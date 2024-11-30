https://ukraina.ru/20241130/1059320593.html

Перспективы наступления ВС РФ на юге

Перспективы наступления ВС РФ на юге - 30.11.2024 Украина.ру

Перспективы наступления ВС РФ на юге

Среди моих читателей периодически появляются недовольные двух типов. Первые утверждают, что я ничего не понимаю в тонкостях военного дела, так как не знаком с ТТХ миномёта "Василёк" и нормативами запасов обмундирования и продовольствия. Вторые, наоборот, возмущаются тем, что я якобы "подсказываю американцам и украинцам, как с нами воевать".

2024-11-30T07:05

2024-11-30T07:05

2024-11-30T07:05

россия

запорожье

днепр

иосиф сталин

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

генштаб

мнения

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Вторых хочу заранее успокоить – ни в российском, ни в американском, ни в украинском генштабе меня не читают. Их источники информации должны быть верифицированы, мои же предположения для любых военных по обе стороны линии фронта являются информацией из непонятного источника, которая к тому же может быть умышленной дезинформацией. Поэтому, независимо от их личных литературных вкусов, ориентироваться на неё они могут не более, чем изучать военное дело XVII века по "Трём мушкетёрам" Дюма.Это элементарно, если ты не можешь определить степень достоверности получаемой тобой информации, на неё лучше не ориентироваться – просто исключить её из рассмотрения, так как угадывать степень её соответствия действительности, что монетку бросать. К тому же умозрительные построения не учитывают субъективный фактор, а решения принимают люди. Наконец, для того, чтобы абсолютно точно оценивать ситуацию на фронте и перспективы её развития, необходимо владеть огромным объёмом секретной информации, в частности данными об укомплектованности и состоянии войск, наличии боекомплекта, как собственно в войсках, так и на тыловых складах, наличии, подготовке и расположению резервов, состоянию коммуникаций, их пропускной способности, наличии вагонов и локомотивов, данными о возможностях как переброски дополнительных сил на каждое направление, так и в дальнейшем обеспечения подвоза всего необходимого увеличившейся группировке и т.д., и т.п.В общем, если вы попадёте в прошлое, явитесь к Сталину и положите ему на стол подробные планы всех операций Великой Отечественной войны, это вряд ли что-то изменит. И не потому, что вам не поверят. Уверенность в том что вам говорят неправду ничем не хуже уверенности в том, что говорят правду. Уверенность позволяет принимать однозначные решения, а однозначность и последовательность выполнения раз принятых решений, играет на войне куда большую роль, чем их правильность.Абсолютно правильных решений не существует в принципе. Каждое может быть при определённых условиях опровергнуто, любая сильная позиция имеет слабости, поэтому неприступные крепости, в которых гарнизон расслаблен, так как верит в свою неуязвимость, берут чаще, чем упорно защищаемые слабые полевые укрепления. Абсолютно неверные решения также встречаются редко. Чаще собственные невынужденные ошибки компенсируются невынужденными ошибками противника. Поэтому последовательность, как правило, бьёт шараханье. Наоборот бывает, но редко – слишком хорошей интуицией надо обладать тому, кто меняет план по ходу выполнения, да и войска ещё должны суметь по ходу начавшейся операции, перестроится, кардинально изменить боевые порядки. Такое перестроение, даже верно задуманное чаще приводит к хаосу, чем к успеху.Тем же, кто беспокоится о ТТХ миномёта "Василёк", скажу, что я, разумеется не могу на глаз из Москвы определить перспективы штурма отдельного села или даже небольшого города, но я с детства хорошо читаю карту и по динамике развития процессов достаточно точно определяю места возможных главных ударов и их перспективы. Места, но не время и не объём задействованных сил. А именно время начала операция, количество и структура задействованных в ней соединений играют наиболее важную роль в подготовке противодействия готовящемуся удару.