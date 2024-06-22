https://ukraina.ru/20240622/1055765728.html

"Жертв может быть еще больше": эксперт назвал условие расширения конфликта на Украине

"Жертв может быть еще больше": эксперт назвал условие расширения конфликта на Украине - 22.06.2024 Украина.ру

"Жертв может быть еще больше": эксперт назвал условие расширения конфликта на Украине

При каких условиях конфликт на Украине может расшириться о размеров новой Мировой войны?

2024-06-22T07:00

2024-06-22T07:00

2024-06-22T07:00

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На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь.Он добавил, что каждая мировая война, начиная с наполеоновских времен, заканчивается подписанием договора о новом миропорядке. И сейчас президент РФ Владимир Путин отстаивает права России в том миропорядке, который был установлен по итогам Второй мировой войны.Эксперт отметил, что подписание договора о сотрудничестве между Москвой и Северной Кореей вырисовывает очертания коалиции, которая в случае Третьей мировой будет предлагать свой миропорядок."Победители всегда предлагают свой миропорядок. КНДР, Китай, Индия, Саудовская Аравия — это страны, которые на нашей стороне. Потому что мы бьемся за правду", - резюмировал Кутырь в интервью Россия не стала печалить ВСУ у Сум, но ускользнула от США и готовится к битве за Потсдам.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

https://ukraina.ru/20240621/1055764601.html

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новости, украина.ру, эксперты, конфликт, украина, жертвы