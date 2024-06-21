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Салон "Флот-2024" подтвердил: народ и армия едины. Оружейники создали систему борьбы с БПЛА

Салон "Флот-2024" подтвердил: народ и армия едины. Оружейники создали систему борьбы с БПЛА - 21.06.2024 Украина.ру

Салон "Флот-2024" подтвердил: народ и армия едины. Оружейники создали систему борьбы с БПЛА

Тульские оружейники на площадке Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте представили новейшие средства обнаружения и уничтожения беспилотников

2024-06-21T05:27

2024-06-21T05:27

2024-06-21T05:29

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Народ и армия единыТульское Центральное конструкторское бюро автоматики (ЦКБА) разрабатывает и выпускает продукцию двойного назначения. Это значит, что военные технологии можно применять и в гражданских целях. Предприятие выпускает головки самонаведения для противорадиолокационный ракет, аппараты для радиотехнической разведки и другие радиоэлектронные системы. В этом году ЦКБА исполняется 65 лет. Первой задачей еще в 1949 году была разработка радиолокационных прицелов для самолетов, затем основной тематикой разработок стала пеленгация и пассивная радиолокация. В настоящее время предприятие выпускает радиолокационные системы для зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", в том числе морских модификаций.Инженеры ЦКБА разработали уникальное радиолокационное средство. Его с гордостью представил на Международном военно-морском салоне "Флот-2024" в Санкт-Петербурге конструктор из ЦКБА. Система внешне похожа на небольшую плиту - ничего примечательного, так что она рушит киношные представления об РЛС как о некой постоянно вращающейся антенне или колоссальных размеров "тарелке". В разработке воплотили максимум технологий, что позволило использовать ее в интересах и Минобороны РФ, и гражданского сектора, рассказал инженер.При ее создании инженеры следовали жестким требованиям: установка должна быть долговечной, работать в режиме 24/7 - по принципу "включил и забыл", обладать малыми габаритами и весом (всего 100 кг). Станция получилась необитаемой, невращаемой и неохлаждаемой. Разработчики отказались от вращающихся сверхвысокочувствительных сочленений ради повышения износостойкости, от вентиляторов охлаждения - для постоянного соблюдения температурного режима. Станция работает 18 тысяч часов или два с половиной года без выключения.При помощи таких станций можно выстраивать любую конфигурацию зоны контроля воздушного пространства: линейную, площадную или со сложной структурой. Например, для нефтеперерабатывающих заводов с высокими трубами и вышками. Такие объекты создают области теней, а за счет перераспределения станций по территории эти тени можно обходить."И вся информация от этого энного количества вот таких станций сводится на автоматизированное рабочее место (АРМ). Одно рабочее место способно замкнуть на себя теоретически до 24 станций. Мы предлагаем как бы до десяти. Так оператор будет более-менее как бы не напряженно себя чувствовать, более комфортно. Но технически реализовано, что мы можем "закрутить" на один АРМ до 50 станций", - рассказал собеседник Украина.ру.Дальность обнаружения Станция создавалась для обнаружения самых сложных целей. В основном, это занозы сегодняшнего дня - квадрокоптеры и беспилотники различного назначения. Обычный "Мавик", который может поднять в воздух только видеокамеру, станция обнаруживает на расстоянии до четырех километров. Квадрокоптер, способный поднять гранату Ф-1 - в шести-восьми километрах."Если взять уже к примеру беспилотники самолетного типа, ну, например, "Орлан-10", "Черника", а по-супостатскому это "Мугины", "Фурии", то такие мы обнаруживаем в зоне 15-20 километров. Ну, а уже если террористическая организация задумает использовать малую авиацию, как это было, кстати, недавно, то до 30 километров. И в это же время мы абсолютно нормально сопровождаем "боинги" трассовые на дальности 90 километров. Вот это все я говорю как раз о том, что вклад наших конструкторов, инженеров, программистов нашего предприятия позволил создать действительно уникальное средство, которое уже сейчас широко применяется у нас в Российской Федерации", - сказал он.К сожалению многих западных завистников, в станции нет ни одной американской или европейской детали, подчеркнул инженер.- Даже чипы отечественные?- Ну, не будем говорить, что именно прям все, но на 90% это воплощение полностью российское, и 10% мы получаем от дружественных стран, - уточнил он.Двойное назначение АРМы, на которые оператор получает в режиме реального времени данные о воздушном пространстве, можно установить или в диспетчерских пунктах, или, например, в караульных помещениях подразделений охраны. Устройство сопрягается со всеми автоматизированными системами управления Минобороны России, так что оперативную обстановку могут моментально видеть все, в том числе и посты ПВО."И самое интересное, что так как это средство является двойного назначения, то его могут приобретать даже и государственные, и гражданские, и коммерческие структуры. Ну, и в принципе обороноспособность страны, она как раз вот такими подходами и повышается. То средство, приобретенное какой-нибудь из государственных или коммерческих структур в Российской Федерации, создает район контроля воздушного пространства над собой, и тем самым она еще предоставляет информацию, актуальную для Министерства обороны. Таким образом, за счет, будем говорить, народа, армия наша крепнет", - сказал инженер.