Приведу два примера.За год до вторжения ВСУ в Курскую область я говорил о возможности проведения подобной или даже более широкой и глубокой операции ВСУ на этом же и смежном направлениях, достаточно точно описав как её рисунок, так и цели. "Военные эксперты", в совершенстве знающие ТТХ миномёта "Василёк" и способные с точностью до единицы хранения сообщить разницу между нормативным и реальным запасом трусов на складах министерства обороны, тогда вопили "Ищенко уже Москву сдал!", обвиняя меня в низкопоклонстве перед противникомМежду тем на тот момент, на направлении, определённом мною как угрожаемое, не было ни серьёзной группировки российских войск ни серьёзных укреплений. Всё это появилось много позже. И тем не менее, даже вторжение в Курскую область много более слабой группировки, чем могли собрать ВСУ годом ранее, полностью предотвратить не удалось. Впрочем, когда в начале Курской операции ВСУ я сказал, что ничего страшного не произошло, врага блокируют на расстоянии 15-20 км от границы и постепенно вытеснят или уничтожат, те же "военные эксперты", которые за год до этого демонстрировали полную неустрашимость, ибо по их мнению "ВСУ не посмеют напасть на территорию России, так как этого делать нельзя", полностью поменяли своё мнение и обвиняли меня уже в "шапкозакидательских настроениях", объясняя, что ВСУ "ого-го какие сильные", прям "хватай трамвай – вокзал отходит".Между тем, данные для расчётов численности возможной группировки я в обоих случаях брал из открытых источников – буквально из того же интернета, в котором барахтались "военные эксперты", а рисунок операции был ясен после харьковского наступления ВСУ: те же войска, тот же район, такая же местность, те же командиры и те же задачи, почему они должны были что-то менять?Второй пример. Изучая направление приложения главных усилий ВС РФ весной этого года, я написал, а потом неоднократно повторял, что к концу года русская армия должна выйти на линию Покровск-Селидово-Курахово. После взятия всех этих населённых пунктов южный участок украинского фронта должен посыпаться до Гуляйполя, а может быть и до самого Запорожья. Для Украины это будет катастрофой, говорил я. В принципе армию надо будет отводить за Днепр. Но ВС РФ гораздо более мобильны и обладают господством в воздухе. Отступая по голой степи на расстояние в 500-800 километров в таких условиях ВСУ будут просто уничтожены. Поэтому, скорее всего, командование ВСУ попытается держать позиции, несмотря на российские прорывы, что приведёт к не такому быстрому и заметному, но предельно болезненному для ВСУ росту потерь, так как войска будут попадать в многочисленные котлы, а выход из них всё равно будет сопряжён с большими потерями людей и техники.В результате по факту Украина будет разгромлена ещё в этом году, но если очень повезёт продержится до весны следующего, до лета уже не дотянет."Военные эксперты" тогда объясняли мне, что я ничего не понимаю в колбасных обрезках, что "мы Марьинку третий год не можем взять, какой там Покровск". Но вот год подходит к концу, Селидово в наших руках, в Курахово идут бои и оно вот-вот будет нашим, ВС РФ стоят на ближних подступах к Покровску, а те же "военные эксперты" важно рассуждают о непреходящем стратегическом значении окрестных ямок и кочек и о никому кроме них не ведомых, ибо секретных, ТТХ ракетной системы "Орешник" ("Василёк" уже не актуален).Южный фас украинского фронта отчётливо обрушивается, ВС РФ нацелились не только на Великую Новосёлку и Гуляйполе, но даже на Орехов, отрывающий прямой путь на Запорожье.Вот здесь мы и подошли к тому, ради чего я затевал всю эту писанину. Думаю, что Покровск ВС РФ могут и не штурмовать, разве что ВСУ его без боя сдадут.