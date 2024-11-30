Подлесный: если ядерное оружие попадет на Украину, его применение на поле боя бессмысленно - 30.11.2024 Украина.ру
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Подлесный: если ядерное оружие попадет на Украину, его применение на поле боя бессмысленно
Подлесный: если ядерное оружие попадет на Украину, его применение на поле боя бессмысленно - 30.11.2024 Украина.ру
Подлесный: если ядерное оружие попадет на Украину, его применение на поле боя бессмысленно
У России есть опыт применения ОДАБ-3000, которое кардинально ничего на фронте не меняет, так что помочь украинцам подобное оружие не в силах
2024-11-30T07:20
2024-11-30T07:20
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европа
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
ядерное оружие
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.Он отметил, что если тактическое ядерное оружие попадет на Украину, то его применение на поле боя будет нецелесообразно.После удара по Украине новой ракетой средней дальности "Орешник" некоторые чиновники в Европе и США выдвинули идею возвращения Украине ядерного оружия, сообщает The New Times.О мнении других экспертов — в материале "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник".Подробнее об этом — в материале Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - ПутинПолный текст интервью — Геннадий Подлесный: Запад даст Киеву ядерное оружие, но Россия встретит его на море, в воздухе и на земле
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, европа, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, ядерное оружие, детали
Новости, Украина, Россия, Европа, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ядерное оружие, детали

Подлесный: если ядерное оружие попадет на Украину, его применение на поле боя бессмысленно

07:20 30.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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У России есть опыт применения ОДАБ-3000, которое кардинально ничего на фронте не меняет, так что помочь украинцам подобное оружие не в силах
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.
Он отметил, что если тактическое ядерное оружие попадет на Украину, то его применение на поле боя будет нецелесообразно.
“Артиллерийские снаряды с ядерным наполнением примерно эквивалентны нашему ОДАБ-3000. ОДАБ-3000 применяется, уничтожается опорный пункт, но кардинально ничего на фронте не меняется. ВСУ продолжают биться. Массовой сдачи в плен не будет, пока не рухнет фронт”, — объяснил Подлесный.
После удара по Украине новой ракетой средней дальности "Орешник" некоторые чиновники в Европе и США выдвинули идею возвращения Украине ядерного оружия, сообщает The New Times.
О мнении других экспертов — в материале "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"
В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник".
Подробнее об этом — в материале Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - Путин
- РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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Передача ядерного оружия Киеву может быть приравнена к нападению на Россию - МедведевРоссия может оценить факт передачи Западом ядерного оружия Киеву как нападение. Об этом 26 ноября заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Полный текст интервью — Геннадий Подлесный: Запад даст Киеву ядерное оружие, но Россия встретит его на море, в воздухе и на земле
 
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