https://ukraina.ru/20240620/1055748370.html

В США нашли замену Зеленскому, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 июня

В США нашли замену Зеленскому, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 июня - 20.06.2024 Украина.ру

В США нашли замену Зеленскому, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 июня

Служба внешней разведки РФ сообщила о том, кого считают заменой Владимиру Зеленскому в США. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-06-20T13:00

2024-06-20T13:00

2024-06-20T13:01

эксклюзив

хроники

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В пресс-бюро СВР сообщили, что наиболее подходящим кандидатом вместо Владимира Зеленского в Вашингтоне считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного."По поступающим в СВР сведениям, Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая сего года ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки", — рассказали в спецслужбе.По словам пресс-бюро СВР, Зеленский не сможет избежать ответственности за развязывание "широкомасштабной войны" в Европе, а "его западные хозяева" легко пожертвуют им, когда Россия закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные украинские войска окажутся в безвыходной ситуации."В таких условиях особенно комично звучат истеричные заявления Зеленского о намерении "поставить Россию на колени". Скитаясь по западным столицам, беспорядочно мечущийся самопровозглашенный "президент" пытается создать впечатление бурной деятельности и хотя бы как-то оправдать узурпацию власти", — сообщали в СВР.Также в спецслужбе отметили, что Белый дом уже скоро откажется от удержания Зеленского у власти.По информации СВР, американская администрация пойдёт на такой шаг, когда исчерпает "полезность" Зеленского для своих планов и осознает тщетность надежд на "стратегическое поражение России"."Белый дом не задумываясь выбросит его на свалку истории, заменит на одного из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта", — отметили в спецслужбе.Там указали, что наиболее подходящим кандидатом на пост президента Украины в Вашингтоне считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.Ранее, в мае, Зеленский отправил Залужного послом в Лондон. До этого украинские СМИ не раз сообщали о том, что в Офисе президента Украина настороженно относятся к популярности тогда ещё главкома ВСУ Залужного. В Залужном у Зеленского видели опасного конкурента, тем более, что его рейтинг подчас превышал рейтинг самого Зеленского. При этом главкома ВСУ пытались атаковать медийно. Одним из самых ожесточённых критиков его была член "Слуги народа" и парламентского комитета по обороне Марьяна Безуглая, которую некоторые называли "комиссаром от власти при ВСУ".ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 29 ударов.На донецком направлении ВСУ осуществили 21 обстрел, на горловском направлении — 8 обстрелов, выпустив в общей сложности 89 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 2 гражданских лиц, а также ранения получили 7 гражданских лиц, в том числе подросток — девочка 2007 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения и 4 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 7 снарядов калибром 155 мм, по Петровскому району Донецка — 17 снарядов калибром 155 мм."Советник главы ДНР Ян Гагин ранен под Донецком в результате атаки дрона ВСУ. Вместе с ним находился замруководителя корпорации развития Новосибирска Денис Гришкин, который также получил осколочные ранения", - сообщил телеграм-канал "Донбасс решает", опубликовав фото раненого Гагина.Также в 11:46 мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о подрыве мирного жителя на противопехотной мине "Лепесток", которую разбрасывают ВСУ."По предварительной информации, сегодня в Куйбышевском районе по ул. Одинцова от воздействия противопехотной мины "Лепесток" получил множественные ранения мужчина 1981 года рождения. Пострадавший доставлен в лечебное учреждение", - написал Кулемзин в своём телеграм-канале.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили 35 снарядов по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 35 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Райское — 2; Каховка — 4; Коробки — 3; Алёшки — 3; Горностаевка — 2; Днепряны — 4; Новая Каховка — 2; Малая Лепетиха — 4; Князе-Григоровка — 2; Великая Лепетиха — 9", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Таврийск, Голая Пристань, Подстепное.Утром 20 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России в предыдущие сутки."В городе Белгороде после воздушной атаки ВСУ повреждения выявлены в двух частных домах и одном гараже, также осколками посечены 4 автомобиля. Системой ПВО отражены атаки нескольких воздушных целей и 3 БпЛА. В Белгородском районе вражеским атакам подверглись посёлки Дубовое и Майский, села Головино, Красный Хутор, Никольское, Стрелецкое, Таврово, Щетиновка, Новая Нелидовка, Ясные Зори и Журавлевка. Выпущено 22 боеприпаса в ходе 10 обстрелов и совершены атаки 2 БпЛА. Системой ПВО сбиты 9 беспилотников. В результате атак повреждены 4 МКД, 10 частных домов, 12 автомобилей, 6 надворных построек и одно промышленное предприятие", - отмечалось в сводке.В Борисовском районе за прошедшие сутки по селам Беленькое, Березовка, Богун-Городок, Грузское, Стригуны, Теплое и Хотмыжск были произведены атаки с помощью 1 беспилотника и 5 боеприпасов. Системой ПВО отражены атаки двух БпЛА. В селе Богун-Городок в результате обстрела повреждена линия газоснабжения. Проведение восстановительных работ будет выполнено после согласования с МО РФ. В результате прямого прилёта боеприпаса в селе Березовка на территории частного домовладения повреждены надворные постройки, в жилом доме выбиты окна, посечены кровля и фасад. Пострадала мирная жительница — женщину с закрытой черепно-мозговой травмой бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. После оказанной медицинской помощи отпущена домой на амбулаторное лечение.В Волоконовском районе по селу Борисовка произведена атака с помощью двух дронов-камикадзе. Обошлось без последствий."В Грайворонском городском округе город Грайворон, поселок Горьковский, а также села Головчино, Козинка, Безымено, Сподарюшино и Дроновка подверглись атаке с помощью 20 БПЛА и 45 боеприпасов в ходе 8 обстрелов. Повреждения выявлены в 2 многоквартирных домах, 19 частных домовладениях, 12 надворных постройках, 17 автомобилях, 1 коммерческом объекте, 1 административном здании и 1 соцобъекте. В результате прямых попаданий снарядов в городе Грайворон полностью сгорел один частный дом. Еще два домовладения, в которых начался пожар, были оперативно потушены пожарными расчетами. Также повреждены линии газо- и электроснабжения. В городе Грайворон двое мужчин, пострадавших в результате обстрела, госпитализированы в медицинские учреждения. Один мужчина с осколочными ранениями обеих ног и слепым осколочным ранением грудной клетки проходит лечение в городской больнице №2 города Белгорода. Второй пострадавший остался в Грайворонской ЦРБ, у него осколочные ранения рук и спины", - указывалось в сводке.В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, селам Демидовка, Поповка и Репяховка выпущено 10 боеприпасов в ходе 2 обстрелов, также нанесён удар с помощью 13 БпЛА. В поселке Прилесье в результате атак дронов повреждены 6 автомобилей. Также поврежден один частный дом и линия газоснабжения.В Прохоровском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Красное, селам Муром, Новая Таволжанка и Вознесеновка выпущены 42 снаряда и 5 дронов-камикадзе. За прошедшие сутки повреждены 26 частных домовладений, 8 квартир в многоквартирном доме, 14 автомобилей, 2 гаража, складское помещение коммерческого предприятия и линии электропередачи. В результате обстрела города Шебекино пострадали два мирных жителя. Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением спины госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Женщине с осколочным ранением ноги оказана медицинская помощь в травмпункте, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно", - сообщалось в сводке.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники