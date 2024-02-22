https://ukraina.ru/20240222/1053483236.html

Рютте будет отличным генсеком НАТО, считают в США

Рютте будет отличным генсеком НАТО, считают в США - 22.02.2024 Украина.ру

Рютте будет отличным генсеком НАТО, считают в США

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал бы отличным генсеком НАТО. В этом убеждены в США, сообщил 22 февраля представитель белого дома Джон Кирби

2024-02-22T23:50

2024-02-22T23:50

2024-02-22T23:50

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рютте

нидерланды

сво

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йенс столтенберг

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Ранее газета Politico сообщала, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, претендующий на пост генсека НАТО, заявил о неизбежности переговоров Альянса с Россией для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, инициировать мирные переговоры может только Украина, а западным лидерам придётся сесть за стол переговоров. Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту ещё на один год – до 1 октября 2024 года.

https://ukraina.ru/20240222/1053469017.html

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новости, нато, генсек, рютте, нидерланды, сво, переговоры, йенс столтенберг