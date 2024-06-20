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Беспилотники, форты и "Русские Витязи". В Кронштадте открылся военно-морской салон "Флот-2024"

Беспилотники, форты и "Русские Витязи". В Кронштадте открылся военно-морской салон "Флот-2024" - 20.06.2024 Украина.ру

Беспилотники, форты и "Русские Витязи". В Кронштадте открылся военно-морской салон "Флот-2024"

С 19 по 23 июня в Кронштадте пройдет Международный военно-морской салон "Флот-2024". На площадке организована выставка новых разработок 225 промышленных предприятий

2024-06-20T06:07

2024-06-20T06:07

2024-06-20T06:08

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В Кронштадте открылся Международный военно-морской салон "Флот-2024". В выставке достижений отечественного оборонно-промышленного комплекса принимают участие более 200 предприятий. У каждого - собственный оформленный стенд, макеты или образцы продукции, которая вот-вот (а некоторые сюрпризы для противника и уже) поступят в войска. Вооружение представляют конструкторы-создатели всяческой техники: от видеокамер, способных работать на глубине сопоставимой Марианской впадине, до подводных лодок, ракет, радиолокационных станций (РЛС) или дистанционных средств поражения живой силы.Оружейная столица России Тула порадовала (кстати, не одна такая) возможным ответом на наболевший в обществе вопрос: как бороться с террористическими атаками со стороны украинских войск и комплексно уничтожать эту гадину - беспилотники. Об этом подробнее будет в материале о дронах, но так как товарищ конструктор попросил обязательно передать привет от туляков Маргарите Симоньян - выполняем: Маргарита Симоновна, вам привет от заместителя главного инженера Центрального конструкторского бюро аппаратостроения. Разработкой ЦКБА, кстати, заинтересовался главком ВМФ адмирал Александр Моисеев - конструктор показал ему изобретение.Международные и открытые выставки вроде "Флота" проводят не для галочки. Как и экономические форумы, "Флот-2024" - площадка для обсуждений разных вопросов технических специалистов, возможно, поиск решений, обмен опытом. Международная составляющая - а в работе принимают участие военные делегации из 15 дружественных стран - не для статуса и восхищений в прессе, а переговоров с последующими контрактами. Президент России Владимир Путин предупредил же, что в ответ на дальнейшую эскалацию Москва начнет вооружать третьи страны. Вот, пожалуйста, господа западные журналисты, кажутся ли вам теперь его слова "нахальными"?"Военно-морской флот - это неотъемлемая часть безопасности нашей страны. И сегодня, в дополнение ко всему, наш салон является ответом тем политикам, которые продолжают говорить об изоляции России. Это же ответ, что и для группировок военных кораблей в Западной Атлантике, Средиземном море и во многих других районах мирового океана", - сказал глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов."Военный салон - это дискуссионная площадка, научная и деловая программа которой будет касаться научных и актуальных тем. Они, несомненно, касаются строительства флота, развития отдельных систем, военной подготовки, тренировок личного состава. Военный салон - это гордость Санкт-Петербурга, гордость России", - сказал главком ВМФ Александр Моисеев.Поэтому, предвосхищая вопрос: "почему же все эти новинки еще не повсеместно в армии?", можно словами оружейников объяснить, что разработки еще ведутся, но по многим позициям уже назначены государственные испытания. И, более того, то, о чем можно говорить и что можно показывать, это лишь часть продукции оборонки, и часть открытая. И то не все конструкторы охотно расскажут журналистам о новинках.- А вот это можно установить на беспилотный катер? - спрашиваю у разработчиков одного устройства, которым человек управляет дистанционно.- Хм, - задумался он и спросил у коллеги. Коллега, настороженно, уточнил кто я и откуда, а потом выдал заключение: "Мы журналистам интервью не даем".Хотя демонстрация достижений - это еще и для противника. Чтобы он задумывался, стоит ли связываться. Классический тому пример - военные парады. Или, например, перед участниками и гостями "Флота" выступила пилотажа группа "Русские Витязи". Асы, боевые заслуженные летчики показали, как двадцатипятитонная машина в воздухе сбрасывает скорость с 700 километров в час до нуля и не падает - зависает и парит. Называется "колокол". Другой элемент всем знаком - мертвая петля. Или "зеркало" - два истребителя Су-35 летят вместе, один перевернут над другим, как бы зеркально отражая. Расстояние между машинами - около двух метров. Все это сопровождается закладывающей уши громовой раскатистой мощью. Страшно представить, какую нагрузку испытывают летчики на высокоскоростных маневрах.Беспилотные же технологии главком Моисеев назвал объективной реальностью сегодняшнего дня. Он привел в пример заявление Путина о взрывном технологическом росте во все мире, и остановился на взрывном внедрении технологий во все сферы деятельности, в том числе и военную. Корабль - сложная система, и без этих технологий "применение современного флота не представляется возможным", сказал он. В беспилотные технологии Моисеев включил IT и космические технологии, связь, навигацию.Современные технологии позволили объединить функционал кораблей разных классов. По сути все российские надводные корабли стали многоцелевыми, сказал он. Они включили в себя ударный функционал и оборонительные возможности: противовоздушные, противолодочные. Фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков" обладают самым современным вооружением, в том числе гиперзвуковыми ракетами (удар "Цирконом" по морской цели на удалении на 900 км наносили в прошлом году). Для ближней морской зоны нужны корветы. При этом командование исходит из того, что в этой зоне будут применяться и малые ракетные корабли, и минно-тральных, и мирно-заградительных силах.А одна только Арктика - это двадцать тысяч километров границ России. В этих районах ВМФ продолжит выполнять задачи без кардинальных изменений, но увеличивая возможности - ПВО и другие системы, береговые комплексы для применения не только флота, но и Вооруженных сил.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов неоднократно поблагодарил Путина за создание военно-морского салона. Для него, как главы региона, важно, что в городе сосредоточены около 40% кораблестроительного потенциала страны, построенные здесь корабли входят в ВМФ и находятся на вооружении флотов других стран. Беглов также напомнил о Петре I, значении Кронштадта для российского флота и (опять же: он - губернатор, руководитель региона) о туристической привлекательности.Перед участниками форума также выступила Ксения Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристического кластера "Остров фортов". Один такой - Кроншлот - показали журналистам. Строители рассказали о сложных работах, а затем увели Ксению Сергеевну, губернатора Беглова и главкома Моисеева на совещание.Кроме этого, Шойгу и генеральный директор АО "Корпорация морского приборостроения" Леонид Стругов подписали соглашение о сотрудничестве. Предполагается, что в Кронштадте на территории Музея военно-морской славы (где и проходит "Флот") будут развивать Всероссийский центр морских профессий. По мнению Шойгу, наша страна суверенна и экономически независима благодаря гражданскому и военному флоту. Она предложила воспитывать и развивать качества профессионалов: "креативность и влюбленность в свое дело". Первое мероприятие для школьников запланировано на 21 июня.А пока на "Флоте" обсуждали воспитание кадров, Моисеев и Беглов наградили почетными грамотами военнослужащих, отличившихся при подготовке "Флота-2024". Беглов спросил у военнослужащих, согласны ли они с тем, что форт отдадут под ЗАГС? И что таким образом семейные узы заключенных там браков будут завязаны морскими узлами?Военные промолчали, не положено, да и не на утреннике. Когда пауза затянулась, и стало понятно: "нет" хором не гаркнут, Беглом интерпретировал заминку как "да". На том и порешали.

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