РЛС может сопровождать наземные и надводные цели: автомобили на трассе или корабли. Разработчики запустили станцию на площадке "Флота-2024". В Финском заливе взяли на сопровождение в восьми километрах от берега цель, которая двигалась (не в морских узлах измеряли) со скоростью около 80 км/ч. Это означает, что в перспективе станцию можно будет использовать для обнаружения безэкипажных катеров и прочих надводных целей. Морской вариант станции уже испытан и установлен на морских модификациях "Панцирей".Комплексный подходИнженер должен учитывать экономические обстоятельства. Можно выбрать один из двух путей: или предложить систему подешевле, но требующую обновлений, обслуживания, замены изношенных частей, или заложить эту стоимость в продукт, не требующий таких затрат. Тульская РЛС исключает финансовую иглу.Локационная станция видит в воздухе любую физическую неоднородность, которая создает эффект Доплера. Станции все равно, есть ли какой-то канал управления с этой неоднородностью - эти задачи решает радиоэлектронная борьба. Если даже квадрокоптер зависнет в воздухе и не будет двигаться, РЛС все равно в него вцепится и будет сопровождать."Самое главное направление - это комплексный подход использования нескольких физических принципов. Например, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы. Вот в симбиозе это дает еще большущий эффект. И мы это тоже сделали. То есть наша станция, она сопрягается со средствами радиотехнического контроля и радиоэлектронного подавления. Информация выходит в единый интерфейс, а не то, что там куча всяких мониторов. Мы можем вывести всё на этот экран", - показал собеседник. - И что мы видим локационно. И пеленги пассивные, пеленги радиотехнические. И даже мы можем назначить рубежи, когда это средство подавления будет включено в активный режим на подавление. А не постоянно, к примеру, молотить импульсом подавления. И это все может выдать станция. И это тоже уже реализовано".Для птички - мини ЗУРИнженеры другого тульского оружейного предприятия - Конструкторского бюро приборостроения имени Аркадия Шипунова представили на "Флоте-2024" новейшие зенитные управляемые ракеты (ЗУР) для комплекса "Панцирь". Комплекс сконструирован таким образом, что одна машина может осуществлять весь спектр боевой работы, начиная с обнаружения и опознавания до поражения средств воздушного нападения. "Панцирь" работает по самолетам, вертолетам, крылатым ракетам, корректируемым авиабомбам, беспилотникам разных типов - и крупным ударным, и небольшим квадрокоптерам. Комплекс может применять три варианта ракетного вооружения:- давно зарекомендованные себя ракеты (дальность 20 км, высота 15 км),- более дальнобойные и скоростные (дальность 30 км, высота 18 км),- новейшие ракеты для ближнего перехвата, идут испытания.Боекомплект машины состоит из 12 ЗУРов первых двух видов. Их могут применят в различном сочетании, в зависимости от целей машина сама может определять выбор боеприпаса. Новое изделие - мини ЗУР - может применяться как дополнительный комплект."Вместо одной ракеты, назовем ее "большой", можем установить пакет из 4 зенитных управляемых ракет. И тем самым довести в принципе боекомплект до 48. Соответственно мы значительно потеряем по дальности. Мы 7 километров обеспечиваем зону поражения максимальной по дальности этой ракеты. И по высоте 5 километров. Их тоже можно применять в любом сочетании. То есть командир будет это определять, исходя из его боевых задач", - рассказал разработчик ракеты изданию Украина.ру.Новая ракета - эффективное средство против дешевых и маленьких боеприпасов, ударных небольших беспилотников, по которым "большие" ракеты использовать нецелесообразно. По размеру она меньше стандартной ракеты, а, следовательно, и дешевле. По критерию эффективной стоимости можно сказать, что за счет увеличения боеприпасов повысится живучесть комплекса, будет выше параметр поражения."Обнаруживаем мы цели на дальности 80 километров. Соответственно, мы можем ее (цель. - Ред.) уже опознать. И дальше будем ее вести, контролировать. Когда она войдет в нашу зону поражения - обстреливаем. Помимо этого у нас на изделии, на боевой машине применено комбинированное вооружение. Помимо ракеты у нас есть еще два двухствольных зенитных автомата, потому и ракетно-пушечное вооружение. По, опять же, целям в ближней зоне до 4 километров мы можем использовать пушки. Что еще существенно повышает эффективность машины", - добавил собеседник.Мини ЗУРы можно применять против простых и дешевых беспилотников. Можно пушками. "Панцирь" вооружен и оптической системой, и если боекомплект исчерпал себя, пушками можно отбиться и от наземных целей."Панцирь" - самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Разработан на тульском Конструкторском бюро приборостроения (КБП), выпущен в 1994 году. Модернизированный комплекс "Панцирь-С1" приняли на вооружение в российскую армию в 2012 году, через три года - новую модификацию "Панцирь-С2". В СМИ сообщали о доработке комплекса до версии "Панцирь-СМ".Подробнее о том, какие разработки представили российские оружейники на салоне "Флот-2924" - в материале Алексея Туманова "Беспилотники, форты и "Русские Витязи". В Кронштадте открылся военно-морской салон "Флот-2024"

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украина.ру, разработки, беспилотники, бпла, флот, санкт-петербург, россия, финский залив, эксклюзив