Рютте будет отличным генсеком НАТО, считают в США
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал бы отличным генсеком НАТО. В этом убеждены в США, сообщил 22 февраля представитель белого дома Джон Кирби
"Соединенные Штаты ясно дали понять нашим союзникам по НАТО, что мы считаем, что мистер Рютте будет прекрасным генеральным секретарем НАТО", – цитирует его РИА Новости.
Ранее газета Politico сообщала, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, претендующий на пост генсека НАТО, заявил о неизбежности переговоров Альянса с Россией для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, инициировать мирные переговоры может только Украина, а западным лидерам придётся сесть за стол переговоров.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту ещё на один год – до 1 октября 2024 года.
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