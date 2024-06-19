https://ukraina.ru/20240619/1055707206.html

ВСУ ударят по рабочим: эксперт описал ситуацию для ввода армии КНДР в зону СВО

ВСУ ударят по рабочим: эксперт описал ситуацию для ввода армии КНДР в зону СВО - 19.06.2024 Украина.ру

ВСУ ударят по рабочим: эксперт описал ситуацию для ввода армии КНДР в зону СВО

Появление северокорейских военных в зоне спецоперации на Украине было бы выгодно как России, так и КНДР. Об этом военный историк и писатель Михаил Поликарпов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-06-19T03:00

2024-06-19T03:00

2024-06-19T03:00

новости

украина

россия

кндр

северная корея

вооруженные силы украины

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101903/08/1019030856_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ca16cf238843898b777b206eaa368f5c.jpg

Добровольцы из Северной Кореи могли бы стать козырем России в случае, если в украинских конфликт прямо вмешаются военные НАТО, полагает Поликарпов. По его словам, для их появления там нужен casus belli.Учитывая, что северокорейской армии, помимо современной техники, не хватает опыта современных боевых действий, мы могли бы убить двух зайцев сразу, считает он. Россия получила бы дополнительных профессиональных солдат, а КНДР обкатала бы на передовой весь свой офицерский и сержантский корпус, подытожил Поликарпов.Подробнее о перспективах участия КНДР и Китая в российской спецоперации в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Если Запад отберет у ВСУ их "морковку", Россия побьет его козырем из Северной Кореи

украина

россия

кндр

северная корея

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, кндр, северная корея, вооруженные силы украины, сво