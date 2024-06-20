Беспилотники, форты и "Русские Витязи". В Кронштадте открылся военно-морской салон "Флот-2024"
06:07 20.06.2024 (обновлено: 06:08 20.06.2024)
© Алексей ТумановПервый день военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
© Алексей Туманов
С 19 по 23 июня в Кронштадте пройдет Международный военно-морской салон "Флот-2024". На площадке организована выставка новых разработок 225 промышленных предприятий
В Кронштадте открылся Международный военно-морской салон "Флот-2024". В выставке достижений отечественного оборонно-промышленного комплекса принимают участие более 200 предприятий. У каждого - собственный оформленный стенд, макеты или образцы продукции, которая вот-вот (а некоторые сюрпризы для противника и уже) поступят в войска. Вооружение представляют конструкторы-создатели всяческой техники: от видеокамер, способных работать на глубине сопоставимой Марианской впадине, до подводных лодок, ракет, радиолокационных станций (РЛС) или дистанционных средств поражения живой силы.
© Алексей ТумановПервый день военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
© Алексей Туманов
Первый день военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
Оружейная столица России Тула порадовала (кстати, не одна такая) возможным ответом на наболевший в обществе вопрос: как бороться с террористическими атаками со стороны украинских войск и комплексно уничтожать эту гадину - беспилотники. Об этом подробнее будет в материале о дронах, но так как товарищ конструктор попросил обязательно передать привет от туляков Маргарите Симоньян - выполняем: Маргарита Симоновна, вам привет от заместителя главного инженера Центрального конструкторского бюро аппаратостроения. Разработкой ЦКБА, кстати, заинтересовался главком ВМФ адмирал Александр Моисеев - конструктор показал ему изобретение.
Международные и открытые выставки вроде "Флота" проводят не для галочки. Как и экономические форумы, "Флот-2024" - площадка для обсуждений разных вопросов технических специалистов, возможно, поиск решений, обмен опытом. Международная составляющая - а в работе принимают участие военные делегации из 15 дружественных стран - не для статуса и восхищений в прессе, а переговоров с последующими контрактами. Президент России Владимир Путин предупредил же, что в ответ на дальнейшую эскалацию Москва начнет вооружать третьи страны. Вот, пожалуйста, господа западные журналисты, кажутся ли вам теперь его слова "нахальными"?
© Алексей ТумановПервый день военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
© Алексей Туманов
Первый день военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
"Военно-морской флот - это неотъемлемая часть безопасности нашей страны. И сегодня, в дополнение ко всему, наш салон является ответом тем политикам, которые продолжают говорить об изоляции России. Это же ответ, что и для группировок военных кораблей в Западной Атлантике, Средиземном море и во многих других районах мирового океана", - сказал глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.
© Алексей ТумановОткрытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
© Алексей Туманов
Открытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
"Военный салон - это дискуссионная площадка, научная и деловая программа которой будет касаться научных и актуальных тем. Они, несомненно, касаются строительства флота, развития отдельных систем, военной подготовки, тренировок личного состава. Военный салон - это гордость Санкт-Петербурга, гордость России", - сказал главком ВМФ Александр Моисеев.
© Алексей ТумановОткрытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
© Алексей Туманов
Открытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
Поэтому, предвосхищая вопрос: "почему же все эти новинки еще не повсеместно в армии?", можно словами оружейников объяснить, что разработки еще ведутся, но по многим позициям уже назначены государственные испытания. И, более того, то, о чем можно говорить и что можно показывать, это лишь часть продукции оборонки, и часть открытая. И то не все конструкторы охотно расскажут журналистам о новинках.
- А вот это можно установить на беспилотный катер? - спрашиваю у разработчиков одного устройства, которым человек управляет дистанционно.
- Хм, - задумался он и спросил у коллеги. Коллега, настороженно, уточнил кто я и откуда, а потом выдал заключение: "Мы журналистам интервью не даем".
Хотя демонстрация достижений - это еще и для противника. Чтобы он задумывался, стоит ли связываться. Классический тому пример - военные парады. Или, например, перед участниками и гостями "Флота" выступила пилотажа группа "Русские Витязи".