Надо сказать, что украинские генералы не так глупы, как многим кажется, иначе бы не провоевали почти три года даже с американской помощью. Нависшую над ними в результате Покровско-Кураховского прорыва опасность они оценили здраво и приняли единственное разумное в такой ситуации решение. Раз они не могут отступить за Днепр и не могут удержать весь растянутый и разваливающийся фронт, они решили сохранить за собой дугу Харьков-Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка-Покровск.Удерживающая дугу группировка должна питаться за счёт двух коммуникационных линий: Киев-Харьков-Славянск и Днепропетровск /Запорожье-Павлоград-Покровск- Константиновка.Как видим Славянско-Краматорская агломерация должна сыграть роль мощного бастиона – центра позиции, приковывающего к себе главные силы ВС РФ и удерживающего их в Донбассе, а растянутые до Киева и Днепропетровска/Запорожья фланги должны прикрыть коммуникации. Украинские генералы рассчитывают, что при наличии крупных и трудных для штурма опорных пунктов в виде Покровска, Павлограда и Запорожья на юге, Изюма, Харькова, Сум и Чернигова на севере, российское командование не рискнёт на глубокие прорывы в промежутки между этими "фестунгами", так как сил на одновременную блокаду гарнизонов и устойчивый контроль территории между ними может не хватить. Свою задачу украинское командование видит в том, чтобы заставить ВС РФ в лоб штурмовать хорошо подготовленные к обороне крупные города, неся при этом серьёзные потери.В их положении это, наверное лучшее из того, что можно было придумать. Но, как я писал выше, самый хороший план, самая неприступная позиция имеют свои уязвимости. План же украинский – лучшее из худшего, а позиции их далеко не неприступны. Да и российские генералы, вопреки уверенности военблогеров, не только хорошо знают своё дело но и вполне толково ведут эту сложную военно-политическую (причём при доминирующей политической составляющей) кампанию.В частности, я обратил внимание, что выйдя на ближние подступы к Покровску более месяца назад, ВС РФ как-то разом утратили к нему интерес и стали активно продвигаться южнее, причём не просто обходя город, чтобы, взяв его в полукольцо, устроить ставший уже традиционным штурм с трёх сторон. Нет, обходное движение гораздо глубже и нацелено на Запорожье.ВС РФ нашли изящное опровержение украинского оборонительного плана. Вместо того, чтобы биться в стены "фестунгов", где украинцы собрали всё, что смогли наскрести, русская армия начала наступать там, откуда части ВСУ были сняты и переброшены на вышеуказанную линию Покровск-Славянск-Харьков, особенно на фланги, для защиты коммуникаций.В этих условиях штурм любого города, прикрывающего фланги украинской позиции должен был бы превратиться для ВС РФ в изнуряющую эпопею, украинцы просто подтаскивали бы к определившейся точке приложения усилий русской армии резервы с восточного направления. По мере истощения прикрывавших фронт в Донбассе войск они бы медленно, с арьергардными боями, отходили на запад, имея целью в конечном итоге уйти на Днепр, без обрушения фронта, организованно, не потеряв боеспособности и не позволив ВС РФ перейти к параллельному преследованию и к уничтожению бегущих, потерявших управление войск с воздуха.Как мне представляется Генштаб ВС РФ нашёл изящное решение, полностью опровергающее украинскую затею. Оно заключается в том, чтобы выйти к Днепропетровску/Запорожью с юга, от Гуляйполя и Орехова. В этом случае нет необходимости штурмовать даже левобережные районы этих городов. Достаточно просто блокировать их, отрезав дорогу на Павлоград.В результате такого манёвра будет разрезана уже не левобережная, а вся группировка ВСУ. Связь северного фланга у Чернигова и Харькова с южным, у Днепропетровска/Запорожья/Херсона будет осуществляться только через киевские мосты и правый берег Днепра. Это сделает невозможным оперативный манёвр резервами вдоль фронта, а Покровск, Павлоград и Славянско-Краматорская агломерация, утратят не только стратегическое, но даже тактическое значение, превратившись в ловушки для своих гарнизонов.Дело в том, что главная связь правобережья с левобережьем обеспечивается киевскими, днепропетровскими и запорожскими мостами. Есть и другие мосты и дамбы, связывающие два берега, но их пропускная способность низка, а подъездные пути неудобны и также страдают малой пропускной способностью.