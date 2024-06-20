Беспилотники, форты и "Русские Витязи". В Кронштадте открылся военно-морской салон "Флот-2024" - 20.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240620/1055739298.html
Беспилотники, форты и "Русские Витязи". В Кронштадте открылся военно-морской салон "Флот-2024"
Беспилотники, форты и "Русские Витязи". В Кронштадте открылся военно-морской салон "Флот-2024" - 20.06.2024 Украина.ру
Беспилотники, форты и "Русские Витязи". В Кронштадте открылся военно-морской салон "Флот-2024"
С 19 по 23 июня в Кронштадте пройдет Международный военно-морской салон "Флот-2024". На площадке организована выставка новых разработок 225 промышленных предприятий
2024-06-20T06:07
2024-06-20T06:08
эксклюзив
флот
санкт-петербург
вмф
россия
москва
владимир путин
госдума
су-35
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/14/1055740697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f5d3aac2fc9492252c9335200bc44cd.jpg
В Кронштадте открылся Международный военно-морской салон "Флот-2024". В выставке достижений отечественного оборонно-промышленного комплекса принимают участие более 200 предприятий. У каждого - собственный оформленный стенд, макеты или образцы продукции, которая вот-вот (а некоторые сюрпризы для противника и уже) поступят в войска. Вооружение представляют конструкторы-создатели всяческой техники: от видеокамер, способных работать на глубине сопоставимой Марианской впадине, до подводных лодок, ракет, радиолокационных станций (РЛС) или дистанционных средств поражения живой силы.Оружейная столица России Тула порадовала (кстати, не одна такая) возможным ответом на наболевший в обществе вопрос: как бороться с террористическими атаками со стороны украинских войск и комплексно уничтожать эту гадину - беспилотники. Об этом подробнее будет в материале о дронах, но так как товарищ конструктор попросил обязательно передать привет от туляков Маргарите Симоньян - выполняем: Маргарита Симоновна, вам привет от заместителя главного инженера Центрального конструкторского бюро аппаратостроения. Разработкой ЦКБА, кстати, заинтересовался главком ВМФ адмирал Александр Моисеев - конструктор показал ему изобретение.Международные и открытые выставки вроде "Флота" проводят не для галочки. Как и экономические форумы, "Флот-2024" - площадка для обсуждений разных вопросов технических специалистов, возможно, поиск решений, обмен опытом. Международная составляющая - а в работе принимают участие военные делегации из 15 дружественных стран - не для статуса и восхищений в прессе, а переговоров с последующими контрактами. Президент России Владимир Путин предупредил же, что в ответ на дальнейшую эскалацию Москва начнет вооружать третьи страны. Вот, пожалуйста, господа западные журналисты, кажутся ли вам теперь его слова "нахальными"?"Военно-морской флот - это неотъемлемая часть безопасности нашей страны. И сегодня, в дополнение ко всему, наш салон является ответом тем политикам, которые продолжают говорить об изоляции России. Это же ответ, что и для группировок военных кораблей в Западной Атлантике, Средиземном море и во многих других районах мирового океана", - сказал глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов."Военный салон - это дискуссионная площадка, научная и деловая программа которой будет касаться научных и актуальных тем. Они, несомненно, касаются строительства флота, развития отдельных систем, военной подготовки, тренировок личного состава. Военный салон - это гордость Санкт-Петербурга, гордость России", - сказал главком ВМФ Александр Моисеев.Поэтому, предвосхищая вопрос: "почему же все эти новинки еще не повсеместно в армии?", можно словами оружейников объяснить, что разработки еще ведутся, но по многим позициям уже назначены государственные испытания. И, более того, то, о чем можно говорить и что можно показывать, это лишь часть продукции оборонки, и часть открытая. И то не все конструкторы охотно расскажут журналистам о новинках.- А вот это можно установить на беспилотный катер? - спрашиваю у разработчиков одного устройства, которым человек управляет дистанционно.- Хм, - задумался он и спросил у коллеги. Коллега, настороженно, уточнил кто я и откуда, а потом выдал заключение: "Мы журналистам интервью не даем".Хотя демонстрация достижений - это еще и для противника. Чтобы он задумывался, стоит ли связываться. Классический тому пример - военные парады. Или, например, перед участниками и гостями "Флота" выступила пилотажа группа "Русские Витязи". Асы, боевые заслуженные летчики показали, как двадцатипятитонная машина в воздухе сбрасывает скорость с 700 километров в час до нуля и не падает - зависает и парит. Называется "колокол". Другой элемент всем знаком - мертвая петля. Или "зеркало" - два истребителя Су-35 летят вместе, один перевернут над другим, как бы зеркально отражая. Расстояние между машинами - около двух метров. Все это сопровождается закладывающей уши громовой раскатистой мощью. Страшно представить, какую нагрузку испытывают летчики на высокоскоростных маневрах.