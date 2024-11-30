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"Грузины, держитесь": новые беспорядки в Тбилиси

"Грузины, держитесь": новые беспорядки в Тбилиси - 30.11.2024 Украина.ру

"Грузины, держитесь": новые беспорядки в Тбилиси

Беспорядки в Грузии, раскачивание политической стабильности - это не только и не столько внутренняя история Тбилиси, но скорее большая игра западных спецслужб по раскачке ситуации по периметру России.

2024-11-30T09:16

2024-11-30T09:16

2024-11-30T09:16

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тбилиси

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владимир путин

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европарламент

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Поводом для протестов стало решение властей снять с повестки вопрос переговоров о членстве в Евросоюзе. Полиция всю ночь оттесняла бунтовщиков из правительственного квартала, использую водомёты. Есть пострадавшие среди полицейских. Беспорядки в Тбилиси продолжаются уже месяц, протестующие не признают итоги выборов. Поддерживает и возглавляет их президент страны Саломе Зурабишвили. Правительство ведет себя смело и дерзко, подавляя протесты, обвиняя европейские власти во вмешательстве во внутренние дела страны. Аналитики издания "Россия в глобальной политике" предостерегают грузинские власти, не перегнуть палку, напоминая опыт 1989 года, "когда жестокий разгон митингов взвинтил обстановку, предвосхитив ещё более суровые события следующих трёх лет. Те события имели электризующий эффект и за пределами Грузии, став вехой демонтажа СССР".Россия подчёркнуто дистанцировалась от происходящего в Грузии. На днях Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время визита в Казахстан, отметил: "Когда события в Грузии начались, я, честно говоря, с удивлением на это все смотрел и [за этим] наблюдал. У нас нет с ними отношений, с руководством Грузии, никаких. Но я просто удивлялся их мужеству и характеру, которые они проявляли для того, чтобы отстоять свою точку зрения. Сейчас даже не буду давать оценку этой точке зрения".Больше оценок ситуации в Грузии - в обзоре соцсетей.Военный аналитик Борис РожинНочью в Грузии была такая себе попытка майдана. 1. Протесты начались еще с вечера. В них участвовала и французская бабка, которая у грузин пока за президента и которая объявила себя единственной легитимной властью в стране. 2. В качестве повода для начала уличной атаки были использованы заявления грузинского руководства о заморозке о вступлении Грузии в ЕС и отказ от грантов (!) 3. Полиция действовала решительно, применяв водометы, дубинки и газовые баллончики. Атакующие пытались строить баррикады и поджигать мусор на мостовой. Также пытались светить в глаза силовикам лазерными указками. 4. Несколько десятков человек задержаны. Пострадало 18 полицейских. В итоге от правительственных зданий толпу удалось оттеснить и сохранить контроль над центром города. 5. Сегодня намечается продолжение. Запад так просто не сдастся и будет разжигать майдан в Тбилиси, чтобы свергнуть действующую власть. Если у них не получится, то фактически Грузия на ближайшие годы уйдет в свободное плавание. Что иронично. Фактически, полицейские в Тбилиси сражаются за свободную Грузию и ее право самостоятельно выбирать свой путь. А уличная толпа борется за рабское состояние Грузии под западным сапогом. Вот такая вот "борьба за свободу"Политолог Николай СтариковПроигрывая на поле боя на Украине, Запад старается изменить ход вещей— Переговоры — Заморозка конфликта — Удары ракетами — Угрозы передать Киеву ядерное оружие. Когда ничего из вышеперечисленного не сработало, и Россия идёт дальше, стараются открыть "второй фронт". В Грузии не получается. В Сирии получилось. Боевики протурецкие пошли вперёд на Алеппо. Конечно, у Эрдогана есть свой резон и планы, но в целом он выступил в роли фигуры, которую англосаксы хотят передвинуть на Великой шахматной доске.Общественный деятель Татьяна ПопГлядя на продолжающиеся в Грузии попытки устроить майдан, появился почти философский вопрос: "Можно ли в одни и те же кружевные труселя запрыгнуть дважды"? Исторический опыт, правда с рекой, а не с этим политическим фетишем всех западников, убеждает нас, что нет. На практике же люди делятся на обучаемых, необучаемых и тех, кто профессионально за печеньки и подсохший хачапур готов торговать Родиной. В Грузии к первым относятся действующие власти и их сторонники, которых, к счастью, в стране большинство. К последним – уже почти бывшая президент, объявившая себя владычицей морской "единственной легитимной властью", вкупе с кучкой грантоедов. А необучаемой части протестунов на месте власти я бы раздала за счет госбюджета вожделенный предмет нижнего белья и разрешила любые акции, но только в нем. И западным кураторам фотки будут милее, ибо толерантней, и грузинскому обществу будет лучше видно, куда их тянут скакуасы.Общественный деятель Татьяна МонтянНовые замесы в Грузии. Ситуацию в Грузии продолжают раскачивать. Сегодня на Шота Руставели произошли столкновения "оппозиции" с полицией. Поводом для них стало то, что "оппозиционеры" попытались посбивать камеры уличного наблюдения. Полиция оказалась против. После непродолжительных потасовок, полиции удалось вытеснить протестующих с улицы, однако важен факт: градус протеста ощутимо накаляется, то есть, раскачка идёт своим чередом. Ждём рассказов про "жестокое насилие полицейских", дружного осуждения западных СМИ и правительств и тому подобного. А там - по классике - должны появиться и первые жертвы противостояния... Не дай бог, конечно! А, да, как раз вчера Европарламент (сборище неплохо оплачиваемых дармоедов с неясными полномочиями) потребовал (!) отменить результаты парламентских выборов в Грузии (!) и провести новые. Совпадение? Не думаю (с)Журналист Дмитрий ВасилецПосольство США опять собрало в Тбилиси свой ЛГБТ*-майдан! Для стран НАТО архи-важно установить в Грузии свое правительство, ибо без контроля над этой территорией, невозможно будет накачивать оружием российский Кавказ и это обрубит логистические маршруты для ударов по экономике РФ. Посему, денег на ЛГБТ-*активистов не жалеют, даже из заграницы по безвизу привозят профессиональных майдановцев украинцев, которые в 2014-м уничтожили свою страну, теперь помогают посольству США уничтожить Грузию. Удачи грузинским силовикам в деле пресечения очередной попытки госпереворота. Надеюсь, правоохранителей не соблазнят деньгами и не запугают кровавыми провокациями, которые, несомненно, будут.Философ и политолог Александр ДугинПопытка Майдана в Тбилиси, наступление в Сирии, новые санкции против российских банков со стороны Байдена (в этом и причина скачка курса) и продолжающиеся ракетные атаки российских территорий - новые витки эскалации со стороны врага. Он везде одинаков - глобалисты, отчаянно пытающиеся спасти изо всех сил свою гегемонию. Мы отвечаем укреплением союза с Казахстаном, который мы чуть не потеряли до этого, Орешником и стойкостью русских солдат. Путин анонсировал вчера и более серьезные шаги. Очевидно лишь одно: уклониться от эскалации и протянуть до инаугурации едва ли получится. Тем более, стартовые условия после инаугурации будут во многом зависеть от того, что будет происходить до нее.Еще больше информации о происходящем в эти дни в Грузии - в статье Татьяны Стоянович "Дестабилизация ситуации по киевской методичке. Из-за чего протестует оппозиция в Грузии"*Организация, признанная в РФ экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена

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эксклюзив, грузия, тбилиси, россия, владимир путин, саломе зурабишвили, борис рожин, европарламент, ес, посольство