https://ukraina.ru/20240619/1055720286.html

Ограбленные политиками граждане, провалы ВСУ, полная поддержка РФ. Главное на Украине на утро 19 июня

Ограбленные политиками граждане, провалы ВСУ, полная поддержка РФ. Главное на Украине на утро 19 июня - 19.06.2024 Украина.ру

Ограбленные политиками граждане, провалы ВСУ, полная поддержка РФ. Главное на Украине на утро 19 июня

Украина.ру, 19.06.2024

2024-06-19T09:00

2024-06-19T09:00

2024-06-19T09:00

хроники

эксклюзив

спецоперация

сво

россия

украина

львов

андрей марочко

ким чен ын

владимир путин

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Политические партии на Украине будут финансироваться с налогов граждан. ВСУ по ошибке ударили по подконтрольному им селу. Ким Чен Ын выразил полную поддержку России в проведении СВОДепутат Верховной Рады Дмитрий Разумков в своем телеграм-канале указал, что украинские политические партии будут финансироваться с налогов граждан.Он отметил, что группа депутатов неоднократно предлагала отменить госфинансирование партий на время конфликта и перенаправить эти средства в пользу армии.Однако, по его словам, эти предложения сталкиваются с "яростным сопротивлением" в парламенте.Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщала, что правительство Украины планирует внести изменения в бюджет уже в июле из-за дефицита в размере около пяти миллиардов гривен (127 миллионов долларов).Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.Украинское издание "Зеркало недели" отметило, что расходы государственного бюджета с начала года составили около 1 257,9 миллиарда гривен (почти 31 миллиард долларов).Причем почти 40 процентов бюджета Украины ушло на зарплаты и содержание военнослужащих."Наибольшую сумму расходов – 39% всех денег с начала года – направили на оплату труда с соответствующими налоговыми вычетами. Эта статья расходов составила 494 миллиарда гривен (более 12 миллиардов долларов). В этой сумме также денежные средства на денежное содержание военнослужащих, которое составляет 377,2 миллиарда гривен (9,2 миллиона долларов)", - написало издание со ссылкой на данные кабмина Украины.На поддержку ВСУ, на приобретение военной техники и вооружений, было потрачено 101,3 миллиарда гривен (2,5 миллиарда долларов).Провалы ВСУВ ночь на среду в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Украинские СМИ информировали о взрывах во Львове.Мэр Львова Андрей Садовой в своем телеграм-канале написал, что взрыв прозвучал в селе Малехов Львовской области.В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что российские военные в ночь на среду нанесли несколько ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре Львова.По его словам, в доме располагались военные, а также был небольшой склад со снарядами.Третий взрыв, как сообщил Лебедев, был нанесен около 5.20."Звук взрыва шел со стороны Львовской ТЭЦ-2", - отметил он.По словам местных жителей, повреждены одна или две анкерные опоры ЛЭП, сама ТЭЦ осталась целой.После взрыва во Львове начались перебои со светом.Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили из РСЗО "Град" по подконтрольному им селу Невское в ЛНР."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по временно подконтрольному им населенному пункту ЛНР. Со стороны украинских боевиков зафиксирован удар по оккупированному населенному пункту Невское с применением РСЗО 122 миллиметра. Огонь велся из БМ-21 "ГРАД", было использовано не менее 40 боеприпасов", - рассказал Марочко.По его мнению, удар по селу мог быть как "дружественным огнем" и ошибкой в расчетах украинских артиллеристов, так и целенаправленным ударом по остающимся в Невском мирным жителям для пропаганды и дискредитации вооруженных сил РФ.Также Марочко рассказал, что украинские военнослужащие на сватовско-кременском участке в зоне спецоперации стали избавляться от трупов погибших сослуживцев, сбрасывая их в реку."В ходе аэроразведки от Стельмаховки до Тернов, в реке Жеребец, в последнее время неоднократно фиксировались человеческие тела, как в форменной одежде, так и без нее. Мнением о причине появления трупов в водоеме поделился местный житель одного из населенных пунктов, расположенного в устье реки", - рассказал Марочко.Марочко уточнил, что местный житель стал свидетелем того, как с военного грузовика неизвестные выбросили в реку 10 тел в форме ВСУ.Несмотря на провалы, ВСУ не оставляют попыток обстреливать российские регионы. Так, за минувшие сутки они 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 122 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Девятнадцать обстрелов - на Донецком направлении. Двадцать один обстрел - на Горловском направлении. Два обстрела на Докучаевском направлении, один обстрел на Волновахском направлении", - перечислило представительство в своем телеграм-канале.Поступили сведения о ранении четырех мирных жителей.Полная поддержка РоссииГлава КНДР Ким Чен Ын, открывая переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, отметил роль России в поддержании стратегического баланса в мире и выразил полную поддержку проведения спецоперации."Правительство Корейской Народной Демократической Республики оценивает важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, а также выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности", - подчеркнул Ким Чен Ын.Президент РФ в свою очередь указал, что Россия ценит поддержку КНДР, которую страна оказывает российской политике, в том числе на украинском направлении.Китайские эксперты назвали сотрудничество Москвы и Пхеньяна рациональным выбором в условиях давления Запада на обе страны.По их мнению, визит президента РФ в Пхеньян выведет отношения между странами на новую высоту, передает китайское государственное издание Global Times.По словам научного сотрудника, занимающегося исследованиями Восточной Азии в Китайской академии социальных наук в Пекине, Ван Цзюньшэна, визит российского президента в КНДР "наверняка выведет российско-северокорейские отношения на новую высоту".Эксперт отметил, что на фоне расширения НАТО в Европе и продолжающегося конфликта на Украине, а также в условиях существования военных альянсов под руководством США в Северо-Восточной Азии, нацеленных на Пхеньян, более глубокое сотрудничество между Россией и Северной Кореей "не является сюрпризом".Научный сотрудник центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна - это рациональный выбор."Любое существенное сотрудничество между Россией и Северной Кореей может заставить США забеспокоиться или даже испугаться", - добавил эксперт.Цуй Хэн отметил, что ставка Вашингтона в последние десятилетия на ослабление и изоляцию России и КНДР оказалась неудачной. Обе страны стали ближе друг к другу и стали более могущественными, чем раньше, благодаря сотрудничеству.Владимир Путин 18-19 июня находится в Северной Корее с дружественным государственным визитом. Визит проходит по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына, который уже дважды посещал Россию в 2019 и 2023 годах.

https://ukraina.ru/20240618/1055706966.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, россия, украина, львов, андрей марочко, ким чен ын, владимир путин, вооруженные силы украины, верховная рада, слуга народа, дмитрий разумков, политик, партия, финансирование, вс рф