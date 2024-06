https://ukraina.ru/20240623/1055795046.html

Ракеты, да подальше, массированная атака на Брянщину, Главное на Украине на утро 23 июня

Ракеты, да подальше, массированная атака на Брянщину, Главное на Украине на утро 23 июня - 23.06.2024

Ракеты, да подальше, массированная атака на Брянщину, Главное на Украине на утро 23 июня

Украина добивается снятия запрета ударов дальнобойными ракетами вглубь России. Над территорией Брянской области уничтожили 28 украинских беспилотников

Украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS для ударов вглубь территории России, сообщило агентство Associated Press."Украинские представители власти давят на американских союзников, чтобы иметь возможность наносить удары по особенно важным целям внутри России с использованием ATACMS", — отмечалось в публикации.Как отмечало агентство, Украина хочет добиться от США согласия бить вглубь России на расстояние 100-150 км дальнобойными ракетами. При этом представители украинского командования заявили, что без этого разрешения "их руки остаются связаны".По информации AP при этом в Киеве уверены, что только "отчаянные условия на поле боя" могут вынудить США отменить ограничение.Накануне, 21 июня, американское издание The Washington Post сообщило, что США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по РФ на расстоянии до 100 км от границы. Издание сослалось на двух украинских чиновников. Они указали, что разрешение США не распространяется на ключевые, по их мнению, аэродромы России.Как заявил изданию представитель Минобороны Украины, разрешение ВСУ наносить удары по военным объектам в России оружием США "определённоизменило ситуацию", но "ни дальность, ни категория [оружия] не достаточны".В то же время, американские чиновники, которых опросило издание, отрицали, что существует такое ограничение. При этом они не уточнили расстояние, на которое украинским военным разрешено бить оружием США."США согласились разрешить Украине бить из предоставленного США оружия по России, туда, куда прибывают российские войска, пытаясь занять украинскую территорию", — заявил представитель Пентагона майор Чарли Дитц.По его словам, Украине разрешено использовать поставленные США системы ПВО для нанесения ударов по российским самолётам, если те собираются "открыть огонь по украинскому воздушному пространству".Как заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан, "речь не о географии, а о здравом смысле", и Украине разрешено "нанести ответный удар силам, которые наносят удары по ней из-за границы".При этом, по информации The Washington Post, украинские военные сомневаются, что у них есть "такая свобода действий, которую предполагают заявления Пентагона и Белого дома".Ранее представитель госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.До этого советник Байдена Салливан заявлял, что разрешение применять американское оружие по России распространяется на все территории, где российские войска пересекают границу Украины.Атака на Брянскую областьВ ночь на 23 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз начал сообщать об атаках украинских БпЛА на регион."Украинские неонацисты продолжили свои попытки атаковать наш регион с помощью БпЛА. Массированной атаке подверглись несколько муниципальных районов области.Но благодаря нашим доблестным защитникам из подразделений ПВО министерства обороны РФ все воздушные цели перехвачены и уничтожены. В течение часа уничтожено двенадцать беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Два БпЛА - над Трубчевским районом, восемь беспилотников сбиты над территорией Брасовского района, два уничтожены над Почепским районом. Пострадавших и разрушений нет. Работают экстренные и оперативные службы. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал он в своём телеграм-канале в 01:23.Спустя час и три минуты Богомаз сообщил о новой атаке."Ещё девять вражеских БпЛА самолётного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Четыре беспилотника сбиты над территорией Дубровского района, два над Брянским районом. По одному БпЛА уничтожены над территориями Клинцовского района, Новозыбковского и Стародубского муниципальных округов. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам", - отметил Богомаз.Через 42 минуты Богомаз сообщил о ещё одной атаке Украины."Наши защитники продолжают отражать атаки украинских террористов. Предпринята попытка атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БпЛА.Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим доблестным войскам ПВО!" - отметил он.В 07:09 губернатор сообщил, что ВСУ не оставляют попытки атаковать регион."Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территориями Суражского и Выгоничского районов силами ПВО министерства обороны. Пострадавших и разрушений нет. Работают экстренные и оперативные службы.Спасибо нашим защитникам!" - писал Богомаз.Спустя 15 минут губернатор подвёл итог прошедшей ночи."Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. За прошедшую ночь перехвачено и уничтожено 30 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены! Благодарю подразделения противовоздушной обороны, выполняющие задачи по защите нашей Брянской области и всей России", - отметил Богомаз.Практически одновременно Минобороны РФ рассказало об отражённых ночью атаках на Россию. При этом количество беспилотников, сбитых над Брянской областью, в сводке Минобороны России отличалось от указанного Богомазом."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены двадцать восемь БпЛА над территорией Брянской области, два БпЛА над территорией Смоленской области, два БпЛА над территорией Липецкой области, один БпЛА над территорией Тульской области", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.Несколькими днями ранее ВСУ подвергли массированной атаке БпЛА Кубань. В ночь на 21 июня над Краснодарским краем было сбито 43 беспилотника, что стало рекордом с начала СВО.

