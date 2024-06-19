ВСУ ударят по рабочим: эксперт описал ситуацию для ввода армии КНДР в зону СВО - 19.06.2024 Украина.ру
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ВСУ ударят по рабочим: эксперт описал ситуацию для ввода армии КНДР в зону СВО
ВСУ ударят по рабочим: эксперт описал ситуацию для ввода армии КНДР в зону СВО - 19.06.2024 Украина.ру
ВСУ ударят по рабочим: эксперт описал ситуацию для ввода армии КНДР в зону СВО
Появление северокорейских военных в зоне спецоперации на Украине было бы выгодно как России, так и КНДР. Об этом военный историк и писатель Михаил Поликарпов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-06-19T03:00
2024-06-19T03:00
новости
украина
россия
кндр
северная корея
вооруженные силы украины
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Добровольцы из Северной Кореи могли бы стать козырем России в случае, если в украинских конфликт прямо вмешаются военные НАТО, полагает Поликарпов. По его словам, для их появления там нужен casus belli.Учитывая, что северокорейской армии, помимо современной техники, не хватает опыта современных боевых действий, мы могли бы убить двух зайцев сразу, считает он. Россия получила бы дополнительных профессиональных солдат, а КНДР обкатала бы на передовой весь свой офицерский и сержантский корпус, подытожил Поликарпов.Подробнее о перспективах участия КНДР и Китая в российской спецоперации в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Если Запад отберет у ВСУ их "морковку", Россия побьет его козырем из Северной Кореи
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россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, кндр, северная корея, вооруженные силы украины, сво
Новости, Украина, Россия, КНДР, Северная Корея, Вооруженные силы Украины, СВО

ВСУ ударят по рабочим: эксперт описал ситуацию для ввода армии КНДР в зону СВО

03:00 19.06.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Появление северокорейских военных в зоне спецоперации на Украине было бы выгодно как России, так и КНДР. Об этом военный историк и писатель Михаил Поликарпов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Добровольцы из Северной Кореи могли бы стать козырем России в случае, если в украинских конфликт прямо вмешаются военные НАТО, полагает Поликарпов. По его словам, для их появления там нужен casus belli.
"Как бы я это сделал? Ким Чен Ын предлагал использовать северокорейских рабочих для восстановления Донбасса. ВСУ нанесли бы по ним удар, что привело бы к их гибели, которая бы дала нам повод перебросить в зону СВО регулярные части КНДР под видом добровольцев. Как это ни странно, в этом случае Пхеньян будет находиться в выигрыше", - сказал военный историк.
Учитывая, что северокорейской армии, помимо современной техники, не хватает опыта современных боевых действий, мы могли бы убить двух зайцев сразу, считает он.
Россия получила бы дополнительных профессиональных солдат, а КНДР обкатала бы на передовой весь свой офицерский и сержантский корпус, подытожил Поликарпов.
Подробнее о перспективах участия КНДР и Китая в российской спецоперации в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Если Запад отберет у ВСУ их "морковку", Россия побьет его козырем из Северной Кореи
 
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03:00ВСУ ударят по рабочим: эксперт описал ситуацию для ввода армии КНДР в зону СВО
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