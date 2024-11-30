Зеленский приговорил группировку ВСУ в Курахово к смерти — Рогов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Владимир Зеленский собственноручно обрек солдат ВСУ на гибель, когда отказался отдать приказ об отводе войск из Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 30 ноября заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
"Зеленский не захотел спасти группировку ВСУ, которая остается в Курахово под угрозой окружения, и отказался отдавать приказ о ее выводе, тем самым обрекая на верную гибель", — привело слова Рогова агентство РИА Новости.
Ранее ряд пабликов писал, что солдаты ВСУ массово бегут с позиций на западе Курахово по единственной доступной им, но простреливаемой дороге. В то же время украинский главком Александр Сырский приказал усилить резервы под Курахово и Покровском.
Вчера, 13:43"Выбили противника из первых многоэтажек": ВС РФ в Курахово и новые освобожденные территорииРоссийские войска заняли первые высотки в городе Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР), параллельно другие подразделения ВС РФ освободили два населенных пункта региона - Воровское и Раздольное
На днях британское издание Reuters опубликовало информацию, что за последнюю неделю Россия получила контроль почти над 235 кв. км новых территорий. И это рекордное продвижение за неделю в 2024 году.