https://ukraina.ru/20241130/1059304541.html

Что Зеленский требует от Трампа? Что и кому кричит Коломойский? И кого испугало "ведро с гайками"

Что Зеленский требует от Трампа? Что и кому кричит Коломойский? И кого испугало "ведро с гайками" - 30.11.2024 Украина.ру

Что Зеленский требует от Трампа? Что и кому кричит Коломойский? И кого испугало "ведро с гайками"

Интересно посмотреть, какую картинку моделируют для обывателя украинские СМИ, блогеры, политики.

2024-11-30T07:55

2024-11-30T07:55

2024-11-30T07:55

эксклюзив

украина

сша

россия

владимир зеленский

игорь коломойский

дональд трамп

сизо

верховная рада

"орешник"

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Каковы их, как нынче говорят, "вербальные инвестиции"?Какая реакция на Украине на удар "Орешником" по Южмашу, как оценивают перспективы?Мощное воздействие оказал "Орешник" на умы украинских народных избранников.Верховная Рада бежитВерховная Рада, в ужасе перед "Орешником", решила разбежаться.Они видимо, решили, что они и есть тот самый пресловутый "центр принятия решений".Тут же появилось заявление Зеленского, что Раде никто не разрешал уходить на выходной. Зеленский сделал вид, что он тоже "центр принятия решений". Проблема в том, что это максимальный уровень решений Зеленского: разрешить ли Раде уходить на выходной.Да и то, наверное, получил указания из посольства США. Сами дипломаты, кстати, тоже сбежали. Дипломаты десяти как минимум посольств покинули Киев и перебрались в Польшу и в другие страны.Нелегитимный в РадеА депутаты? Вернулись ли они на рабочие места и в каком количестве?Этого никто не знает. В Раду теперь, при Зеленском, журналистов не пускают. Заседают "слуги" уже почти три года в полной таинственности. Никто не знает, что и как они обсуждают, кроме того, что соблаговолят сообщить народу официально. Даже никто не знает, сколько их там.Это, конечно, яркое и уникальное достижение "демократичной Украины".Впрочем, Рада давно нелегитимная, как и сам Зеленский. Но военное положение продлевают исправно (а именно военное положение не даёт провести выборы).То есть нелегитимные Рада и президент нелегитимно продлевают положение, которое отменяет легитимные выборы. Ловко придумано!И всё это - в полной информационной тишине. В вакууме, можно сказать.А что же пишут на Украине про "Орешник", который так мощно подействовал на умы "слуг народа"?"Это блеф!"Степень паники перед новым оружием можно измерять по уровню дебилизма в прессе Украины.Нет, он и раньше был высоким. Но сейчас - такое впечатление, что все сорвались на панический истошный визг.Информагентства без стеснения сообщают читателям: ничего нет, вам показалось. Не верьте! Ничего не было!Ярко отрабатывается тема " у них осталось всего два-три Орешника", "никто не боится, ха-ха-ха", "это блеф".Это якобы "старые ракеты", и их совсем, совсем немного. Может, вообще всего одна."Орешник" рассыпался в небе. Видео рвёт сеть", - пишет "независимое" украинское информагентство УНИАН (входит в медиахолдинг Коломойского)."Его буквально не существует. Рухлядь рассыпалась в небе", - утверждает "эксперт Криволап" из того же УНИАН."Постановку с "Орешником" разоблачили! ""Это ведро с гайками. Старый досоветский хлам."Получается, западные посольства и парламент Украины испугались "ведра с гайками". Интересная мысль...Уныние в КиевеНо информполе это одно, а реальность - другое. Народ очень демотивирован. Об этом прямо пишут западные СМИ: "уныние в Киеве". Украинские, конечно же, об этом молчат. И продолжают писать про "старые ракеты".Это та же тема, которую отрабатывал Арестович* весной 2022 года на Украине: "ракет у России осталось на 2-3 недели".Ну сказал же вам Писториус из Германии: "то, что Россия делает за три месяца в оборонной промышленности, весь ЕС делает за год".