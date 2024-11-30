Озеро на месте Киева? Что станет убеждающим фактором: Гаспарян о последствиях оккупации Украины - 30.11.2024 Украина.ру
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Озеро на месте Киева? Что станет убеждающим фактором: Гаспарян о последствиях оккупации Украины
Озеро на месте Киева? Что станет убеждающим фактором: Гаспарян о последствиях оккупации Украины - 30.11.2024 Украина.ру
Озеро на месте Киева? Что станет убеждающим фактором: Гаспарян о последствиях оккупации Украины
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. Украина.ру, 30.11.2024
2024-11-30T09:39
2024-11-30T09:39
видео
армен гаспарян
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. 00:23 – О заявлениях Путина и демонстрации намерений; 10:12 – Об интервью сотрудника ТЦК; 12:40 – О курсе доллара и вреде от его колебаний; 23:02 – О грузинском "Майдане". *В материале упоминаются Пётр Порошенко и Арсен Аваков, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов #Гаспарян #Путин #ОДКБ #Астана #Орешник #Казахстан #Украина #СВО #спецоперация #СВР #президент #НАТО #Британия #Джонсон #телемарафон #тарифы #Киев #Майдан #кладбище #Кулеба #ТЦК #деньги #АЭС #мобилизация #США #Ермак #доллар #курс #СССР #валюта #Румыния #Грузия #Тбилиси #ГрузинскаяМечта #Зурабишвили #ЕС #Европа #Евросоюз #митинг #протест #Майдан #история #ракеты #акция #новости #ВСУ ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, армен гаспарян, видео
Видео, Армен Гаспарян

Озеро на месте Киева? Что станет убеждающим фактором: Гаспарян о последствиях оккупации Украины

09:39 30.11.2024
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели.
00:23 – О заявлениях Путина и демонстрации намерений;
10:12 – Об интервью сотрудника ТЦК;
12:40 – О курсе доллара и вреде от его колебаний;
23:02 – О грузинском "Майдане".
*В материале упоминаются Пётр Порошенко и Арсен Аваков, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
#Гаспарян #Путин #ОДКБ #Астана #Орешник #Казахстан #Украина #СВО #спецоперация #СВР #президент #НАТО #Британия #Джонсон #телемарафон #тарифы #Киев #Майдан #кладбище #Кулеба #ТЦК #деньги #АЭС #мобилизация #США #Ермак #доллар #курс #СССР #валюта #Румыния #Грузия #Тбилиси #ГрузинскаяМечта #Зурабишвили #ЕС #Европа #Евросоюз #митинг #протест #Майдан #история #ракеты #акция #новости #ВСУ
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