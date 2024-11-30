https://ukraina.ru/20241130/1059324382.html

Зеленский приговорил группировку ВСУ в Курахово к смерти — Рогов

Зеленский приговорил группировку ВСУ в Курахово к смерти — Рогов - 30.11.2024 Украина.ру

Зеленский приговорил группировку ВСУ в Курахово к смерти — Рогов

Владимир Зеленский собственноручно обрек солдат ВСУ на гибель, когда отказался отдать приказ об отводе войск из Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 30 ноября заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

2024-11-30T10:40

2024-11-30T10:40

2024-11-30T10:40

новости

курахово

россия

донецкая народная республика

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059059219_0:8:2000:1133_1920x0_80_0_0_72ee6a01db4cc31bcb6d3c7fac8cb0d2.jpg

Накануне украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР), сообщил о том, что российская армия продолжает продвижение в Курахово, а у ВСУ осталась под контролем лишь западная половина города.За ВСУ осталась только западная половина Курахово - Deep StateРанее ряд пабликов писал, что солдаты ВСУ массово бегут с позиций на западе Курахово по единственной доступной им, но простреливаемой дороге. В то же время украинский главком Александр Сырский приказал усилить резервы под Курахово и Покровском.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях. В пятницу, 29 ноября, они освободили населенные пункты Воровское и Раздольное в ДНР. Также на этой неделе российские силы взяли под контроль Раздольное, Елизаветовку, Романовку, Берестки, Новую Ильинку и Копанки.На днях британское издание Reuters опубликовало информацию, что за последнюю неделю Россия получила контроль почти над 235 кв. км новых территорий. И это рекордное продвижение за неделю в 2024 году.Еще по теме: По сценарию "Азовстали": вэсэушники и наемники попали в западню в Часовом Яре.

https://ukraina.ru/20241129/1059310237.html

курахово

россия

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курахово, россия, донецкая народная республика, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины