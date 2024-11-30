Подлесный: если ядерное оружие попадет на Украину, его применение на поле боя бессмысленно
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
У России есть опыт применения ОДАБ-3000, которое кардинально ничего на фронте не меняет, так что помочь украинцам подобное оружие не в силах
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.
Он отметил, что если тактическое ядерное оружие попадет на Украину, то его применение на поле боя будет нецелесообразно.
“Артиллерийские снаряды с ядерным наполнением примерно эквивалентны нашему ОДАБ-3000. ОДАБ-3000 применяется, уничтожается опорный пункт, но кардинально ничего на фронте не меняется. ВСУ продолжают биться. Массовой сдачи в плен не будет, пока не рухнет фронт”, — объяснил Подлесный.
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