Беспилотные же технологии главком Моисеев назвал объективной реальностью сегодняшнего дня. Он привел в пример заявление Путина о взрывном технологическом росте во все мире, и остановился на взрывном внедрении технологий во все сферы деятельности, в том числе и военную. Корабль - сложная система, и без этих технологий "применение современного флота не представляется возможным", сказал он. В беспилотные технологии Моисеев включил IT и космические технологии, связь, навигацию.Современные технологии позволили объединить функционал кораблей разных классов. По сути все российские надводные корабли стали многоцелевыми, сказал он. Они включили в себя ударный функционал и оборонительные возможности: противовоздушные, противолодочные. Фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков" обладают самым современным вооружением, в том числе гиперзвуковыми ракетами (удар "Цирконом" по морской цели на удалении на 900 км наносили в прошлом году). Для ближней морской зоны нужны корветы. При этом командование исходит из того, что в этой зоне будут применяться и малые ракетные корабли, и минно-тральных, и мирно-заградительных силах.А одна только Арктика - это двадцать тысяч километров границ России. В этих районах ВМФ продолжит выполнять задачи без кардинальных изменений, но увеличивая возможности - ПВО и другие системы, береговые комплексы для применения не только флота, но и Вооруженных сил.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов неоднократно поблагодарил Путина за создание военно-морского салона. Для него, как главы региона, важно, что в городе сосредоточены около 40% кораблестроительного потенциала страны, построенные здесь корабли входят в ВМФ и находятся на вооружении флотов других стран. Беглов также напомнил о Петре I, значении Кронштадта для российского флота и (опять же: он - губернатор, руководитель региона) о туристической привлекательности.Перед участниками форума также выступила Ксения Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристического кластера "Остров фортов". Один такой - Кроншлот - показали журналистам. Строители рассказали о сложных работах, а затем увели Ксению Сергеевну, губернатора Беглова и главкома Моисеева на совещание.Кроме этого, Шойгу и генеральный директор АО "Корпорация морского приборостроения" Леонид Стругов подписали соглашение о сотрудничестве. Предполагается, что в Кронштадте на территории Музея военно-морской славы (где и проходит "Флот") будут развивать Всероссийский центр морских профессий. По мнению Шойгу, наша страна суверенна и экономически независима благодаря гражданскому и военному флоту. Она предложила воспитывать и развивать качества профессионалов: "креативность и влюбленность в свое дело". Первое мероприятие для школьников запланировано на 21 июня.А пока на "Флоте" обсуждали воспитание кадров, Моисеев и Беглов наградили почетными грамотами военнослужащих, отличившихся при подготовке "Флота-2024". Беглов спросил у военнослужащих, согласны ли они с тем, что форт отдадут под ЗАГС? И что таким образом семейные узы заключенных там браков будут завязаны морскими узлами?Военные промолчали, не положено, да и не на утреннике. Когда пауза затянулась, и стало понятно: "нет" хором не гаркнут, Беглом интерпретировал заминку как "да". На том и порешали.
санкт-петербург
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Алексей Туманов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg
Алексей Туманов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/14/1055740697_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7470d9aea951fe4d5a2908e652250035.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, флот, санкт-петербург, вмф, россия, москва, владимир путин, госдума, су-35
Эксклюзив, флот, Санкт-Петербург, ВМФ, Россия, Москва, Владимир Путин, Госдума, Су-35

Беспилотники, форты и "Русские Витязи". В Кронштадте открылся военно-морской салон "Флот-2024"

06:07 20.06.2024 (обновлено: 06:08 20.06.2024)
 
© Алексей ТумановПервый день военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
Первый день военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
© Алексей Туманов
Читать в
Алексей Туманов
Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
С 19 по 23 июня в Кронштадте пройдет Международный военно-морской салон "Флот-2024". На площадке организована выставка новых разработок 225 промышленных предприятий
В Кронштадте открылся Международный военно-морской салон "Флот-2024". В выставке достижений отечественного оборонно-промышленного комплекса принимают участие более 200 предприятий. У каждого - собственный оформленный стенд, макеты или образцы продукции, которая вот-вот (а некоторые сюрпризы для противника и уже) поступят в войска. Вооружение представляют конструкторы-создатели всяческой техники: от видеокамер, способных работать на глубине сопоставимой Марианской впадине, до подводных лодок, ракет, радиолокационных станций (РЛС) или дистанционных средств поражения живой силы.
