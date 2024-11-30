https://ukraina.ru/20241130/1059231683.html

Подлесный: если ядерное оружие попадет на Украину, его применение на поле боя бессмысленно

Подлесный: если ядерное оружие попадет на Украину, его применение на поле боя бессмысленно - 30.11.2024 Украина.ру

Подлесный: если ядерное оружие попадет на Украину, его применение на поле боя бессмысленно

У России есть опыт применения ОДАБ-3000, которое кардинально ничего на фронте не меняет, так что помочь украинцам подобное оружие не в силах

2024-11-30T07:20

2024-11-30T07:20

2024-11-30T07:20

новости

украина

россия

европа

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

ядерное оружие

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059058522_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_9ba64b0c3bb1092e4cbb39da9c296a96.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.Он отметил, что если тактическое ядерное оружие попадет на Украину, то его применение на поле боя будет нецелесообразно.После удара по Украине новой ракетой средней дальности "Орешник" некоторые чиновники в Европе и США выдвинули идею возвращения Украине ядерного оружия, сообщает The New Times.О мнении других экспертов — в материале "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник".Подробнее об этом — в материале Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - ПутинПолный текст интервью — Геннадий Подлесный: Запад даст Киеву ядерное оружие, но Россия встретит его на море, в воздухе и на земле

https://ukraina.ru/20241126/1059209150.html

украина

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, европа, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, ядерное оружие, детали