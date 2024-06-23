https://ukraina.ru/20240623/1055766225.html

Богатая развратная старуха: Караганов объяснил, почему Украина ринулась на Запад

Богатая развратная старуха: Караганов объяснил, почему Украина ринулась на Запад - 23.06.2024 Украина.ру

Богатая развратная старуха: Караганов объяснил, почему Украина ринулась на Запад

Украина совершила ошибку, которая стала ориентироваться на Запад. Это не только их беда, но еще и вина. Об этом доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-06-23T06:32

2024-06-23T06:32

2024-06-23T06:32

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Украинский народ отчасти сам поставил себя в положение, когда он - лишь пушечное мясо в конфликте Запада и России, полагает он.По словам эксперта, украинцы - "наши близкие родственники", которые повторили ошибку сына Тараса Бульбы Андрия, но там хотя бы была любовь к прекрасной полячке.Чем быстрее киевская хунта будет разгромлена, тем лучше будет для будущих поколений жителей нынешней Украины, подытожил он.Подробнее о позиции Сергея Караганова по поводу конфликта России и Украины в материале издания Украина.ру Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада.

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новости, украина, запад, россия, сергей караганов