© Алексей ТумановОткрытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
© Алексей Туманов
Открытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
Асы, боевые заслуженные летчики показали, как двадцатипятитонная машина в воздухе сбрасывает скорость с 700 километров в час до нуля и не падает - зависает и парит. Называется "колокол". Другой элемент всем знаком - мертвая петля.
Или "зеркало" - два истребителя Су-35 летят вместе, один перевернут над другим, как бы зеркально отражая.
© Алексей ТумановОткрытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
© Алексей Туманов
Открытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
Расстояние между машинами - около двух метров. Все это сопровождается закладывающей уши громовой раскатистой мощью. Страшно представить, какую нагрузку испытывают летчики на высокоскоростных маневрах.
© Алексей ТумановОткрытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
© Алексей Туманов
Открытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
Беспилотные же технологии главком Моисеев назвал объективной реальностью сегодняшнего дня. Он привел в пример заявление Путина о взрывном технологическом росте во все мире, и остановился на взрывном внедрении технологий во все сферы деятельности, в том числе и военную. Корабль - сложная система, и без этих технологий "применение современного флота не представляется возможным", сказал он. В беспилотные технологии Моисеев включил IT и космические технологии, связь, навигацию.
Современные технологии позволили объединить функционал кораблей разных классов. По сути все российские надводные корабли стали многоцелевыми, сказал он. Они включили в себя ударный функционал и оборонительные возможности: противовоздушные, противолодочные. Фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков" обладают самым современным вооружением, в том числе гиперзвуковыми ракетами (удар "Цирконом" по морской цели на удалении на 900 км наносили в прошлом году). Для ближней морской зоны нужны корветы. При этом командование исходит из того, что в этой зоне будут применяться и малые ракетные корабли, и минно-тральных, и мирно-заградительных силах.
© Алексей ТумановОткрытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
© Алексей Туманов
Открытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
А одна только Арктика - это двадцать тысяч километров границ России. В этих районах ВМФ продолжит выполнять задачи без кардинальных изменений, но увеличивая возможности - ПВО и другие системы, береговые комплексы для применения не только флота, но и Вооруженных сил.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов неоднократно поблагодарил Путина за создание военно-морского салона. Для него, как главы региона, важно, что в городе сосредоточены около 40% кораблестроительного потенциала страны, построенные здесь корабли входят в ВМФ и находятся на вооружении флотов других стран. Беглов также напомнил о Петре I, значении Кронштадта для российского флота и (опять же: он - губернатор, руководитель региона) о туристической привлекательности.
© Алексей ТумановПервый день военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
© Алексей Туманов
Первый день военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
Перед участниками форума также выступила Ксения Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристического кластера "Остров фортов". Один такой - Кроншлот - показали журналистам. Строители рассказали о сложных работах, а затем увели Ксению Сергеевну, губернатора Беглова и главкома Моисеева на совещание.
© Алексей ТумановОткрытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
© Алексей Туманов
Открытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
Кроме этого, Шойгу и генеральный директор АО "Корпорация морского приборостроения" Леонид Стругов подписали соглашение о сотрудничестве. Предполагается, что в Кронштадте на территории Музея военно-морской славы (где и проходит "Флот") будут развивать Всероссийский центр морских профессий. По мнению Шойгу, наша страна суверенна и экономически независима благодаря гражданскому и военному флоту. Она предложила воспитывать и развивать качества профессионалов: "креативность и влюбленность в свое дело". Первое мероприятие для школьников запланировано на 21 июня.
© Алексей ТумановОткрытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
© Алексей Туманов
Открытие Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте
А пока на "Флоте" обсуждали воспитание кадров, Моисеев и Беглов наградили почетными грамотами военнослужащих, отличившихся при подготовке "Флота-2024". Беглов спросил у военнослужащих, согласны ли они с тем, что форт отдадут под ЗАГС? И что таким образом семейные узы заключенных там браков будут завязаны морскими узлами?
Военные промолчали, не положено, да и не на утреннике. Когда пауза затянулась, и стало понятно: "нет" хором не гаркнут, Беглом интерпретировал заминку как "да". На том и порешали.
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