© Алексей ТумановПервый день военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
Первый день военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
© Алексей Туманов
Первый день военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
Оружейная столица России Тула порадовала (кстати, не одна такая) возможным ответом на наболевший в обществе вопрос: как бороться с террористическими атаками со стороны украинских войск и комплексно уничтожать эту гадину - беспилотники. Об этом подробнее будет в материале о дронах, но так как товарищ конструктор попросил обязательно передать привет от туляков Маргарите Симоньян - выполняем: Маргарита Симоновна, вам привет от заместителя главного инженера Центрального конструкторского бюро аппаратостроения. Разработкой ЦКБА, кстати, заинтересовался главком ВМФ адмирал Александр Моисеев - конструктор показал ему изобретение.
Международные и открытые выставки вроде "Флота" проводят не для галочки. Как и экономические форумы, "Флот-2024" - площадка для обсуждений разных вопросов технических специалистов, возможно, поиск решений, обмен опытом. Международная составляющая - а в работе принимают участие военные делегации из 15 дружественных стран - не для статуса и восхищений в прессе, а переговоров с последующими контрактами. Президент России Владимир Путин предупредил же, что в ответ на дальнейшую эскалацию Москва начнет вооружать третьи страны. Вот, пожалуйста, господа западные журналисты, кажутся ли вам теперь его слова "нахальными"?
© Алексей ТумановПервый день военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
Первый день военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
© Алексей Туманов
Первый день военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
"Военно-морской флот - это неотъемлемая часть безопасности нашей страны. И сегодня, в дополнение ко всему, наш салон является ответом тем политикам, которые продолжают говорить об изоляции России. Это же ответ, что и для группировок военных кораблей в Западной Атлантике, Средиземном море и во многих других районах мирового океана", - сказал глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.
© Алексей ТумановОткрытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
Открытие Международного военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
© Алексей Туманов
Открытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
"Военный салон - это дискуссионная площадка, научная и деловая программа которой будет касаться научных и актуальных тем. Они, несомненно, касаются строительства флота, развития отдельных систем, военной подготовки, тренировок личного состава. Военный салон - это гордость Санкт-Петербурга, гордость России", - сказал главком ВМФ Александр Моисеев.
© Алексей ТумановОткрытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
Открытие Международного военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
© Алексей Туманов
Открытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
Поэтому, предвосхищая вопрос: "почему же все эти новинки еще не повсеместно в армии?", можно словами оружейников объяснить, что разработки еще ведутся, но по многим позициям уже назначены государственные испытания. И, более того, то, о чем можно говорить и что можно показывать, это лишь часть продукции оборонки, и часть открытая. И то не все конструкторы охотно расскажут журналистам о новинках.
- А вот это можно установить на беспилотный катер? - спрашиваю у разработчиков одного устройства, которым человек управляет дистанционно.
- Хм, - задумался он и спросил у коллеги. Коллега, настороженно, уточнил кто я и откуда, а потом выдал заключение: "Мы журналистам интервью не даем".
Хотя демонстрация достижений - это еще и для противника. Чтобы он задумывался, стоит ли связываться. Классический тому пример - военные парады. Или, например, перед участниками и гостями "Флота" выступила пилотажа группа "Русские Витязи".
© Алексей ТумановОткрытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
Открытие Международного военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
© Алексей Туманов
Открытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
Асы, боевые заслуженные летчики показали, как двадцатипятитонная машина в воздухе сбрасывает скорость с 700 километров в час до нуля и не падает - зависает и парит. Называется "колокол". Другой элемент всем знаком - мертвая петля.
Или "зеркало" - два истребителя Су-35 летят вместе, один перевернут над другим, как бы зеркально отражая.
© Алексей ТумановОткрытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
Открытие Международного военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
© Алексей Туманов
Открытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
Расстояние между машинами - около двух метров. Все это сопровождается закладывающей уши громовой раскатистой мощью. Страшно представить, какую нагрузку испытывают летчики на высокоскоростных маневрах.
© Алексей ТумановОткрытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
Открытие Международного военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
© Алексей Туманов
Открытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
Беспилотные же технологии главком Моисеев назвал объективной реальностью сегодняшнего дня. Он привел в пример заявление Путина о взрывном технологическом росте во все мире, и остановился на взрывном внедрении технологий во все сферы деятельности, в том числе и военную. Корабль - сложная система, и без этих технологий "применение современного флота не представляется возможным", сказал он. В беспилотные технологии Моисеев включил IT и космические технологии, связь, навигацию.
Современные технологии позволили объединить функционал кораблей разных классов. По сути все российские надводные корабли стали многоцелевыми, сказал он. Они включили в себя ударный функционал и оборонительные возможности: противовоздушные, противолодочные. Фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков" обладают самым современным вооружением, в том числе гиперзвуковыми ракетами (удар "Цирконом" по морской цели на удалении на 900 км наносили в прошлом году). Для ближней морской зоны нужны корветы. При этом командование исходит из того, что в этой зоне будут применяться и малые ракетные корабли, и минно-тральных, и мирно-заградительных силах.
© Алексей ТумановОткрытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
Открытие Международного военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
© Алексей Туманов
Открытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
А одна только Арктика - это двадцать тысяч километров границ России. В этих районах ВМФ продолжит выполнять задачи без кардинальных изменений, но увеличивая возможности - ПВО и другие системы, береговые комплексы для применения не только флота, но и Вооруженных сил.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов неоднократно поблагодарил Путина за создание военно-морского салона. Для него, как главы региона, важно, что в городе сосредоточены около 40% кораблестроительного потенциала страны, построенные здесь корабли входят в ВМФ и находятся на вооружении флотов других стран. Беглов также напомнил о Петре I, значении Кронштадта для российского флота и (опять же: он - губернатор, руководитель региона) о туристической привлекательности.
© Алексей ТумановПервый день военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
Первый день военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
© Алексей Туманов
Первый день военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
Перед участниками форума также выступила Ксения Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристического кластера "Остров фортов". Один такой - Кроншлот - показали журналистам. Строители рассказали о сложных работах, а затем увели Ксению Сергеевну, губернатора Беглова и главкома Моисеева на совещание.
© Алексей ТумановОткрытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
Открытие Международного военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
© Алексей Туманов
Открытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
Кроме этого, Шойгу и генеральный директор АО "Корпорация морского приборостроения" Леонид Стругов подписали соглашение о сотрудничестве. Предполагается, что в Кронштадте на территории Музея военно-морской славы (где и проходит "Флот") будут развивать Всероссийский центр морских профессий. По мнению Шойгу, наша страна суверенна и экономически независима благодаря гражданскому и военному флоту. Она предложила воспитывать и развивать качества профессионалов: "креативность и влюбленность в свое дело". Первое мероприятие для школьников запланировано на 21 июня.
© Алексей ТумановОткрытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
Открытие Международного военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
© Алексей Туманов
Открытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
А пока на "Флоте" обсуждали воспитание кадров, Моисеев и Беглов наградили почетными грамотами военнослужащих, отличившихся при подготовке "Флота-2024". Беглов спросил у военнослужащих, согласны ли они с тем, что форт отдадут под ЗАГС? И что таким образом семейные узы заключенных там браков будут завязаны морскими узлами?
Военные промолчали, не положено, да и не на утреннике. Когда пауза затянулась, и стало понятно: "нет" хором не гаркнут, Беглом интерпретировал заминку как "да". На том и порешали.
