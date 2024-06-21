"Я бы связал воедино": Алехин объяснил, как ВСУ смогли перебросить свои резервы под Харьков - 21.06.2024 Украина.ру
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"Я бы связал воедино": Алехин объяснил, как ВСУ смогли перебросить свои резервы под Харьков
"Я бы связал воедино": Алехин объяснил, как ВСУ смогли перебросить свои резервы под Харьков - 21.06.2024 Украина.ру
"Я бы связал воедино": Алехин объяснил, как ВСУ смогли перебросить свои резервы под Харьков
В СМИ активно обсуждается информация о том, что вооруженные силы Украины перебросили под Харьков много своих резервов. Многие задаются вопросом, как им это удалось, если "там все простреливается"?
2024-06-21T04:00
2024-06-21T04:00
новости
геннадий алехин
харьков
украина.ру
вс рф
всу
резервы
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Ответ в интервью изданию Украина.ру дал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Он добавил, что одной из задач войсковой операции ВС РФ на этом участке фронта состояла в том, чтобы вынудить противника перебросить туда резервы. Это уже сделано: ВСУ перебросили на север Харьковской области свои силы из-под Купянска, из-под Часов Яра и даже из-под Киева. Теперь их там перемалывают российские военные."Всех планов нашего командования я не знаю. Но я бы связал воедино бои под Волчанском и бои под Часов Яром. Это - ключевые города для нашей летней кампании. Часов Яр – путь на Днепропетровск. Волчанск – путь в тыл Купянску и охват Харькова слева", - сказал Алехин в интервью Россия выбила ВСУ первые "зубы", которыми они намертво вцепились в "Цитадель".С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
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Новости
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новости, геннадий алехин, харьков, украина.ру, вс рф, всу, резервы
Новости, Геннадий Алехин, Харьков, Украина.ру, ВС РФ, ВСУ, резервы

"Я бы связал воедино": Алехин объяснил, как ВСУ смогли перебросить свои резервы под Харьков

04:00 21.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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В СМИ активно обсуждается информация о том, что вооруженные силы Украины перебросили под Харьков много своих резервов. Многие задаются вопросом, как им это удалось, если "там все простреливается"?
Ответ в интервью изданию Украина.ру дал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
"ВСУ же не идиоты, чтобы колоннами туда идти. Переброска резервов осуществляется по частям: и автомобильным, и железнодорожным транспортом. Например, противник еще в мае до нашей активизации перебросил целый парк через станцию "Харьков-Узловая". Они там хранят технику и боекомплект. Мы-то по ним работаем. Но, видимо, работы еще много", - пояснил эксперт.
Он добавил, что одной из задач войсковой операции ВС РФ на этом участке фронта состояла в том, чтобы вынудить противника перебросить туда резервы. Это уже сделано: ВСУ перебросили на север Харьковской области свои силы из-под Купянска, из-под Часов Яра и даже из-под Киева. Теперь их там перемалывают российские военные.
"Всех планов нашего командования я не знаю. Но я бы связал воедино бои под Волчанском и бои под Часов Яром. Это - ключевые города для нашей летней кампании. Часов Яр – путь на Днепропетровск. Волчанск – путь в тыл Купянску и охват Харькова слева", - сказал Алехин в интервью Россия выбила ВСУ первые "зубы", которыми они намертво вцепились в "Цитадель".
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
"Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
Алексей Захаров, военный психолог, интервью
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