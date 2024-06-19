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Захарова рассказала, что станет с НАТО при Рютте

Захарова рассказала, что станет с НАТО при Рютте - 19.06.2024 Украина.ру

Захарова рассказала, что станет с НАТО при Рютте

В случае назначения уходящего премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, глобальных изменений в альянсе не произойдет. На это указала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik

2024-06-19T09:53

2024-06-19T09:53

2024-06-19T09:53

рютте

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йенс столтенберг

нато

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"Первое - не изменится ничего", - заверила Захарова.Она подчеркнула, что фигура генсекретаря НАТО номинальная по политическому влиянию. Он "мощно обложен со всех сторон заместителями своими, которые являются традиционно ведущими американскими военно-политическими деятелями", объяснила Захарова.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе близки к согласованию кандидатуры Рютте на пост нового генсека. По его словам, Рютте - это "очень сильный кандидат, имеющий большой опыт премьер-министра, близкий друг и коллега".Подробнее о том, как США "проталкивали" Рютте на пост генсека НАТО — в материале Рютте будет отличным генсеком НАТО, считают в США на сайте Украина.ру.

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рютте, нидерланды, сша, новости, россия, йенс столтенберг, нато