Озеро на месте Киева? Что станет убеждающим фактором: Гаспарян о последствиях оккупации Украины
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели.
00:23 – О заявлениях Путина и демонстрации намерений;
10:12 – Об интервью сотрудника ТЦК;
12:40 – О курсе доллара и вреде от его колебаний;
23:02 – О грузинском "Майдане".
*В материале упоминаются Пётр Порошенко и Арсен Аваков, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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