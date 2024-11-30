https://ukraina.ru/20241130/1059312888.html

Новый "контрнаступ" при нехватке людей для обороны. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте

Новый "контрнаступ" при нехватке людей для обороны. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте - 30.11.2024 Украина.ру

Новый "контрнаступ" при нехватке людей для обороны. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте

На этой неделе украинские военные и эксперты большое внимание уделяли заявлению главкома ВСУ Александра Сырского, анонсировавшего новое контрнаступление.

2024-11-30T07:23

2024-11-30T07:23

2024-11-30T07:23

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курахово

александр сырский

алексей арестович

борислав береза

вооруженные силы украины

правый сектор

контрнаступление

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Одни эксперты не понимают, зачем анонсировать военную операцию, ссылаясь на западные СМИ, которые одной из причин неудач контрнаступления в 2023 году называли именно отсутствие секретности. Тогда из каждого утюга два месяца кричали о планируемом контрнаступлении, которое в итоге разбилось о российские фортификации.Другие эксперты не понимают, о каком контрнаступлении может идти речь, когда ВСУ стабильно отступают. "Только за последние 7 дней армия РФ захватила почти 235 квадратных километров, что является рекордным продвижением за неделю в 2024 году. Тогда о каком контрнаступлении может идти речь", - недоумевает экс-спикер "Правого сектора"* и бывший нардеп Борислав Береза.Заявление Сырского вызвало приступ смеха и у бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича**. "В какое контрнаступление вы собрались? Для контрнаступления нужно качество подготовки бойцов намного выше, чем для обороны. Они оборону у вас не держат. Какое контрнаступление? О чем вы говорите? Но тем не менее на голубом глазу объявляется контрнаступление", – говорит Арестович.Военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев на телеканале "Киев 24" говорит, что для контрнаступления в ВСУ надо срочно мобилизовать еще почти 2 миллиона человек. И эти два миллиона нужно будет положить, чтобы отбить территории, где украинский флаг будут поднимать уже другие люди. Но где их взять, если уже даже хватают больных туберкулезом и эпилепсией?Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Офисе президента наоборот сообщает, что никакого контрнаступления ВСУ не будет до инаугурации Дональда Трампа. "Сидим ровно, держим Курск и ждем января", - сообщает издание о планах Офиса президента.Однако это же издание 27 ноября со ссылкой на спикера Сил обороны юга полковника Владислава Волошина, жалуется, что ВС РФ стягивают силы к Кинбурнской косе, чтобы не дать ВСУ высадиться на ней.В середине ноября американское издание Bloomberg писало о стратегической важности для Украины Кинбурнской косы со ссылкой на Томаша Фиалу, гендиректора инвестиционной компании Dragon Capital. "Для улучшения инвестиционного климата украинские морские порты и река Днепр также должны быть защищены от нападений и открыты для бизнеса: для этого российские войска должны покинуть Кинбурнскую косу", - рассказывал бизнесмен, стараясь определять будущую линию разграничения.Политолог Руслан Бортник 27 ноября тоже отмечал, что в контексте возможных мирных переговоров между Украиной и Россией, статус Кинбурнской косы, вероятно, станет критическим вопросом. Ранее украинские политологи говорили, что для Великобритании важен Очаков, как будущая база на Черном море, а его прикрывает именно Кинбурнская коса.Проще говоря, украинцев могут бросить в холодные воды Днепра снова, как это было под Крынками в прошлом году, по настоянию британских инструкторов.Сейчас западные СМИ, ссылаясь на украинскую разведку, пишут, что ВС РФ готовятся к наступлению на Запорожье. И тут же руководитель Центра противодействия дезинформации при Офисе президента Андрей Коваленко заявляет, что это не соответствует действительности и является "российской дезинформацией". В данном случае "российской дезинформацией" является публикация в The Economist.Украинские власти так и не научились пугать Запад россиянами так, чтобы не вызвать панику на Украине, поэтому им постоянно приходится опровергать самих себя.Военнослужащие ВСУ тем временем бьют тревогу по поводу прорыва ВС РФ в районе Великой Новоселки, недалеко от границы с Днепропетровской областью. Военнослужащие Станислав Бунятов сообщает, что на этом направлении никак не могут построить нормальные укрепления."Если укрепления где-то и строят, то гражданские подрядчики, копающие неустроенные траншеи по заказанному километражу там, где легче, а не там, где надо. Конечно, зачем эти линии в лесополосах за Покровском, Великой Новоселкой и другими ключевыми городами, если там копать тяжело, можно же увалить посреди поля, в 100 километрах от фронта, там деньги быстрее и безопаснее "освоятся", – жалуется военнослужащий.Однако несмотря на многочисленные запреты и угрозы СБУ украинские военные продолжают рассказывать о катастрофическом для них положении на фронте. На этой неделе командир роты беспилотников Андрей Онистрат рассказывал, как в Торецке за 10 дней буквально "исчезли" 500 человек. В момент ротации в тыл 95-й бригады вошли до полутора сотен россиян. Командование бригады, которая должна была ее сменить, послало на позиции четыре бронемашины, которые должны были проехать мимо захваченных позиций. "Четыре броневика, минус 40 человек. Они исчезли. Их не то что не сопровождали. И они пропали", - рассказал военнослужащий. Далее, по его словам, ситуация повторялась несколько раз, а подразделение потеряло 500 человек, которые были либо убиты, либо попали в плен.Украинский офицер Евгений Бекренев с позывным "Арти Грин" рассказывает о катастрофе полуокруженного гарнизона в Курахово, который пытается выйти из города, уничтожая его инфраструктуру. "Курахово в полуокружении уже пару недель. И все бои за Курахово продолжаются. Наши методично взяли, снесли там три огромные трубы на Кураховской ТЭЦ для того, чтобы, когда мы оставим Курахово, у них не было вышек, с которых они могут наблюдать", - рассказывает Бекренев.Другие украинские военнослужащие выражают крайнюю обеспокоенность ситуацией в Покровске, жалуясь на нехватку личного состава. В интервью CNN разведчик-снайпер ВСУ с позывным "Кащей" говорит, что никто не хочет идти на передовую. "Сейчас они (россияне) максимально стягивают свои войска на передовую. И вот в один прекрасный момент они все пойдут на штурм. Они могут зайти очень далеко. За один день, скажем. Враг наступает, потому что на земле нет людей, защищающих свои позиции. Никто не хочет там сидеть. Очень высока вероятность, что они не вернутся", - рассказывает военнослужащий.И уходящая администрация США под занавес решила бросить в бой оставшуюся на Украине молодежь, требуя снизить мобилизационный возраст до 18 лет, как сообщило 27 ноября агентство Associated Press. Далее – 16, 14, 12 лет.Некоторые украинские военнослужащие начинают понимать, что здесь что-то не так. В украинском телемарафоне офицер ВСУ Андрей Кривущенко недоуменно рассуждает: "Нельзя отправить на фронт всю нацию. Нужно, чтобы в тылу остались те, кого нужно защищать". Следующим этапом должно быть осознание, что защищает он отнюдь не свою нацию и не свой народ, а тех, кто выдает киевскому режиму кредиты.Подробнее о планах контрнаступления - в статье Сырский пообещал новое контрнаступление, Безуглая намекнула где*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ**Признан в РФ террористом и экстремистом

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эксклюзив, россия, украина, курахово, александр сырский, алексей арестович, борислав береза, вооруженные силы украины, правый сектор, контрнаступление