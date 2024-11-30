Как Янукович подписал себе приговор - 30.11.2024 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20241130/1021905386.html
Как Янукович подписал себе приговор
Как Янукович подписал себе приговор - 30.11.2024 Украина.ру
Как Янукович подписал себе приговор
29 ноября 2013 года, на второй день саммита "Восточного партнёрства" в Вильнюсе, Виктор Янукович отказался подписать уже согласованный вариант Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Это событие повлекло за собой необратимые последствия для всего региона
2024-11-30T08:50
2024-11-30T08:50
история
восточное партнерство
виктор янукович
евромайдан
евроинтеграция
история
2014
украина
россия
вильнюс
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В массовом сознании Виктор Янукович считается "пророссийским политиком", чему способствует его бегство в Ростов в феврале 2014-го и нынешнее проживание под Москвой. Однако стоит напомнить, что свой первый зарубежный визит после инаугурации 25 февраля 2010 года он совершил в столицу ЕС Брюссель и почти всё время пребывания у власти вёл Украину в Европу.1 марта 2010 года, после переговоров с руководством Европейского союза, президент Украины заявил: "Евроинтеграция — одна из наших главных задач". Так явно считали и в ЕС, ведь на следующий день после инаугурации Януковича Европейский парламент принял резолюцию, которая закрепляла за Украиной право подать заявку на членство в Европейском союзе.После этого процесс евроинтеграции Украины лишь набирал ход и сопровождался массированной пропагандой. Всего через два года, 30 марта 2012-го, Украина и ЕС парафировали соглашение об ассоциации, со стороны Киева документ подписал заместитель министра иностранных дел Павел Климкин, со стороны ЕС — исполнительный директор Европейской службы внешних действий Мирослав Лайчак.В опубликованном 6 июня 2013 года ежегодном послании Виктора Януковича к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины было сказано:"Сегодня Украина, которая определилась со стратегическими ориентирами своего развития и конечной целью европейской интеграции, рассматривает участие в реализации Европейского проекта с его ориентированностью на безопасность и процветание всей Европы как важнейший внешнеполитический приоритет".В этом же документе Янукович выражал надежду на подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом в конце 2013 года.18 сентября 2013 года было принято решение Кабинета министров Украины "О подготовке к подписанию проекта соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом и его государствами-членами — с другой стороны", документ должен был подписать президент Виктор Янукович на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября.При этом многие эксперты предупреждали, что в результате ассоциации с ЕС дешевые и качественные европейские товары вытеснят с украинского рынка местную продукцию, что приведёт к закрытию целого ряда предприятий, резкому скачку безработицы и падению уровня жизни в целом по стране. Кроме того, РФ заявила о намерениях защищать свой рынок и пересмотреть режим свободной торговли с Украиной, который действовал в рамках СНГ.21 ноября 2013 года неожиданно для ЕС и украинской публики, которая ожидала саммита в Вильнюсе как второго пришествия, Кабинет министров Украины решил приостановить процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации, мотивируя это необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ. Хотя Виктор Янукович, который находился в тот день в Вене, заявил, что Украина не откажется от намеченного курса на интеграцию с ЕС, в Киеве сразу же начались протесты, получившие название Евромайдан.В ЕС поначалу демонстрировали лицемерное уважение к решению украинских властей. В частности, 21 ноября глава МИД Германии Гидо Вестервелле заявил:"Наша заинтересованность в хороших взаимоотношениях с Украиной неизменна, наше приглашение к подлинному партнерству остается в силе. Это, однако, предполагает наличие у Киева воли следовать европейскому пути развития. Мяч на стороне Украины. Это её суверенное право — свободно определять свой путь".Однако на саммите инициативы Евросоюза "Восточное партнёрство", который состоялся 28-29 ноября 2013 года в Вильнюсе, руководство ЕС де-факто призвало к смене власти на Украине.Ведь саммит изначально планировался как триумф политики ЕС по продвижению на Восток: на нём должны были парафировать соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Азербайджаном, Грузией и Молдавией, а "вишенкой на торте" должно было стать подписание соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.На саммит прибыли все лидеры стран "Восточного партнёрства": президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Серж Саргсян, Грузии Георгий Маргелашвили и Украины Виктор Янукович, премьер-министр Молдавии Юрий Лянкэ и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Европейский союз представляли президент Европейского совета Герман ван Ромпей, председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, президент Европарламента Мартин Шульц, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, комиссары ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле и торговли Карел де Гюхт.