Нет, продолжают с упорством внедрять в сознание украинского обывателя: "Орешника" осталось только два! "Вам-то откуда это известно?Кстати, и сбежавший за границу Арестович теперь оттуда поет совсем другие песни."Демонстративно влупили"Гораздо серьёзнее настроен украинский политолог Михаил Чаплыга.Его разбор ситуации:"Гиперзвук "Орешник" - то, что от него осталось - дали посмотреть и разобрать на молекулы - говорит Михаил Чаплыга. - Да, всё стерлось в пыль, но даже пыль несёт на себе сигнатуры. Всем понятно, что на Южмаш примчались специалисты НАТО. И им дали время. О чём это говорит? Что всё было сделано специально и демонстрационно. Демонстративно влупили. Демонстративно дали время на изучение. Чтобы каждый, кто будет изучать, убедился, что это именно то, о чём они говорят.""И они не боятся, что кому-то станет известно, из чего состоит ракета. Потому что, видимо, есть технологии, которые повторить невозможно. И кстати, где съёмка того места, в которое попали? Их, наша, американская, с беспилотника, партизаны? Ничего нет. "Что же произошло на Южмаше? Пока это точно неизвестно, но примерно можно представить: масштаб разрушений не хотят показывать украинскому обывателю.Не надо показывать. Надо продолжать успокаивать: "ничего не было".Зеленский требует от ТрампаА как представляют народу "лидера нации"? Ну, с этим проблем никогда нет.Зеленский говорит и говорит. Он вообще не замолкает. Даёт указания, журит, обвиняет и советует.Сообщение Укринформ:"Зеленский ПОТРЕБОВАЛ от Трампа предложений по урегулированию конфликта с Россией. Он надеется получить их в январе 2025 года."Ну слава Богу, хоть получить "надеется". Но тут легко могло быть "опять потребовал".Мощный лидер требует у какого-то там президентишки США поскорее перед ним отчитаться.Для Зеленского невероятно важно вот это "потребовал". Все это знают. Особенно государственное агентство Укринформ.Укринформ всё-таки несет на себе "карму основателя". В 2018 году, во время недолгого правления гетьмана Скоропадского, это агентство основал известный теоретик украинского национализма, будущий поклонник Муссолини и Гитлера Дмитрий Донцов.Тогда тоже Украина считала себя вправе "требовать и указывать" мировым державам. Но всё пошло не так, как представлял "великий гетьман" и рупор его пропаганды Донцов.Крики КоломойскогоОт Укринформа не отстаёт и УНИАН. Те вообще живут в параллельной реальности:"Трамп влупил по Китаю!""Ким поперхнулся. Южная Корея вводит войска.""Атакамс" расквасил "Орешник".И другие фантастические заголовки.Название агентства расшифровывается как Украинское Национальное Информагентство новостей. Но в нем нет ничего ни национального, ни информационного. Это личное агентство олигарха Коломойского.УНИАН был куплен Беньямином Коломойским в давние-давние времена.Еще когда "делили Укрнафту".Наверное, с ностальгией вспоминает сейчас об этом Коломойский в Киевском СИЗО. Если он там действительно находится.Ходят слухи, что Коломойский ежедневно кричит в камеру видеонаблюдения оскорбления Зеленскому и "слугам народа."Но также ходят слухи, что он находится на своей даче, под охраной верных людей, и оттуда иногда является в суд.Зеленский мог его демонстративно якобы "посадить", в реальности же он спокойно и тихо живёт дома.Но для азартного Коломойского не участвовать в реальной политике, быть отлучённым от потоков денег и азартной игры в бизнес по украински - это наверное, хуже, чем быть в изоляции.Вон даже Дубинский, в отличие от своего бывшего шефа Коломойского, активно участвует в украинской политике. Находясь в камере СИЗО. Как он это делает?Через адвокатов, конечно. Передаёт свои послания народу Украины.Заодно Дубинский не теряется и записывает видео для своего блога прямо во время заседаний суда.