https://ukraina.ru/20240622/1055735951.html

Алехин ответил, чем так важна "Цитадель" в Волчанске

Алехин ответил, чем так важна "Цитадель" в Волчанске - 22.06.2024 Украина.ру

Алехин ответил, чем так важна "Цитадель" в Волчанске

Информация о том, что местность в районе агрегатного завода в Волчанске легко простреливается, поэтому контроль над ним для ВС РФ принципиально ничего не изменит, не соответствует действительности

2024-06-22T04:30

2024-06-22T04:30

2024-06-22T04:30

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украина.ру

геннадий алехин

волчанск

завод

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Он уточнил, что агрегатный завод и завод "Цитадель" - это один и тот же объект, просто "Цитадель" - это название укрепрайона, который выстроен на территории завода.Эксперт отметил, что пока говорить о том, сколько именно территорий освобождено на указанном предприятии бессмысленно, так как ситуация меняется каждый час, и боестолкновение идет с одной из наиболее боеспособных бригад ВСУ на расстоянии 5-15 метров друг от друга."Если говорить однозначно, то большая часть завода находится под нашим контролем, а ВСУ удерживают ту самую "Цитадель". Так вот за последние несколько дней эти вражеские подразделения пытались оттуда прорываться. Но не для того, чтобы окружить нас, а чтобы вырваться оттуда и соединиться с соседями, которые воюют на других участках. Только многие это поняли так, будто бы мы окружены в районе агрегатного завода. Возникла мешанина. Еще раз. Не ВС РФ окружены в районе агрегатного завода, а ВСУ окружены в районе "Цитадели" (укрепрайона на территории завода)", - сказал Алехин в интервью Россия выбила ВСУ первые "зубы", которыми они намертво вцепились в "Цитадель".С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

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новости, украина.ру, геннадий алехин, волчанск, завод