Алехин ответил, чем так важна "Цитадель" в Волчанске - 22.06.2024 Украина.ру
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Алехин ответил, чем так важна "Цитадель" в Волчанске
Алехин ответил, чем так важна "Цитадель" в Волчанске - 22.06.2024 Украина.ру
Алехин ответил, чем так важна "Цитадель" в Волчанске
Информация о том, что местность в районе агрегатного завода в Волчанске легко простреливается, поэтому контроль над ним для ВС РФ принципиально ничего не изменит, не соответствует действительности
2024-06-22T04:30
2024-06-22T04:30
новости
украина.ру
геннадий алехин
волчанск
завод
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Он уточнил, что агрегатный завод и завод "Цитадель" - это один и тот же объект, просто "Цитадель" - это название укрепрайона, который выстроен на территории завода.Эксперт отметил, что пока говорить о том, сколько именно территорий освобождено на указанном предприятии бессмысленно, так как ситуация меняется каждый час, и боестолкновение идет с одной из наиболее боеспособных бригад ВСУ на расстоянии 5-15 метров друг от друга."Если говорить однозначно, то большая часть завода находится под нашим контролем, а ВСУ удерживают ту самую "Цитадель". Так вот за последние несколько дней эти вражеские подразделения пытались оттуда прорываться. Но не для того, чтобы окружить нас, а чтобы вырваться оттуда и соединиться с соседями, которые воюют на других участках. Только многие это поняли так, будто бы мы окружены в районе агрегатного завода. Возникла мешанина. Еще раз. Не ВС РФ окружены в районе агрегатного завода, а ВСУ окружены в районе "Цитадели" (укрепрайона на территории завода)", - сказал Алехин в интервью Россия выбила ВСУ первые "зубы", которыми они намертво вцепились в "Цитадель".С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
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новости, украина.ру, геннадий алехин, волчанск, завод
Новости, Украина.ру, Геннадий Алехин, Волчанск, завод

Алехин ответил, чем так важна "Цитадель" в Волчанске

04:30 22.06.2024
 
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Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Информация о том, что местность в районе агрегатного завода в Волчанске легко простреливается, поэтому контроль над ним для ВС РФ принципиально ничего не изменит, не соответствует действительности
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
"Да, на многих участках она (местность. - Ред.) простреливается. Но не надо думать, что этот завод как на ладони. Например, ближе к реке Волчья есть посадки, где можно укрыться. Наконец, можно спрятаться на территории самого завода, который сейчас представляет собой груду разрушенных зданий. Я бы еще отметил вот какой нюанс. Мы на некоторых участках расширяем фронт на два-три километра. Это позволяет нашим огневым средствам точнее вести огонь, чтобы не задеть своих же", - отметил Алехин.
Он уточнил, что агрегатный завод и завод "Цитадель" - это один и тот же объект, просто "Цитадель" - это название укрепрайона, который выстроен на территории завода.
Эксперт отметил, что пока говорить о том, сколько именно территорий освобождено на указанном предприятии бессмысленно, так как ситуация меняется каждый час, и боестолкновение идет с одной из наиболее боеспособных бригад ВСУ на расстоянии 5-15 метров друг от друга.
"Если говорить однозначно, то большая часть завода находится под нашим контролем, а ВСУ удерживают ту самую "Цитадель". Так вот за последние несколько дней эти вражеские подразделения пытались оттуда прорываться. Но не для того, чтобы окружить нас, а чтобы вырваться оттуда и соединиться с соседями, которые воюют на других участках. Только многие это поняли так, будто бы мы окружены в районе агрегатного завода. Возникла мешанина. Еще раз. Не ВС РФ окружены в районе агрегатного завода, а ВСУ окружены в районе "Цитадели" (укрепрайона на территории завода)", - сказал Алехин в интервью Россия выбила ВСУ первые "зубы", которыми они намертво вцепились в "Цитадель".
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
"Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
Автор телеграм-канала Zergulio Сергей Колясников
19 июня, 16:33
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