Вот как выглядит презентация его блога:"Брошен в тюрьму по личному указанию Зеленского. Действующий народный депутат Украины."Можно по разному относиться к журналисту Дубинскому, который был в своё время ловким подручным Коломойского.Но разве это не международный скандал: народный депутат, который уже больше года без суда и следствия находится в СИЗО?Украина как полигонСам же Зеленский возмущается тем, что из Украины, дескать, Россия устроила полигон по испытаниям новых видов оружия.Но надо вспомнить заявления бывшего министра обороны Резникова.Он сказал два года назад в интервью "Файнэншл Таймс":"Для военной промышленности мира лучшего полигона не придумаешь."Так министр обороны Украины зазывал военные компании мира на землю Украины."Лучшего полигона не придумаешь!"В какой стране мира такое возможно? Где ещё министр обороны называет свою страну "полигоном" и зазывает использовать её территорию в этом качестве.Чем же недоволен Зеленский? Сами устроили полигон из Украины. А теперь хотят продавать то, что осталось.Недра на продажуТеперь, правда, Зеленский любит другую тему. Он обращается к США: давайте вместе разрабатывать наши недра!А вбросил эту нехитрую тему в тупые, но цепкие умы Ермака и Зеленского не кто иной, как Майк Помпео. Бывший глава администрации и ЦРУ при Трампе.Помпео публично, не стесняясь, написал в СМИ еще летом, что советует Зеленскому "включить старую добрую жадность" у Трампа и его друзей.И зазвать на Украину западных олигархов, которых Помпео, а за ним и Зеленский уважительно зовут "инвесторами"."Инвесторам" надо пообещать литий, руду, да и вообще всё, что есть.И как крысы, которых экспериментаторы в белых халатах приучили нажимать на клавишу, Зеленский и Ермак жмут на эту педаль.Приходите и владейте!Это кошмар какой-то, надо их остановить, пока они всю страну не раздарили.Но дело в том, что Ермак, Зеленский и Помпео мыслят категориями устаревшими, как какие-то южноамериканские плантаторы 19 века.Дело в том, что мы живем в 6-7 технологическом укладе. Трамп набрал (или ему набрали) команду молодых технологичных хищников. Они интересуются полётами на Марс, спутниками, криптовалютами и новыми системами колонизации мира. Через цифровые деньги, например.А тут Зеленский с Ермаком, представители устаревших украинских "элит." Как какие-то "доны Педро" на своих ранчо при встрече с майнерами криптовалют.Но и в США есть любители пролоббировать Украину. За хорошие деньги, разумеется.Линдси Грэм, сенатор:"Чтобы вернуть американские деньги с Украины, мы можем обогатиться редкими земельными ископаемыми. Это хорошее соглашение для США."Ну а в Германии тем временем с досадой фиксируют неудачи ВСУ."Вы можете просто сдаться"Немецкий журналист Юлиан Рёпке ругает украинских солдат:"Какого хрена это возможно? Как 10 российских солдат могут прорвать оборону центральной части Курахово? Я просто не понимаю этого. Если вы не хотите, чтобы ваша армия сражалась лицом к лицу за ваши стратегические города, вы можете просто сдаться."Разочарован. Подгоняет.Как так получилось, что наследники Великой Победы сами, добровольно пошли в услужение врагам Победы?Очень просто: они отказались от нашей общей Победы и пошли в услужение "фрицам". Ну а как это еще называется?Шнелле! Украйнишен зольдатен.Надо бы напомнить Рёпке такие слова как "хенде хох" и "Гитлер капут". Предки Рёпке хорошо помнят эти выражения.Подробнее о том, что предлагает Украина США в обмен на оружие и деньги - в статье Павла Котова "Что Украина предлагает Западу, что может заинтересовать Трампа и что РФ никогда не отдаст"*Признан в РФ террористом и экстремистом

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, сша, россия, владимир зеленский, игорь коломойский, дональд трамп, сизо, верховная рада, "орешник", южмаш