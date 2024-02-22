Рютте будет отличным генсеком НАТО, считают в США - 22.02.2024 Украина.ру
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Рютте будет отличным генсеком НАТО, считают в США
Рютте будет отличным генсеком НАТО, считают в США - 22.02.2024 Украина.ру
Рютте будет отличным генсеком НАТО, считают в США
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал бы отличным генсеком НАТО. В этом убеждены в США, сообщил 22 февраля представитель белого дома Джон Кирби
2024-02-22T23:50
2024-02-22T23:50
новости
нато
генсек
рютте
нидерланды
сво
переговоры
йенс столтенберг
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Ранее газета Politico сообщала, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, претендующий на пост генсека НАТО, заявил о неизбежности переговоров Альянса с Россией для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, инициировать мирные переговоры может только Украина, а западным лидерам придётся сесть за стол переговоров. Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту ещё на один год – до 1 октября 2024 года.
https://ukraina.ru/20240222/1053469017.html
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новости, нато, генсек, рютте, нидерланды, сво, переговоры, йенс столтенберг
Новости, НАТО, генсек, Рютте, Нидерланды, СВО, переговоры, Йенс Столтенберг

Рютте будет отличным генсеком НАТО, считают в США

23:50 22.02.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныПремьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте
Премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал бы отличным генсеком НАТО. В этом убеждены в США, сообщил 22 февраля представитель белого дома Джон Кирби
"Соединенные Штаты ясно дали понять нашим союзникам по НАТО, что мы считаем, что мистер Рютте будет прекрасным генеральным секретарем НАТО", – цитирует его РИА Новости.
Ранее газета Politico сообщала, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, претендующий на пост генсека НАТО, заявил о неизбежности переговоров Альянса с Россией для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, инициировать мирные переговоры может только Украина, а западным лидерам придётся сесть за стол переговоров.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту ещё на один год – до 1 октября 2024 года.
- РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Вчера, 11:32
Почему России нужно выйти на границы НАТО и где находится кнопка выборов президента США – КазаковСоветник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков в студии Украина.ру рассказал о ситуации на фронте спустя два года СВО, а также о положении ВСУ и рисках глобальной войны
 
НовостиНАТОгенсекРюттеНидерландыСВОпереговорыЙенс Столтенберг
 
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