И тут такой облом — ведь после Украины за несколько дней до Саммита об отказе даже парафировать соглашение об ассоциации заявил ещё и Азербайджан.Поэтому неудивительно, что президента Украины "убалтывали" до последнего, уже на самом Саммите, однако он официально подтвердил отказ Украины от подписания соглашения об ассоциации на предложенных ЕС условиях.Выступая перед собравшимися, Виктор Янукович заявил, что Украина сохраняет приверженность идеям евроинтеграции и намерена в ближайшем будущем подписать соглашение об ассоциации с ЕС, но прежде этого ожидает от руководителей Евросоюза и связанных с ним организаций "решительных шагов навстречу Украине в вопросе разработки и реализации программы финансово-экономической помощи с использованием всех имеющихся механизмов и ресурсов как институтов, так и государств-членов ЕС".Среди таких шагов Янукович назвал организацию программ бюджетной помощи со стороны ЕС и МВФ, пересмотр торговых ограничений на импорт украинской продукции, участие ЕС в реконструкции украинской газотранспортной системы и отказ стран-членов ЕС от участия в проектах по строительству систем транспортировки газа в обход Украины, а также урегулирование проблем и противоречий с Россией и другими странами Таможенного союза.В завершение Янукович выразил надежду, что Украина сможет подписать соглашение об ассоциации с ЕС уже на следующем саммите "Восточного партнёрства". Но у руководства Европейского союза явно были другие планы.Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу отверг предложение президента Украины Виктора Януковича об участии России в переговорах Украины с Евросоюзом, заявив:"Мы уже парафировали соглашение об ассоциации с суверенной страной. Когда мы достигаем двусторонней договоренности, мы не позволяем третьей стране вмешиваться в эти переговоры. Для двустороннего соглашения по торговле не может быть трехстороннего формата. Россия является для нас уважаемым и стратегическим партнером, и мы можем обсуждать вопросы, вызывающие озабоченность как со стороны Украины, так и со стороны России, но только в двустороннем формате".Другие участники саммита были более прямолинейны. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Европа остается верна украинскому народу, и "никаких сделок или сговоров с украинским руководством ЕС точно практиковать не будет и на них не пойдет".А президент Европарламента Мартин Шульц, говоря о перспективах подписания соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, сказал, что "возможно, что-то изменится при другом президенте, другом парламенте".До изгнания Виктора Януковича из Украины оставалось меньше трёх месяцев…От редактора: собственно, Янукович не отказывался от соглашения об ассоциации. Речь шла о двух моментах:- смягчении для Украины условий интеграции в ЕС;- синхронизации создания зон свободной торговли с ЕС и ЕврАзЭС с тем, чтобы стать площадкой для торговли двух крупных экономических блоков (российская сторона не возражала).Акции протеста, соответственно, были направлены, фактически, не против отказа от евроинтеграции, а против самого кощунственного намерения вести самостоятельную внешнюю политику.Забавно, что когда позже, уже после подписания всех составляющих соглашения об ассоциации, Пётр Порошенко обратился к ЕС с просьбой снять некоторые торговые ограничения (некоторые их них действительно были сняты), никаких протестов не было, хотя по сути он просил того же, что и Янукович.(В. Стоякин)
https://ukraina.ru/20241122/1041055752.html
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Олег Хавич
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история, восточное партнерство, виктор янукович, евромайдан, евроинтеграция, 2014, украина, россия, вильнюс, ес, европейская комиссия, интеграция
История, Восточное партнерство, Виктор Янукович, евромайдан, евроинтеграция, История, 2014, Украина, Россия, Вильнюс, ЕС, Европейская комиссия, интеграция

Как Янукович подписал себе приговор

08:50 30.11.2024
 
© РИА Новости . Андрей Мосиенко / Перейти в фотобанкXVI саммит Украина - Европейский Союз в Брюсселе
XVI саммит Украина - Европейский Союз в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Андрей Мосиенко
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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29 ноября 2013 года, на второй день саммита "Восточного партнёрства" в Вильнюсе, Виктор Янукович отказался подписать уже согласованный вариант Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Это событие повлекло за собой необратимые последствия для всего региона
В массовом сознании Виктор Янукович считается "пророссийским политиком", чему способствует его бегство в Ростов в феврале 2014-го и нынешнее проживание под Москвой. Однако стоит напомнить, что свой первый зарубежный визит после инаугурации 25 февраля 2010 года он совершил в столицу ЕС Брюссель и почти всё время пребывания у власти вёл Украину в Европу.
