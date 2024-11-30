Зеленский приговорил группировку ВСУ в Курахово к смерти — Рогов - 30.11.2024 Украина.ру
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Зеленский приговорил группировку ВСУ в Курахово к смерти — Рогов
Зеленский приговорил группировку ВСУ в Курахово к смерти — Рогов - 30.11.2024 Украина.ру
Зеленский приговорил группировку ВСУ в Курахово к смерти — Рогов
Владимир Зеленский собственноручно обрек солдат ВСУ на гибель, когда отказался отдать приказ об отводе войск из Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 30 ноября заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2024-11-30T10:40
2024-11-30T10:40
новости
курахово
россия
донецкая народная республика
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
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Накануне украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР), сообщил о том, что российская армия продолжает продвижение в Курахово, а у ВСУ осталась под контролем лишь западная половина города.За ВСУ осталась только западная половина Курахово - Deep StateРанее ряд пабликов писал, что солдаты ВСУ массово бегут с позиций на западе Курахово по единственной доступной им, но простреливаемой дороге. В то же время украинский главком Александр Сырский приказал усилить резервы под Курахово и Покровском.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях. В пятницу, 29 ноября, они освободили населенные пункты Воровское и Раздольное в ДНР. Также на этой неделе российские силы взяли под контроль Раздольное, Елизаветовку, Романовку, Берестки, Новую Ильинку и Копанки.На днях британское издание Reuters опубликовало информацию, что за последнюю неделю Россия получила контроль почти над 235 кв. км новых территорий. И это рекордное продвижение за неделю в 2024 году.Еще по теме: По сценарию "Азовстали": вэсэушники и наемники попали в западню в Часовом Яре.
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курахово
россия
донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курахово, россия, донецкая народная республика, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины
Новости, Курахово, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины

Зеленский приговорил группировку ВСУ в Курахово к смерти — Рогов

10:40 30.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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Владимир Зеленский собственноручно обрек солдат ВСУ на гибель, когда отказался отдать приказ об отводе войск из Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 30 ноября заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
"Зеленский не захотел спасти группировку ВСУ, которая остается в Курахово под угрозой окружения, и отказался отдавать приказ о ее выводе, тем самым обрекая на верную гибель", — привело слова Рогова агентство РИА Новости.
Накануне украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР), сообщил о том, что российская армия продолжает продвижение в Курахово, а у ВСУ осталась под контролем лишь западная половина города.
За ВСУ осталась только западная половина Курахово - Deep State
Ранее ряд пабликов писал, что солдаты ВСУ массово бегут с позиций на западе Курахово по единственной доступной им, но простреливаемой дороге. В то же время украинский главком Александр Сырский приказал усилить резервы под Курахово и Покровском.
Разминирование Селидово в ДНР 91-м инженерно-саперным полком группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Вчера, 13:43
"Выбили противника из первых многоэтажек": ВС РФ в Курахово и новые освобожденные территорииРоссийские войска заняли первые высотки в городе Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР), параллельно другие подразделения ВС РФ освободили два населенных пункта региона - Воровское и Раздольное
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях. В пятницу, 29 ноября, они освободили населенные пункты Воровское и Раздольное в ДНР. Также на этой неделе российские силы взяли под контроль Раздольное, Елизаветовку, Романовку, Берестки, Новую Ильинку и Копанки.
На днях британское издание Reuters опубликовало информацию, что за последнюю неделю Россия получила контроль почти над 235 кв. км новых территорий. И это рекордное продвижение за неделю в 2024 году.
Еще по теме: По сценарию "Азовстали": вэсэушники и наемники попали в западню в Часовом Яре.
 
НовостиКураховоРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
10:40Зеленский приговорил группировку ВСУ в Курахово к смерти — Рогов
10:26"Люди устали": The Times назвала число поклонников Зеленского среди украинцев
10:18Протесты в Тбилиси: полиция Грузии сообщила о раненых сотрудниках и сотне задержанных
09:57Что происходит в Сирии? Мнение экспертов
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09:16"Грузины, держитесь": новые беспорядки в Тбилиси
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