Как уже было сказано, конфигурация украинского фронта такова, что его левый (северный) фланг висит на киевских мостах, а правый (южный) на днепропетровско-запорожских. Одной коммуникационной линии недостаточно, чтобы питать оба фланга левобережной группировки. В таком случае она быстро и неизбежно коллапсирует, а организованный отход за Днепр возможен только для соединений того, фланга, чьи коммуникации не нарушены. Остальные обречены.Ну и в заключение для тех, кто всё же боится, что в украинских штабах внимательно прочтут статью, проникнутся её содержанием и предпримут контрмеры. Проблема ВСУ не в том, что они не знают свои узкие места – знают. Просто у них не хватает сил, чтобы прикрыть все угрожающие направления; Поэтому они и разработали план обороны в треугольнике Днепропетрвск-Харьков-Киев. В рамках этого плана они обеспечивают обе свои коммуникационные линии и имеют возможность перебрасывать силы между северным и южным флангами по внутренним коммуникациям левого берега, что даёт им преимущество в манёвре, сводя на нет превосходство ВС РФ в мобильности. Как только одна из линий снабжения выпадает, вся стройная модель рушится.Одна из двух! Понимаете, одна из двух, всё равно какая. Допустим, что ВСУ решили отразить удар на Днепропетровск/Запорожье. Они не могут вывести в поле гарнизоны фестунгов, в чистом поле они проигрывают ВС РФ моментально. Лишних резервов у них тоже нет, иначе они не позволили бы загнать себя в нынешнее положение. Значит надо перебросить на защиту Днепропетровска и Запорожья войска с северного фланга.Перебросили. Южный фланг усилился, северный ослабел. Украинские соединения ещё только будут под бомбами и ракетами пробираться с севера на юг, в ГШ ВС РФ уж будет об этом знать (спутники увидят, да и в соцсетях напишут и фотографии выложат) и просто нанесёт удар на севере: через Чернигов на Киев и через Сумы-Прилуки на Киев. Для ВСУ выпадение из логистической схемы киевских мостов ещё хуже, чем днепропетровско-запорожских, а блокировать левобережные районы Киева, не заходя в них, можно не менее, а даже более эффективно, чем проводить аналогичную операцию на днепропетровско-запорожском направлении.При этом, прорвавшиеся к Днепру на киевском направлении войска могут наступать на Днепропетровск по идущей вдоль левого берега Днепра трасе на Золотоношу, загоняя в огромный мешок всю растянутую на пространстве от Запорожья до Харькова группировку ВСУ.Хоть чучелом, хоть тушкой а ВСУ в любом случае теряют на левом берегу Днепра все или большую часть своих боеспособных соединений. Сунь-Цзы писал "не побеждает тот, у кого вообще нет шансов". В украинской ситуации капитулировать надо было самое позднее в октябре 2023 года, а лучше всего вообще вступать в Россию уже в январе 1992 года, сразу после роспуска СССР.Сейчас Украину ничто не может спасти. Даже обсуждаемое на Западе введение европейских войск на Украину лишь затянет агонию и сделает её страшнее. И вообще это будет уже другая война и другая история.Я не утверждаю, что события обязательно будут развиваться так, как описано выше. Решения принимают люди, а они субъективны. Я лишь утверждаю, что динамика развития процессов на фронте в последние два месяца заставляют предположить наличие описанной конфигурации и очень высокой вероятности развития событий по описанному или близкому к нему сценарию. И ещё я утверждаю, что как бы ни развивались события, помочь, Украине не может уже никто и ничто. Её судьбу решит Россия так, как сочтёт нужным. Ни сама Украина, ни Запад уже не могут этому помешать. Могут усугубить ситуацию, но не переменить её. Все шансы сыграть с Россией хотя бы вничью кончились год назад. С тех пор лучшее, что могут сделать наши враги – сдаться и просить милости.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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россия, запорожье, днепр, иосиф сталин, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, генштаб, мнения