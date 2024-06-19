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Захарова рассказала, что станет с НАТО при Рютте
Захарова рассказала, что станет с НАТО при Рютте - 19.06.2024 Украина.ру
Захарова рассказала, что станет с НАТО при Рютте
В случае назначения уходящего премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, глобальных изменений в альянсе не произойдет. На это указала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik
2024-06-19T09:53
2024-06-19T09:53
2024-06-19T09:53
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"Первое - не изменится ничего", - заверила Захарова.Она подчеркнула, что фигура генсекретаря НАТО номинальная по политическому влиянию. Он "мощно обложен со всех сторон заместителями своими, которые являются традиционно ведущими американскими военно-политическими деятелями", объяснила Захарова.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе близки к согласованию кандидатуры Рютте на пост нового генсека. По его словам, Рютте - это "очень сильный кандидат, имеющий большой опыт премьер-министра, близкий друг и коллега".Подробнее о том, как США "проталкивали" Рютте на пост генсека НАТО — в материале Рютте будет отличным генсеком НАТО, считают в США на сайте Украина.ру.
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рютте, нидерланды, сша, новости, россия, йенс столтенберг, нато
Рютте, Нидерланды, США, Новости, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО
Захарова рассказала, что станет с НАТО при Рютте
В случае назначения уходящего премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, глобальных изменений в альянсе не произойдет. На это указала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik
"Первое - не изменится ничего", - заверила Захарова.
Она подчеркнула, что фигура генсекретаря НАТО номинальная по политическому влиянию. Он "мощно обложен со всех сторон заместителями своими, которые являются традиционно ведущими американскими военно-политическими деятелями", объяснила Захарова.
"Он должен озвучивать то, что вырабатывается за океаном, то, что направляется, то, что является продуктом в первую очередь американского, возьмем расширительно, англосаксонского глубинного государства. Вот это его функция - озвучивание, проведение контактов... с целью доведения вот этих, как они говорят, нарративов, ну и функция администратора. Он не является фигурой, которая вырабатывает политику и влияет на решения", - добавила она.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе близки к согласованию кандидатуры Рютте на пост нового генсека. По его словам, Рютте - это "очень сильный кандидат, имеющий большой опыт премьер-министра, близкий друг и коллега".
Подробнее о том, как США "проталкивали" Рютте на пост генсека НАТО — в материале Рютте будет отличным генсеком НАТО, считают в США на сайте Украина.ру.