вед`т огонь – впоследствии его наградили посмертно орденом Ленина. Кстати, в истории немецкой 14-й танковой дивизии описывается эпизод этого боя, в котором безногий советский танкист до последнего отстреливался из пистолета. Тот же это был командир, или другой, мы уже никогда не узнаем.Немцы двинулись снова к Торчину, и смогли, наконец, сбить 1-ю аптбр с её позиций. Она стала отходить на восток и остановилась в 12-16 км западнее Луцка. Маршал Константин Константинович Рокоссовский, в то время еще генерал-майор, командир 9-го мк, впоследствии вспоминал:"К вечеру 25 июня на КП нашего корпуса прибыл пешком командир 19-й танковой дивизии генерал-майор Семенченко "весьма расстроенном состоянии, с забинтованной кистью правой руки. Он сообщил, что его дивизия полностью разбита... Вскоре здесь оказался и один из комиссаров полка этого же корпуса, сообщивший о гибели генерала Кондрусева и о том, что корпус разбит. Упаднический тон и растерянность комдива и комиссара полка вынудили меня довольно внушительно посоветовать им немедленно прекратить разглагольствования о гибели корпуса".Так воевали советские генералы в первые дни войны. Впереди еще были 3,5 года горьких поражений и кровопролитных побед, которые в конце концов научили их воевать по-суворовски – не числом, а умением.

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Алексей Стаценко

история, история ссср, история украины, 1941, великая отечественная война, волынь, маршал жуков, танки