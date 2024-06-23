https://ukraina.ru/20240623/1055767185.html

Упоротых хватает: эксперт ответил, ждать ли ВС РФ подножки от населения Сумов

Упоротых хватает: эксперт ответил, ждать ли ВС РФ подножки от населения Сумов - 23.06.2024 Украина.ру

Упоротых хватает: эксперт ответил, ждать ли ВС РФ подножки от населения Сумов

Разговоры о том, что население Сумской области настроено резко антироссийски, и заход ВС РФ в этот регион спровоцирует очередной приток "патриотизма" на Украине, не помешают денацификации

2024-06-23T05:45

2024-06-23T05:45

2024-06-23T05:45

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь.По его мнению, ВС РФ нужно выходить на Сумское направление, так как это прямая дорога на западную Украину и Киев, а разговоры о том, что местные окажут серьезное сопротивление не соответствуют действительности.Кутырь напомнил, что в свое время такие попытки, например, в Великой Писаревке, Ахтырке и Тростянце держались исключительно на националистически настроенных мэрах, которые имели ресурсы в виде сил СБУ и схронов с оружием. Но все это вполне очевидно закончилось.Он добавил, что стоит учитывать, что за два года с тех пор настроения местных жителей серьезно подпортили кладбища, и люди прекрасно понимают, что будет, если они отправят на войну сына, брата или мужа."Люди на Украине — приспособленцы. Они могут адаптироваться к любым условиям. Все зависит от того, где им лучше жить. Рано или поздно они поймут, что лучше жить в России. Конечно, упоротых там хватает. Но тот же Конотоп возглавлял "свободовец", который при этом оказался здравым человеком и договорился с нашими войсками, что город держит нейтралитет и ни на кого не нападает", - сказал Кутырь в интервью Россия не стала печалить ВСУ у Сум, но ускользнула от США и готовится к битве за Потсдам.Он предрек, что в Сумской и Полтавской областях скоро начнется махновщина про принципу "у кого оружие, тот и атаман". Однако в конце концов даже атаманы поймут, что с Россией лучше договориться.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

https://ukraina.ru/20240621/1055764601.html

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новости, сумская область, украина, украина.ру, население, сумы, эксперты