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Богатая развратная старуха: Караганов объяснил, почему Украина ринулась на Запад
Богатая развратная старуха: Караганов объяснил, почему Украина ринулась на Запад - 23.06.2024 Украина.ру
Богатая развратная старуха: Караганов объяснил, почему Украина ринулась на Запад
Украина совершила ошибку, которая стала ориентироваться на Запад. Это не только их беда, но еще и вина. Об этом доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-06-23T06:32
2024-06-23T06:32
2024-06-23T06:32
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запад
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сергей караганов
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Украинский народ отчасти сам поставил себя в положение, когда он - лишь пушечное мясо в конфликте Запада и России, полагает он.По словам эксперта, украинцы - "наши близкие родственники", которые повторили ошибку сына Тараса Бульбы Андрия, но там хотя бы была любовь к прекрасной полячке.Чем быстрее киевская хунта будет разгромлена, тем лучше будет для будущих поколений жителей нынешней Украины, подытожил он.Подробнее о позиции Сергея Караганова по поводу конфликта России и Украины в материале издания Украина.ру Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, запад, россия, сергей караганов
Новости, Украина, Запад, Россия, Сергей Караганов
Богатая развратная старуха: Караганов объяснил, почему Украина ринулась на Запад
Украина совершила ошибку, которая стала ориентироваться на Запад. Это не только их беда, но еще и вина. Об этом доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Украинский народ отчасти сам поставил себя в положение, когда он - лишь пушечное мясо в конфликте Запада и России, полагает он.
По словам эксперта, украинцы - "наши близкие родственники", которые повторили ошибку сына Тараса Бульбы Андрия, но там хотя бы была любовь к прекрасной полячке.
"А тут погнались за заведомым обманом. За имевшей блистательное прошлое развратной старухой, позарившись на ее богатство, впрочем, быстро убывающее. Да, это их беда. Но и их вина. Надеюсь, что ситуация изменится. И как можно скорее", - заявил Караганов.
Чем быстрее киевская хунта будет разгромлена, тем лучше будет для будущих поколений жителей нынешней Украины, подытожил он.
Подробнее о позиции Сергея Караганова по поводу конфликта России и Украины в материале издания Украина.ру Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада.