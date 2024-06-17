https://ukraina.ru/20240617/1055699885.html

Дмитрий Голубовский о том, почему мирный план Путина стал casus belli СВО и как юань может погубить Китай

Дмитрий Голубовский о том, почему мирный план Путина стал casus belli СВО и как юань может погубить Китай - 17.06.2024 Украина.ру

Дмитрий Голубовский о том, почему мирный план Путина стал casus belli СВО и как юань может погубить Китай

Мирная инициатива России была озвучена для того, чтобы Запад ее отверг. Именно поэтому она была сделана перед саммитом в Швейцарии. Во-первых, чтобы в кулуарах саммита было о чем поговорить, а во-вторых, чтобы получить casus belli для продолжения нашей спецоперации. Следующие мирные предложения будут еще хуже. Это путинский стиль дипломатии

2024-06-17T21:00

2024-06-17T21:00

2024-06-17T21:00

интервью

россия

китай

украина

владимир путин

дональд трамп

дмитрий голубовский

брикс

мвф

вто

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.Выступая перед руководством МИД РФ, президент России Владимир Путин предложил формулу урегулирования конфликта на Украине. По словам российского лидера, Киев должен вывести войска с территории новых российских регионов, а Украина должна объявить внеблоковый и нейтральный статус.Также Путин предложил зафиксировать в международных договорах российский статус Крыма и Севастополя, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Все западные санкции необходимо отменить, соглашение по мирному урегулированию - зафиксировать в договорах.- Дмитрий, почему это мирное предложение прозвучало именно сейчас?- Все это дипломатические игры вокруг конференции в Швейцарии, которая прошла в странном формате. Изначально это должен был быть саммит, но представительства не получилось, приехали второстепенные министры, для массовки собрали даже общественные организации. То есть это не дипломатическая встреча, всерьез это не было воспринято. Но поскольку эта встреча имела место быть, Россия, которую туда не приглашали, должна была высказать что-то со своей стороны, чтобы ее не обвиняли в том, что она не поддерживает мирный процесс.Путин выдвинул весьма умеренные условия, которые я считал бы поражением, если бы их приняли. Это то, что называется "белый мир", когда противоборствующие стороны остаются при своих. По сути это Стамбульские соглашения, откорректированные с учетом референдумов в новых регионах.Но Россия и так контролирует большую часть этих регионов, выдавить ВСУ из ДНР - это вопрос времени. Запорожье и Херсон, поскольку там есть водная преграда, более проблематично, но решаемо. То есть Россия претендует на то, что уже заняла, оставляя Украине Одессу, Николаев, Харьков. Если бы в Киеве были озабочены сохранением Украины, то согласились бы на эти предложения. Но поскольку в Киеве никто этим не озабочен, а решения принимают внешние центры управления, то, естественно, это предложение было отвергнуто.Эта мирная инициатива была сделана для того, чтобы Запад ее отверг. Именно поэтому она была сделана перед саммитом в Швейцарии. Во-первых, чтобы в кулуарах было о чем поговорить, а во-вторых, чтобы получить casus belli для продолжения нашей спецоперации. Вы отвергли наши мирные предложения, следующие будут еще хуже. Это путинский стиль дипломатии. Если стиль Трампа — это голландский аукцион, то есть он сразу задирает ставки до небес, а потом начинает опускать, то есть смягчать позиции. Путин наоборот, у него классический аукцион, он только поднимает цену.Кстати, если Трамп победит на выборах США, именно потому что у них такие стили ведения переговоров, они договорятся. Хотя я сомневаюсь, что Трамп станет президентом. У меня есть интуитивное чувство, что-то в США случится, что он не будет в Белом доме. Либо в тюрьме с ним что-то случится, либо в политике.Мирные же инициативы России являлись частью дипломатической игры. Но эти же мирные инициативы являются еще и мирными инициативами Китая, потому что Путин до этого был в Пекине. После чего Китай уже совершенно четко и ясно отказался от саммита в Швейцарии на любом уровне. Китай так же предупреждал, что любые подобные мероприятия без участия России бессмысленны. Отсюда я делаю вывод, что это не только позиция Москвы, это позиция Пекина. Точка зрения была обозначена, чтобы с той стороны понимали, в рамках какой логики мы действуем.Дальше наши действия продолжаются в направлении того, что господин Дугин на последнем форуме Украина.ру обозначил как малая победа. Малая победа по Дугину — это политическая программа. Это в дополнение к четырем областям, которые уже считаем своими, должны присоединить Харьковскую, Одесскую и Николаевскую области.Это обезопасит Черное море, которое станет нашим внутренним морем. Только после этого Россия может садиться за стол переговоров. До этого любые переговоры не имеют смысла. Думаю, на решение этой задачи уйдет год, судя по темпам развития событий. Может быть меньше, но скорее это будет весна следующего года.А сейчас мирное предложение сделали, прекрасно понимая, что оно будет отвергнуто. Мы бы попали в неудобное положение, если бы оно было принято, владея при этом инициативой на поле боя. Одесский порт останется у Киева, перемирием воспользуются, чтобы восстановить инфраструктуру и накачать оружием.- Президент в МИДе говорил и о том, что БРИКС станет стержневым институтом в будущем. Какую политическую структуру заменит собой БРИКС?- Речь идет о глобальных институтах, которые не работают. Я напомню, что их четыре: ООН, МВФ, Всемирный банк, ВТО. Все они были созданы по итогам Второй мировой войны, и все они не работают, причем давно.БРИКС – это то, что должно заменить эти институты. То есть должен быть создан некий совет БРИКС как политическая организация, но который был бы модератором возможных конфликтов, которые есть среди членов БРИКС. Главный конфликт – это индо-китайский. Если в БРИКС войдет Пакистан, будет еще и индо-пакистанский конфликт. Индия – страна, которая имеет ряд территориальных конфликтов. А у России и Китая улажены все отношения. У России и Ирана тоже по Каспийскому морю общая точка зрения.То есть, во-первых, должен быть политический орган БРИКС. Должен быть аналог МВФ, который бы играл роль клирингового банка для международной торговли. То есть этот институт должен обеспечивать кредитование и выдавать в том числе стабилизационные займы, если какие-то проблемы у одного из участников, и обеспечивать расчеты вне зависимости от третьих сторон.Это организация, в которой любой участник внешней экономической деятельности может открыть счет для обеспечения расчетов с другими участниками, потому что клиринг позволит устанавливать курсы на основе спроса и предложения в моменте.- Это подразумевает окончательный отказ от доллара?- Да. Это окончательный отказ от доллара и переход к торговле на национальные валюты. А в качестве брикс-валюты, того, в чем можно припарковать деньги (допустим, вы что-то продали и собираетесь скоро что-то купить, но вам нужно деньги где-то оставить), можно использовать старое доброе золото, которое расчетной единицей служит человечеству уже 5-6 тысяч лет.В каждой стране своя национальная валюта, но только тогда, когда у вас идут трансграничные операции, у вас должно быть что-то зарезервировано в золоте. Золотой запас нужен очень небольшой. Потому что есть такая иллюзия у людей, что вы не можете вернуться к золотому стандарту, потому что денег очень много, вам золота не хватит, чтобы все обеспечить.Так и не надо все обеспечивать. Внутренний рынок будет работать так, как работает сейчас. В России в рублях, в Китае в юанях. Но когда идет торговля между двумя странами, когда кто-то получил какие-то деньги, если он хочет потом использовать их дальше в экономической деятельности, можно обеспечить их резервирование в золотом эквиваленте.Так что разговор о том, что нужно создать единую валюту БРИКС на основе корзины валют, мне кажется, это плохая идея. Потому что сразу же начнется спор о том, кому какая доля в этой корзине, кто насколько важен, какие механизмы и так далее.Можно поступить гораздо проще. То есть вы создаете клиринговый банк, в который каждый может задепонировать какую-то сумму в национальной валюте или задепонировать какую-то сумму в золоте для того, чтобы этим депозитом обеспечить свою операцию.И счет там может открыть вообще любой участник внешней экономической деятельности. И на основании операции этого банка будут определяться официальные курсы валют. Не на основании биржевых торгов каждой в отдельности страны, а на основании того, что считается сальдо всех операций в течение дня и на основании определенного алгоритма регламента меняется курс. Никаких биржевых спекуляций.- А юань может стать мировой резервной валютой для стран БРИКС?- Будет только хуже, если БРИКС перейдет на юань. Для самих китайцев это будет плохо. Потому что когда национальная валюта становится международной валютой всегда случается одно и то же. Это гипертрофированный рост финансового сектора в стране, которая это допускает, и деиндустриализация. А для Китая это очень плохо.По этому пути уже прошла Британия. Британский фунт был резервной валютой до середины прошлого века. А сейчас Британия уже утратила полный цикл производства стали. Британия не делает чугуна. Последняя домна была недавно закрыта. О каком месте в мире среди промышленных держав можно говорить? По тому же пути прошли США. Это была промышленная сверхдержава после Второй мировой. Сейчас это страна, в которой практически вся динамика ВВП определяется сферой услуг.И если Китай пойдет тем же путем, сделав юань главным в БРИКС, то через 30 лет не будет того Китая, который мы знаем. Будет страна-рантье, а все китайское производство переедет на восточное побережье Африки на аутсорс.Я думаю, что китайцам это не надо, они достаточно мудрые, чтобы по этому пути не идти. Если не национальная валюта, и не корзина национальных валют, то берите в качестве универсального средства расчета золото. Создайте клиринговый банк, в котором золото свободно будет котироваться к другим валютам на основании спроса и предложений, связанного с внешнеэкономической деятельностью.Этот банк сам по себе будет иметь возможность расчета с центробанками, но не будет иметь никаких счетов, никаких связей с государствами, которые в эту архитектуру не входят. На санкции ему будет наплевать.Это второй институт, который нужно делать. Первый – аналог ООН, второй – аналог МВФ с функцией расчетного центра. Третий, что можно было бы сделать, это аналог Всемирного банка, который бы финансировал бы инфраструктурные проекты, важные для всех участников сообщества. Например, развитие Северного морского пути, или разработка труднодоступных месторождений, или космическая программа. Россия, Китай, Индия могли бы совместными усилиями осваивать космос, такой альянс был бы сильнее американцев. Мы бы сами могли поставить задачу освоения Марса, а не только Илон Маск.Должна быть организация, которая будет выделять деньги малоразвитым странам, желающим присоединиться к БРИКС, на инфраструктурные проекты, чтобы эти страны не искали заемного иностранного капитала. Иначе они придут к американцам или к европейцам.И четвертое - это торговая система. Можно взять за основу то же ВТО, перенести все регламенты полностью. Только это будет ВТО, которая будет внутри этой группы работать. Эта группа, создав внутри себя правила торговли, может отгородиться от всего остального мира высокими тарифами. И тем самым диктовать ему потом условия.Если БРИКС объединится и будет диктовать всем торговые условия, то задавит США. Потому что это будет мощь, против которой будет бессмысленно выступать.Если рынок БРИКС будет закрыт для американских IT-гигантов, это будет колоссальный удар по американской индустрии. Сейчас только Китай закрыл, давайте закроемся все. Будем пользоваться только своей IT-индустрией, своими программами, серверным программным обеспечением, стеками системных технологий. Силиконовой долины не станет.Вот эти четыре института, аналоги тех глобальных, которые есть в мире, должны быть созданы. Запад считал, что он центр цивилизации, а все остальные – это периферия. А эту ситуацию надо развернуть. Это 80% всего человечества, которое решило жить по нормальным правилам игры. А вы, дорогие друзья, вы не центр цивилизации, вы источник диктата и эксплуатации. Мы вас удаляем с площадки.И пусть Америка и ее сателлиты попробуют выжить в такой ситуации, потому что это будет адски ресурсодефицитная система, Америка плюс Европа. Это будет рынок, который еле дотянет до миллиарда человек, что недостаточно для развития.Для этого нужно объединиться Индии, Китаю и России, остальные подтянутся. При этом Индия и Китай должны свои мелкие противоречия, где они спорят за какие-то скалы в Тибете, где жить невозможно, решить. Эту ерунду нужно отложить в сторону и понять, что есть колоссальная возможность создать новый мировой порядок, в котором они будут главными, как минимум, у его истоков.Сейчас они все вынуждены играть по правилам, которые навязали англичане и американцы. А британцы это те, кто с индусами и китайцами очень жестоко обходились, вспомним опиумные войны, восстания в Индии. Эти белые господа, по правилам, которые вы продолжаете играть, вас за людей не считали и не считают. Никогда считать не будут, потому что менталитет такой. Хотите взять судьбу в свои руки, давайте объединяться.А Россия здесь может выступить третьей силой. Мы не доминируем, мы никого не подавляем. Но мы умные. Вот в чем наша сила. И у нас сильная дипломатия. И то, что от России исходит, могут принять все. Во всей этой ситуации Россия имеет огромные возможности, потому что она наследница европейской имперской культуры. И дипломатической в том числе. Это страна, которая гораздо более продвинута, чем постколониальные страны - Индия, Иран. Это страны, которые еще сто лет тому назад не имели никакого веса в мире. Они были зависимыми.В этом смысле мы можем вести от их лица разговор с Западом. Мы можем выступать силой, которая равноудалена от остальных участников процесса. И это примут, потому что мы не претендуем на роль белых господ. Расизм записан на подкорке европейских элит, сколько бы они не ратовали за толерантность. Они не приемлют ничего, кроме своего доминирования. А им придётся с этой иллюзией расстаться. Это будет болезненный процесс. И это неизбежно исторически. Когда эти четыре института будут созданы, возникнет новое ядро глобализации, а старое отомрет за ненадобностью.О том, во сколько США оценивают Украину, в материале О "цене" Украины и игре на военно-политической "бирже"

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