1 марта 2010 года, после переговоров с руководством Европейского союза, президент Украины заявил: "Евроинтеграция — одна из наших главных задач". Так явно считали и в ЕС, ведь на следующий день после инаугурации Януковича Европейский парламент принял резолюцию, которая закрепляла за Украиной право подать заявку на членство в Европейском союзе.
После этого процесс евроинтеграции Украины лишь набирал ход и сопровождался массированной пропагандой. Всего через два года, 30 марта 2012-го, Украина и ЕС парафировали соглашение об ассоциации, со стороны Киева документ подписал заместитель министра иностранных дел Павел Климкин, со стороны ЕС — исполнительный директор Европейской службы внешних действий Мирослав Лайчак.
В опубликованном 6 июня 2013 года ежегодном послании Виктора Януковича к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины было сказано:
"Сегодня Украина, которая определилась со стратегическими ориентирами своего развития и конечной целью европейской интеграции, рассматривает участие в реализации Европейского проекта с его ориентированностью на безопасность и процветание всей Европы как важнейший внешнеполитический приоритет".
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В этом же документе Янукович выражал надежду на подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом в конце 2013 года.
18 сентября 2013 года было принято решение Кабинета министров Украины "О подготовке к подписанию проекта соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом и его государствами-членами — с другой стороны", документ должен был подписать президент Виктор Янукович на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября.
При этом многие эксперты предупреждали, что в результате ассоциации с ЕС дешевые и качественные европейские товары вытеснят с украинского рынка местную продукцию, что приведёт к закрытию целого ряда предприятий, резкому скачку безработицы и падению уровня жизни в целом по стране. Кроме того, РФ заявила о намерениях защищать свой рынок и пересмотреть режим свободной торговли с Украиной, который действовал в рамках СНГ.
21 ноября 2013 года неожиданно для ЕС и украинской публики, которая ожидала саммита в Вильнюсе как второго пришествия, Кабинет министров Украины решил приостановить процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации, мотивируя это необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ. Хотя Виктор Янукович, который находился в тот день в Вене, заявил, что Украина не откажется от намеченного курса на интеграцию с ЕС, в Киеве сразу же начались протесты, получившие название Евромайдан.
В ЕС поначалу демонстрировали лицемерное уважение к решению украинских властей. В частности, 21 ноября глава МИД Германии Гидо Вестервелле заявил:
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"Наша заинтересованность в хороших взаимоотношениях с Украиной неизменна, наше приглашение к подлинному партнерству остается в силе. Это, однако, предполагает наличие у Киева воли следовать европейскому пути развития. Мяч на стороне Украины. Это её суверенное право — свободно определять свой путь".
Однако на саммите инициативы Евросоюза "Восточное партнёрство", который состоялся 28-29 ноября 2013 года в Вильнюсе, руководство ЕС де-факто призвало к смене власти на Украине.
Ведь саммит изначально планировался как триумф политики ЕС по продвижению на Восток: на нём должны были парафировать соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Азербайджаном, Грузией и Молдавией, а "вишенкой на торте" должно было стать подписание соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.
На саммит прибыли все лидеры стран "Восточного партнёрства": президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Серж Саргсян, Грузии Георгий Маргелашвили и Украины Виктор Янукович, премьер-министр Молдавии Юрий Лянкэ и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Европейский союз представляли президент Европейского совета Герман ван Ромпей, председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, президент Европарламента Мартин Шульц, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, комиссары ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле и торговли Карел де Гюхт.