© Алексей Туманов
Первый день военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
1 из 20
© Алексей Туманов
© Алексей Туманов
Первый день военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
2 из 20
© Алексей Туманов
© Алексей Туманов
Первый день военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
3 из 20
© Алексей Туманов
© Алексей Туманов
Первый день военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
4 из 20
© Алексей Туманов
© Алексей Туманов
Первый день военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
5 из 20
© Алексей Туманов
© Алексей Туманов
Первый день военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
6 из 20
© Алексей Туманов
© Алексей Туманов
Первый день военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
7 из 20
© Алексей Туманов
© Алексей Туманов
Первый день военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
8 из 20
© Алексей Туманов
© Алексей Туманов
Открытие Международного военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
9 из 20
© Алексей Туманов
© Алексей Туманов
Открытие Международного военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
10 из 20
© Алексей Туманов
© Алексей Туманов
Открытие Международного военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
11 из 20
© Алексей Туманов
© Алексей Туманов
Открытие Международного военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
12 из 20
© Алексей Туманов
© Алексей Туманов
Открытие Международного военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
13 из 20
© Алексей Туманов
© Алексей Туманов
Открытие Международного военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
14 из 20
© Алексей Туманов
© Алексей Туманов
Открытие Международного военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
15 из 20
© Алексей Туманов
© Алексей Туманов
Открытие Международного военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
16 из 20
© Алексей Туманов
© Алексей Туманов
Открытие Международного военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
17 из 20
© Алексей Туманов
© Алексей Туманов
Открытие Международного военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
18 из 20
© Алексей Туманов
© Алексей Туманов
Открытие Международного военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
19 из 20
© Алексей Туманов
© Алексей Туманов
Открытие Международного военно-морского салона Флот-2024 в Кронштадте
20 из 20
© Алексей Туманов
1 из 20
© Алексей Туманов
2 из 20
© Алексей Туманов
3 из 20
© Алексей Туманов
4 из 20
© Алексей Туманов
5 из 20
© Алексей Туманов
6 из 20
© Алексей Туманов
7 из 20
© Алексей Туманов
8 из 20
© Алексей Туманов
9 из 20
© Алексей Туманов
10 из 20
© Алексей Туманов
11 из 20
© Алексей Туманов
12 из 20
© Алексей Туманов
13 из 20
© Алексей Туманов
14 из 20
© Алексей Туманов
15 из 20
© Алексей Туманов
16 из 20
© Алексей Туманов
17 из 20
© Алексей Туманов
18 из 20
© Алексей Туманов
19 из 20
© Алексей Туманов
20 из 20
© Алексей Туманов
 
ЭксклюзивфлотСанкт-ПетербургВМФРоссияМоскваВладимир ПутинГосдумаСу-35
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:12Спрос на недра и протезы при нехватке 80% работников. Что происходит в Днепре (б. Днепропетровске)
06:55Союзники и партнеры России: почему Запад боится альянса Москвы и Пхеньяна
06:40Генерал-майор Владимир Попов: У России появился "утенок", который угомонит ВСУ и НАТО возле Львова
06:26"Дальше – Руина". Украинские эксперты о печальных перспективах своей страны
06:07Беспилотники, форты и "Русские Витязи". В Кронштадте открылся военно-морской салон "Флот-2024"
06:00"Мы пока не контролируем": Алехин объяснил, чем сложны Липцы
05:30Виктор Кутырь: Россия не стала печалить ВСУ у Сум, но ускользнула от США и готовится к битве за Потсдам
05:00Зубами будут за него держаться: Алехин объяснил происходящее в Волчанске
04:30Тимофей Борисов: Хотя ВСУ разорили Бундесвер, воинственный дух немцев остается реальной угрозой
04:00Возникла мешанина: Алехин ответил, что на самом деле произошло в "Цитадели" Волчанска
21:54Замглавы МИД России Сергей Рябков: БРИКС не заменит ООН, но дополнить может
19:30Юрий Тавровский: Путин выпустил настоящего тигра против США и Анти-Китая в Азии
18:15Киев "открыт к приглашению России" на следующий мирный саммит – Ермак
18:00Выход России из ПА ОБСЕ, военная полиция на Украине. Итоги 19 июня
17:41Маменькин сынок, который любит ходить голышом: кто он, новый генсек НАТО
17:14Милитарист Стубб. Что стоит за заявлением президента Финляндии об "утраченных территориях"
16:53Горловский фронт. Российская армия рвётся к Нью-Йорку
16:33Сергей Zergulio Колясников о "черном ящике" Минобороны, мигрантах из КНДР и ядерном грибе на Украине
16:12Транспортные кресты на теле Африки. Как соединить Черный континент в единый рынок
16:00Одесская "Вертикаль" Станислава Говорухина
Лента новостейМолния