Алехин ответил, чем так важна "Цитадель" в Волчанске
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУУчения ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Информация о том, что местность в районе агрегатного завода в Волчанске легко простреливается, поэтому контроль над ним для ВС РФ принципиально ничего не изменит, не соответствует действительности
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
"Да, на многих участках она (местность. - Ред.) простреливается. Но не надо думать, что этот завод как на ладони. Например, ближе к реке Волчья есть посадки, где можно укрыться. Наконец, можно спрятаться на территории самого завода, который сейчас представляет собой груду разрушенных зданий. Я бы еще отметил вот какой нюанс. Мы на некоторых участках расширяем фронт на два-три километра. Это позволяет нашим огневым средствам точнее вести огонь, чтобы не задеть своих же", - отметил Алехин.
Он уточнил, что агрегатный завод и завод "Цитадель" - это один и тот же объект, просто "Цитадель" - это название укрепрайона, который выстроен на территории завода.
Эксперт отметил, что пока говорить о том, сколько именно территорий освобождено на указанном предприятии бессмысленно, так как ситуация меняется каждый час, и боестолкновение идет с одной из наиболее боеспособных бригад ВСУ на расстоянии 5-15 метров друг от друга.
"Если говорить однозначно, то большая часть завода находится под нашим контролем, а ВСУ удерживают ту самую "Цитадель". Так вот за последние несколько дней эти вражеские подразделения пытались оттуда прорываться. Но не для того, чтобы окружить нас, а чтобы вырваться оттуда и соединиться с соседями, которые воюют на других участках. Только многие это поняли так, будто бы мы окружены в районе агрегатного завода. Возникла мешанина. Еще раз. Не ВС РФ окружены в районе агрегатного завода, а ВСУ окружены в районе "Цитадели" (укрепрайона на территории завода)", - сказал Алехин в интервью Россия выбила ВСУ первые "зубы", которыми они намертво вцепились в "Цитадель".
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