И тут такой облом — ведь после Украины за несколько дней до Саммита об отказе даже парафировать соглашение об ассоциации заявил ещё и Азербайджан.
Митинг сторонников евроинтеграции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.11.2018
30 ноября 2018, 07:39
День в истории. 30 ноября: во время зачистки «Беркутом» Майдана пострадали «онижедети»В этот день в 2013 году «Беркут» начал зачистку Майдана. Зачищать там было особо нечего: митинг закончен, трибуна и аппаратура свернуты, коммунальщики начали устанавливать новогоднюю ёлку. На них напали участники акции протеста, которых атаковал «Беркут». Из темноты материализовалась съемочная группа «Интера». Утром мы проснулись в другой стране.
Поэтому неудивительно, что президента Украины "убалтывали" до последнего, уже на самом Саммите, однако он официально подтвердил отказ Украины от подписания соглашения об ассоциации на предложенных ЕС условиях.
Выступая перед собравшимися, Виктор Янукович заявил, что Украина сохраняет приверженность идеям евроинтеграции и намерена в ближайшем будущем подписать соглашение об ассоциации с ЕС, но прежде этого ожидает от руководителей Евросоюза и связанных с ним организаций "решительных шагов навстречу Украине в вопросе разработки и реализации программы финансово-экономической помощи с использованием всех имеющихся механизмов и ресурсов как институтов, так и государств-членов ЕС".
Среди таких шагов Янукович назвал организацию программ бюджетной помощи со стороны ЕС и МВФ, пересмотр торговых ограничений на импорт украинской продукции, участие ЕС в реконструкции украинской газотранспортной системы и отказ стран-членов ЕС от участия в проектах по строительству систем транспортировки газа в обход Украины, а также урегулирование проблем и противоречий с Россией и другими странами Таможенного союза.
В завершение Янукович выразил надежду, что Украина сможет подписать соглашение об ассоциации с ЕС уже на следующем саммите "Восточного партнёрства". Но у руководства Европейского союза явно были другие планы.
Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу отверг предложение президента Украины Виктора Януковича об участии России в переговорах Украины с Евросоюзом, заявив:
- РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября 2022, 04:25История
"День свободы и достоинства". Почему Майдан 2014 г. был настоящей революцией
"Мы уже парафировали соглашение об ассоциации с суверенной страной. Когда мы достигаем двусторонней договоренности, мы не позволяем третьей стране вмешиваться в эти переговоры. Для двустороннего соглашения по торговле не может быть трехстороннего формата. Россия является для нас уважаемым и стратегическим партнером, и мы можем обсуждать вопросы, вызывающие озабоченность как со стороны Украины, так и со стороны России, но только в двустороннем формате".
Другие участники саммита были более прямолинейны. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Европа остается верна украинскому народу, и "никаких сделок или сговоров с украинским руководством ЕС точно практиковать не будет и на них не пойдет".
А президент Европарламента Мартин Шульц, говоря о перспективах подписания соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, сказал, что "возможно, что-то изменится при другом президенте, другом парламенте".
До изгнания Виктора Януковича из Украины оставалось меньше трёх месяцев…
От редактора: собственно, Янукович не отказывался от соглашения об ассоциации. Речь шла о двух моментах:
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября 2022, 04:35
"Революция" без достоинства. Чего добилась и что потеряла Украина после 21 ноября 2013 года
- смягчении для Украины условий интеграции в ЕС;
- синхронизации создания зон свободной торговли с ЕС и ЕврАзЭС с тем, чтобы стать площадкой для торговли двух крупных экономических блоков (российская сторона не возражала).
Акции протеста, соответственно, были направлены, фактически, не против отказа от евроинтеграции, а против самого кощунственного намерения вести самостоятельную внешнюю политику.
Забавно, что когда позже, уже после подписания всех составляющих соглашения об ассоциации, Пётр Порошенко обратился к ЕС с просьбой снять некоторые торговые ограничения (некоторые их них действительно были сняты), никаких протестов не было, хотя по сути он просил того же, что и Янукович.
(В. Стоякин)
 
ИсторияИсторияВосточное партнерствоВиктор Януковичевромайданевроинтеграция2014УкраинаРоссияВильнюсЕСЕвропейская комиссияинтеграция
 
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